В Белгороде чиновник не пришёл на открытие доски почёта, но кому какая разница, если есть фотошоп
Особо заморачиваться в администрации не стали и просто взяли фото с сайта органов местного управления.
В Белгороде вышли на новый уровень фотошопа, когда один из чиновников не смог присутствовать на открытии обновлённой доски почёта. Как сообщает телеграм-канал "Белгород № 1", лучшей управой города стала № 18 "Черёмушки", но вот незадача — её глава Борис Каменский отсутствовал. Причина неизвестна, однако его подчинённые сами уладили этот вопрос.
Изображение чиновника аккуратно прифотошопили в заднем ряду, но особо внимательные пользователи заметили подвох. Оказалось, что портрет Каменского был взял с сайта органов местного управления, а ноги "позаимствовали" у соседнего депутата. Сравните сами, и у вас точно не останется вопросов.
Впрочем, в Сети отнеслись к произошедшему с юмором и подлили ещё больше масла в огонь.
А может, это в управе униформа такая, а вы сразу на человека накинулись😄😄😄😄
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