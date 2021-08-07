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Модель показала, в чём собирается заняться спортом, и такого бесстыдства не выдержал никто

Откровенный наряд оставил девушку в миллиметре от позора, ведь пошевелиться в нём не самая простая задача.

7 августа, 12:00

Фото © Instagram / itslademi

Американская модель с ником Ла Деми снялась для бренда Fashion Nova, и её наряд вызвал вопросы у многих пользователей. Девушка продемонстрировала серый костюм для бега, который, казалось, меньше всего подходил для занятий спортом.

Фото © Instagram / itslademi

Фото © Instagram / itslademi

Комплект состоял из штанов с карманами и топа-корсета, который едва держался на пышной груди блогерши. Модель приняла несколько соблазнительных поз, и кадры из откровенной фотосессии появились в "Инстаграме" бренда и у девушки в аккаунте.

Фото © Instagram / itslademi

Фото © Instagram / itslademi

Пользователи тут же раскритиковали наряд. Они решили, что бюст Ла Деми может "вырваться на волю" от одного неловкого движения, не говоря уже о том, чтобы в таком виде идти на пробежку. Однако некоторые отметили, что образ получился вполне привлекательным.

Это даже выглядит физически непригодным для носки

Nemzyinadiplace

Фото © Instagram / itslademi

Фото © Instagram / itslademi

Топ слишком маленький

khaliddd_82

Можно умереть от смущения

Joeyjaytol

Ла Деми — американская трансгендерная модель, ютуб- и инстаграм-блогерша, которая выкладывает откровенные фото и рассказывает о моде и макияже. Девушка отмечала, что стремится вдохновлять других и хочет бороться с неэтичным отношением и стереотипами.

60-летняя телезвезда показала пикантное фото в бикини, но фанаты нашли на нём одну смущающую деталь

60-летняя телезвезда показала пикантное фото в бикини, но фанаты нашли на нём одну смущающую деталь

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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