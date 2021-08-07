Этот замок продаётся за 80 рублей, но будущему владельцу не обойтись без огромного счёта в банке
Замок Кинлох на отдалённом крошечном острове Рим в Шотландии выставили на продажу. Просят всего один фунт стерлингов. Правда, есть одно условие, которое сильно сокращает количество желающих.
Дело в том, что замок построили 120 лет назад и с тех пор его практически не ремонтировали. Больше чем за век здание сильно обветшало, и на один только ремонт нужно потратить минимум 20 миллионов фунтов стерлингов (2 млрд рублей). Этих денег у государства нет, поэтому было принято решение продать Кинлох за бесценок. С условием, что будущий владелец вложит свои деньги в ремонт замка.
Полуразрушенный замок некогда был любимым местом для вечеринок, охоты на оленей и рыбалки. Мало того, в здании до сих пор стоит последний оркестрион. Редкий музыкальный инструмент, принадлежащий королеве Виктории, имитировал оркестр из 40 инструментов. Сейчас его нужно чинить — только на это уйдёт 50 тысяч фунтов (5 млн рублей).
Государственная организация NatureScot, которая сейчас владеет замком, в качестве будущего владельца рассматривает не только богачей-одиночек. Купить историческое здание может и благотворительный фонд, и частная компания. Правда, перед продажей за фунт потенциальные владельцы будут обязаны предоставить документы, подтверждающие, что у них достаточно ресурсов на ремонт исторического здания, пишет The Sun.
Любой будущий владелец должен будет внести свой вклад в достижение трёх ключевых целей: сохранение замка, обеспечение устойчивого развития местного сообщества, а также улучшение природы Рома, в том числе <...> минимизация воздействия работы замка на окружающую среду
Пока что замок Кинлох не выставлен на продажу. Но мы уже работаем над определением бенефициарного владельца замка и прилегающей территории
WOW-news
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