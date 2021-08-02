Блогершу уверяли, что в клубе не узнают о её вставных зубах, и так она ещё никогда не ошибалась

Доктора могут сколько угодно уверять, что их коронки никак не отличить от настоящих зубов. Теперь все знают: стоит зайти в клуб — и обманщика сразу вычислят.