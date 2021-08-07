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Мама назвала три правила, как оставаться такой молодой, что даже люди путают её с 20-летней дочкой

Последние пару лет Лорен Марсден регулярно получает комментарии о том, какая красивая у неё сестра. Вот только тут есть одна маленькая загвоздка. "Сестра" на самом деле — её 41-летняя мама.

7 августа, 13:00

Фото © Instagram / cheryljarvisss

Шерил Джарвис из Брэдфорда, Западный Йоркшир, родила свою первую дочь в 21 год. Спустя два десятилетия она родила второго ребёнка. Даже воспитывая малыша, британка успевает проводить время с её уже 20-летней дочерью. Причём делает она это как настоящий профессионал. Никто и не догадывается, сколько ей лет. Выходит так, что все просто принимают их за сестёр.

Незнакомцы не могут поверить, что я мать Лорен. Они всегда в шоке и думают, что мы сёстры. Мне это, конечно, льстит. Приятно слышать, что я выгляжу молодо

Шерил Джарвис

Фото © Instagram / cheryljarvisss

Фото © Instagram / cheryljarvisss

По словам Шерил, её старшая дочь Лорен помогает ей оставаться молодой и эмоционально, и внешне.

Лорен определённо помогает мне оставаться молодой, так как она даёт лучшие модные советы и показывает мне, какую косметику лучше покупать. Её косметичка намного больше моей, поэтому я предпочитаю, чтобы макияж мне делала именно она

Шерил Джарвис

Но это первый секрет Шерил. Девушка поделилась остальными. По словам британки, она держит себя в тонусе благодаря жёсткому графику тренировок. Пропустить день или забить на неделю — это точно не про неё. В итоге пропорции Шерил так и остались, как 20 лет назад. Очень удобно — с 18-летия дочери они делятся своей одеждой.

Фото © Instagram / cheryljarvisss

Фото © Instagram / cheryljarvisss

Шерил предельно честна. Третий секрет её молодости — пресловутый ботокс. Три года подряд до пандемии она регулярно ходила к косметологу и вводила спасительные инъекции, пишет Daily Mail.

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62-летняя модель, которой приходится постоянно показывать паспорт, раскрыла секреты своей молодости

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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