10 фото прошлого века, которые стали кадрами из голливудских фильмов, как только их раскрасили
Себастьен де Оливейра нашёл себе хобби, но оно доставляет удовольствие тысячам людей. Француз раскрашивает старые чёрно-белые фотографии, и фанаты сравнивают результаты с голливудскими фильмами.
Себастьен — художник и иллюстратор. За свою карьеру мужчина успел поработать в архитектуре, но позже попал в сферу моды и с тех пор трудится ретушёром в глянцевом журнале. В 2016 году у де Оливейры появилось новое хобби. Используя все свои навыки работы в фотошопе, любовь к изобразительному искусству и истории, он стал раскрашивать чёрно-белые фотографии из прошлого века.
"Студенты, Эймс, штат Айова, 1942 год, фотография Джека Делано"
"Посетители на ужине, Мэриленд, Марджори Коллинз, 1942 год"
Начал иллюстратор с фотографий времён Первой и Второй мировых войн. Чуть позже творец отошёл от военной тематики и перешёл на урбанистические пейзажи и к кадрам так называемого жанра tranche de vie ("ломтик жизни"), пишет Bored Panda. По словам Себастьена, его любимая эпоха — сороковые и пятидесятые годы в Америке.
Студенты Старшей школы Вудроу Вильсона, Вашингтон. Эстер Бабли, 1943 год
"Пикник у реки Кейн неподалёку от Натчиточес, штат Луизиана. Фотография Мариона Пост Уолкотта, 4 июля 1940 год"
"Парижанки на ярмарке, 1945 год"
Я люблю этот период за характерные красивые машины и одежду, отсутствие пластика и тесную связь с кино той же эпохи
"Счастливая анонимная пара, 1948 год"
"Отец с сыном, 1946 год"
Раскрашивая фотографии, де Оливейра не гонится за реалистичностью. В результате работы больше похожи на кадры, сделанные на цветную плёнку
За пример я беру насыщенные цвета кинолент 50-х или автохромы братьев Люмьер, где цвет скорее импрессионистский, чем реалистичный
"Американский солдат ест свой паёк во время учений, 1942 г."
"Амбридж, Пенсильвания, 1941 год. Фото Джона Вачона"
Интересно то, что, когда Себастьен садится за новую работу, он с нуля сам придумывает большинство цветов. Конечно, с голубым небом и зелёной травой всё понятно, но, когда дело доходит до домов, одежды, цвета волос и глаз, тут воображение француза работает на полную.
"Неизвестные, Франция, 1967 год"
В первую очередь на фотографии я ищу историю. Словно это кадр из фильма. Чем лучше я распишу для себя запечатлённый момент, тем лучше будет результат
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