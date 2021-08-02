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Рита Ора устроила игривую съёмку, и её не остановил даже купальник, сползающий с груди

Артистка знает, что по-настоящему может обрадовать её подписчиков — красивые откровенные снимки, на которых девушка позволила себе быть настоящей.

2 августа, 06:50

Фото © Instagram / ritaora

Рита Ора сделала это лето для поклонников ещё жарче. Исполнительница хита Let You Love Me устроила игривую фотосессию в бикини и показала соблазнительные кадры в "Инстаграме".

Фото © Instagram / ritaora

Фото © Instagram / ritaora

30-летняя певица надела крошечный зелёный комплект, который едва прикрывал её эффектную грудь. Она похвасталась роскошными формами, но не стала при этом принимать заученные инста-дивами позы, решив расслабиться и наслаждаться моментом. Рита не уложила волосы, позволив им небрежными прядями спадать на лицо, и весело улыбалась.

Фото © Instagram / ritaora

Фото © Instagram / ritaora

Фанаты с восторгом встречают каждый новый откровенный кадр любимицы. Девушку засыпали лайками и комплиментами, заверив, что подарили ей ответные улыбки.

Совершенно потрясающая Рита Ора и её идеальная улыбка 👌

alphareid2

Фото © Instagram / ritaora

Фото © Instagram / ritaora

Почему ты такая милая?

georgethebottster

Ты выглядишь невероятно в этом бикини, и у тебя действительно идеальное тело

guy_wearing_tailored_suit

Однако восхищаются звездой не только её поклонники, но и актёр и режиссёр Тайка Вайтити. О романе пары стало известно три месяца назад. А недавно влюблённые вместе посетили вечеринку по случаю 48-летия актрисы Кейт Бекинсейл в Лос-Анджелесе, подобрав себе схожие чёрные наряды, пишет Daily Mail.

Таюрская показала, как выглядела в бикини 15 лет назад, и никто не поверил, что можно так измениться

Таюрская показала, как выглядела в бикини 15 лет назад, и никто не поверил, что можно так измениться

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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