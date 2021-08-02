Модель показала жуткие шрамы, которые остались на груди даже спустя год, как ей удалили импланты

В прошлом году американская модель и блогерша Крисси Тейген объявила, что она сделала операцию по удалению имплантов из груди. Спустя год девушка показала, что из этого вышло.