Мама назвала три правила, как оставаться такой молодой, что даже люди путают её с 20-летней дочкой

Последние пару лет Лорен Марсден регулярно получает комментарии о том, какая красивая у неё сестра. Вот только тут есть одна маленькая загвоздка. "Сестра" на самом деле — её 41-летняя мама.