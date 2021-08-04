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60-летняя телезвезда показала пикантное фото в бикини, но фанаты нашли на нём одну смущающую деталь

Ведущая похвасталась формами, пока наслаждалась солнечными ваннами, и поклонники разглядели на снимке каждый миллиметр.

4 августа, 13:57

Фото © Instagram / carolvorders

Глядя на британскую телезвезду Кэрол Вордерман, сложно поверить, что она разменяла седьмой десяток. Женщина не боится показывать своё эффектное тело и недавно выложила фото в бикини на радость поклонникам в "Инстаграме".

Фото © Instagram / carolvorders

Фото © Instagram / carolvorders

Кэрол позировала в чёрном купальнике, демонстрируя эффектную грудь. Одну руку ведущая поднесла к голове, а её влажные волосы рассыпались по плечам. "На прошлой неделе загорала в Уэльсе, а теперь прячусь от дождя в Бристоле", — отметила она.

Фото © Instagram / carolvorders

Фото © Instagram / carolvorders

Пользователи пришли в восторг от откровенного кадра и засыпали телезвезду комплиментами. Фанаты писали, что у их любимицы тело 18-летней девушки, и отмечали, что жениться на ней — мечта многих мужчин. Однако самые внимательные заметили одну деталь: на сексуальном фото Кэрол позировала в купальнике, надетом наизнанку. Но даже это не испортило общего впечатления.

Кэрол, у тебя очень красивое тело и ты очень красивая

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Сколько предложений руки и сердца породило это фото

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Фото © Instagram / carolvorders

Фото © Instagram / carolvorders

Тело 18-летней

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Верхняя часть купальника наизнанку?

Redditchvilla

Кэрол с юмором отреагировала на то, что поклонники заметили её оплошность. "В купальнике наизнанку, без макияжа, с огромными извинениями перед Элизабет Хёрли — королевой бикини", — написала она, упомянув 56-летнюю британскую звезду, которая тоже славится своими фото в бикини.

Кристина Асмус показала в камеру грудь, обтянутую мокрой тканью, претендуя на звание звезды 18+

Кристина Асмус показала в камеру грудь, обтянутую мокрой тканью, претендуя на звание звезды 18+

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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