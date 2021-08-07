Этот замок продаётся за 80 рублей, но будущему владельцу не обойтись без огромного счёта в банке

Замок Кинлох на отдалённом крошечном острове Рим в Шотландии выставили на продажу. Просят всего один фунт стерлингов. Правда, есть одно условие, которое сильно сокращает количество желающих.