Рита Ора устроила игривую съёмку, и её не остановил даже купальник, сползающий с груди
Артистка знает, что по-настоящему может обрадовать её подписчиков — красивые откровенные снимки, на которых девушка позволила себе быть настоящей.
Рита Ора сделала это лето для поклонников ещё жарче. Исполнительница хита Let You Love Me устроила игривую фотосессию в бикини и показала соблазнительные кадры в "Инстаграме".
30-летняя певица надела крошечный зелёный комплект, который едва прикрывал её эффектную грудь. Она похвасталась роскошными формами, но не стала при этом принимать заученные инста-дивами позы, решив расслабиться и наслаждаться моментом. Рита не уложила волосы, позволив им небрежными прядями спадать на лицо, и весело улыбалась.
Фанаты с восторгом встречают каждый новый откровенный кадр любимицы. Девушку засыпали лайками и комплиментами, заверив, что подарили ей ответные улыбки.
Совершенно потрясающая Рита Ора и её идеальная улыбка 👌
Почему ты такая милая?
Ты выглядишь невероятно в этом бикини, и у тебя действительно идеальное тело
Однако восхищаются звездой не только её поклонники, но и актёр и режиссёр Тайка Вайтити. О романе пары стало известно три месяца назад. А недавно влюблённые вместе посетили вечеринку по случаю 48-летия актрисы Кейт Бекинсейл в Лос-Анджелесе, подобрав себе схожие чёрные наряды, пишет Daily Mail.
Таюрская показала, как выглядела в бикини 15 лет назад, и никто не поверил, что можно так измениться
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