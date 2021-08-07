Модель показала, в чём собирается заняться спортом, и такого бесстыдства не выдержал никто

Американская модель с ником Ла Деми снялась для бренда Fashion Nova, и её наряд вызвал вопросы у многих пользователей. Девушка продемонстрировала серый костюм для бега, который, казалось, меньше всего подходил для занятий спортом.

Фото © Instagram / itslademi

Комплект состоял из штанов с карманами и топа-корсета, который едва держался на пышной груди блогерши. Модель приняла несколько соблазнительных поз, и кадры из откровенной фотосессии появились в "Инстаграме" бренда и у девушки в аккаунте.

Фото © Instagram / itslademi

Пользователи тут же раскритиковали наряд. Они решили, что бюст Ла Деми может "вырваться на волю" от одного неловкого движения, не говоря уже о том, чтобы в таком виде идти на пробежку. Однако некоторые отметили, что образ получился вполне привлекательным.

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Фото © Instagram / itslademi

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