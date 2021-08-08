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10 фото прошлого века, которые стали кадрами из голливудских фильмов, как только их раскрасили

Себастьен де Оливейра нашёл себе хобби, но оно доставляет удовольствие тысячам людей. Француз раскрашивает старые чёрно-белые фотографии, и фанаты сравнивают результаты с голливудскими фильмами.

8 августа, 14:00

Фото © Instagram / sebcolorisation

Себастьен — художник и иллюстратор. За свою карьеру мужчина успел поработать в архитектуре, но позже попал в сферу моды и с тех пор трудится ретушёром в глянцевом журнале. В 2016 году у де Оливейры появилось новое хобби. Используя все свои навыки работы в фотошопе, любовь к изобразительному искусству и истории, он стал раскрашивать чёрно-белые фотографии из прошлого века.

"Студенты, Эймс, штат Айова, 1942 год, фотография Джека Делано"

Фото © Instagram / sebcolorisation

Фото © Instagram / sebcolorisation

"Посетители на ужине, Мэриленд, Марджори Коллинз, 1942 год"

Фото © Instagram / sebcolorisation

Фото © Instagram / sebcolorisation

Начал иллюстратор с фотографий времён Первой и Второй мировых войн. Чуть позже творец отошёл от военной тематики и перешёл на урбанистические пейзажи и к кадрам так называемого жанра tranche de vie ("ломтик жизни"), пишет Bored Panda. По словам Себастьена, его любимая эпоха — сороковые и пятидесятые годы в Америке.

Студенты Старшей школы Вудроу Вильсона, Вашингтон. Эстер Бабли, 1943 год

Фото © Instagram / sebcolorisation

Фото © Instagram / sebcolorisation

"Пикник у реки Кейн неподалёку от Натчиточес, штат Луизиана. Фотография Мариона Пост Уолкотта, 4 июля 1940 год"

Фото © Instagram / sebcolorisation

Фото © Instagram / sebcolorisation

"Парижанки на ярмарке, 1945 год"

Фото © Instagram / sebcolorisation

Фото © Instagram / sebcolorisation

Я люблю этот период за характерные красивые машины и одежду, отсутствие пластика и тесную связь с кино той же эпохи

Себастьен де Оливейра

"Счастливая анонимная пара, 1948 год"

Фото © Instagram / sebcolorisation

Фото © Instagram / sebcolorisation

"Отец с сыном, 1946 год"

Фото © Instagram / sebcolorisation

Фото © Instagram / sebcolorisation

Раскрашивая фотографии, де Оливейра не гонится за реалистичностью. В результате работы больше похожи на кадры, сделанные на цветную плёнку

За пример я беру насыщенные цвета кинолент 50-х или автохромы братьев Люмьер, где цвет скорее импрессионистский, чем реалистичный

Себастьен де Оливейра

"Американский солдат ест свой паёк во время учений, 1942 г."

Фото © Instagram / sebcolorisation

Фото © Instagram / sebcolorisation

"Амбридж, Пенсильвания, 1941 год. Фото Джона Вачона"

Фото © Instagram / sebcolorisation

Фото © Instagram / sebcolorisation

Интересно то, что, когда Себастьен садится за новую работу, он с нуля сам придумывает большинство цветов. Конечно, с голубым небом и зелёной травой всё понятно, но, когда дело доходит до домов, одежды, цвета волос и глаз, тут воображение француза работает на полную.

"Неизвестные, Франция, 1967 год"

Фото © Instagram / sebcolorisation

Фото © Instagram / sebcolorisation

В первую очередь на фотографии я ищу историю. Словно это кадр из фильма. Чем лучше я распишу для себя запечатлённый момент, тем лучше будет результат

Себастьен де Оливейра

Парень раскрасил старое фото и только благодаря этому разглядел деталь, которая пряталась все 80 лет

Парень раскрасил старое фото и только благодаря этому разглядел деталь, которая пряталась все 80 лет

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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