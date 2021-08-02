Модель показала жуткие шрамы, которые остались на груди даже спустя год, как ей удалили импланты
В прошлом году американская модель и блогерша Крисси Тейген объявила, что она сделала операцию по удалению имплантов из груди. Спустя год девушка показала, что из этого вышло.
Карьера Крисси началась с модели купальников, поэтому объём её груди сильно влиял на то, насколько успешной она станет. Решение вставить импланты казалось верным. Смотря на положение девушки сейчас, можно с уверенностью сказать, что своего она добилась. Вот только к 35 годам блогерша поняла, что массивная грудь стала приносить ей больше неудобств.
В прошлом году американка объявила, что избавилась от "силикона", а недавно вышла в инстаграм-истории, чтобы показать, как заживает её грудь после очередного хирургического вмешательства.
Я избавляюсь от своих сисек! Они играли мне на пользу долгие годы, но сейчас мне это просто не нужно. Я хочу снова иметь возможность застёгивать платье моего размера и не испытывать неудобств, лёжа на животе! Ничего важнее нет. Так что не беспокойтесь обо мне! Всё хорошо. Грудь останется на месте, просто никакого силикона
На видео в "Историях" девушка подняла белую футболку так, что каждый смог рассмотреть шрамы на её груди. Судя по всему, девушку они полностью устраивают. Крисси напевает выдуманную песенку: "Я буду делать подтяжки до конца жизни..." В конце ролика Тейген заключает — уже две подтяжки к 35 годам, пишет Daily Mail.
Фото © Instagram / chrissyteigen
И хоть сейчас Крисси в хорошем настроении показывает грудь своей 35-миллионной аудитории, ещё несколько месяцев назад девушка была в ужасном состоянии. Виной тому — скандал, разразившийся в прошлом году. Модель Кортни Стодден рассказала, что десять лет назад Крисси унижала её в Интернете и даже желала ей смерти. Несмотря на прошедшее время, это сильно ударило по карьере Тейген. Рекламодатели и партнёры спешно расторгали контракты в одностороннем порядке, боясь, что разборки могут задеть и их.
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