Рита Ора устроила игривую съёмку, и её не остановил даже купальник, сползающий с груди

Рита Ора сделала это лето для поклонников ещё жарче. Исполнительница хита Let You Love Me устроила игривую фотосессию в бикини и показала соблазнительные кадры в "Инстаграме".

Фото © Instagram / ritaora

30-летняя певица надела крошечный зелёный комплект, который едва прикрывал её эффектную грудь. Она похвасталась роскошными формами, но не стала при этом принимать заученные инста-дивами позы, решив расслабиться и наслаждаться моментом. Рита не уложила волосы, позволив им небрежными прядями спадать на лицо, и весело улыбалась.

Фото © Instagram / ritaora

Фанаты с восторгом встречают каждый новый откровенный кадр любимицы. Девушку засыпали лайками и комплиментами, заверив, что подарили ей ответные улыбки.

Совершенно потрясающая Рита Ора и её идеальная улыбка 👌 alphareid2

Фото © Instagram / ritaora

Почему ты такая милая? georgethebottster

Ты выглядишь невероятно в этом бикини, и у тебя действительно идеальное тело guy_wearing_tailored_suit