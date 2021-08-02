Блогершу уверяли, что в клубе не узнают о её вставных зубах, и так она ещё никогда не ошибалась
Доктора могут сколько угодно уверять, что их коронки никак не отличить от настоящих зубов. Теперь все знают: стоит зайти в клуб — и обманщика сразу вычислят.
При свете дня тикток-блогерша lxvdisc — голливудская звезда, свежеотреставрированная улыбка даёт о себе знать. Но даже так для 23-летней Эммы открыты далеко не все двери. К примеру, девушка сейчас вряд ли пойдёт в ночной клуб — стоит технику включить на танцполе ультрафиолетовые лампы, как все вокруг сразу узнают, что зубы у девушки не свои... Оказывается, вставные зубы не светятся под ультрафиолетом.
Несколько дней назад Эмма наткнулась на ролик lane_d, в котором девушка светила на свою улыбку ультрафиолетом. Все зубы, кроме вставных, начинали светиться. lxvdisc решила повторить видео в полной уверенности, что её улыбка останется идеальной — столько она за это денег отдала. Включив лампу, девушка ужасно расстроилась. Неудивительно — траты себя не оправдали. Свой провалившийся эксперимент Эмма опубликовала в "Тиктоке", где он мигом стал вирусным — больше 10 млн просмотров!
В комментариях под роликом кто-то шутил над Эммой, а кто-то благодарил — теперь они даже не будут пытаться ходить в ночные клубы, пишет The Sun.
Я дружу с ребятами из хоккейной команды. Ты отлично войдёшь в нашу компанию
Я заплатила по 2 тысячи баксов за каждую коронку, а они даже не могут светиться в темноте? Грабёж
Говоришь, мне теперь в клуб не сходить? Выключайте Интернет!
WOW-video
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