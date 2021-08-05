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В Белгороде чиновник не пришёл на открытие доски почёта, но кому какая разница, если есть фотошоп

Особо заморачиваться в администрации не стали и просто взяли фото с сайта органов местного управления.

5 августа, 12:30

Фото © Telegram / "Белгород № 1"

В Белгороде вышли на новый уровень фотошопа, когда один из чиновников не смог присутствовать на открытии обновлённой доски почёта. Как сообщает телеграм-канал "Белгород № 1", лучшей управой города стала № 18 "Черёмушки", но вот незадача — её глава Борис Каменский отсутствовал. Причина неизвестна, однако его подчинённые сами уладили этот вопрос.

Фото © Telegram / "Белгород № 1"

Фото © Telegram / "Белгород № 1"

Изображение чиновника аккуратно прифотошопили в заднем ряду, но особо внимательные пользователи заметили подвох. Оказалось, что портрет Каменского был взял с сайта органов местного управления, а ноги "позаимствовали" у соседнего депутата. Сравните сами, и у вас точно не останется вопросов.

Фото © Telegram / "Белгород № 1"

Фото © Telegram / "Белгород № 1"

Впрочем, в Сети отнеслись к произошедшему с юмором и подлили ещё больше масла в огонь.

А может, это в управе униформа такая, а вы сразу на человека накинулись😄😄😄😄

Елена

Ну почему не Паттинсона? 🤣

Дмитрий Пономарев

Будет ещё одна достопримечательность белгородская

Roman

Весь мир теперь восхищается Понасенковым, который станцевал под итальянский хит и тут же стал мемом

Весь мир теперь восхищается Понасенковым, который станцевал под итальянский хит и тут же стал мемом

Авторы
Мария Паламарчук
Мария Паламарчук

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