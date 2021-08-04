60-летняя телезвезда показала пикантное фото в бикини, но фанаты нашли на нём одну смущающую деталь

Глядя на британскую телезвезду Кэрол Вордерман, сложно поверить, что она разменяла седьмой десяток. Женщина не боится показывать своё эффектное тело и недавно выложила фото в бикини на радость поклонникам в "Инстаграме".

Фото © Instagram / carolvorders

Кэрол позировала в чёрном купальнике, демонстрируя эффектную грудь. Одну руку ведущая поднесла к голове, а её влажные волосы рассыпались по плечам. "На прошлой неделе загорала в Уэльсе, а теперь прячусь от дождя в Бристоле", — отметила она.

Фото © Instagram / carolvorders

Пользователи пришли в восторг от откровенного кадра и засыпали телезвезду комплиментами. Фанаты писали, что у их любимицы тело 18-летней девушки, и отмечали, что жениться на ней — мечта многих мужчин. Однако самые внимательные заметили одну деталь: на сексуальном фото Кэрол позировала в купальнике, надетом наизнанку. Но даже это не испортило общего впечатления.

Кэрол, у тебя очень красивое тело и ты очень красивая matt_bear12

Сколько предложений руки и сердца породило это фото danger2bananas

Фото © Instagram / carolvorders

Тело 18-летней paulcharles6246

Верхняя часть купальника наизнанку? Redditchvilla