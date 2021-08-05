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Сурдопереводчица показала одну из самых пошлых песен, и весь концерт люди смотрели только на неё

Посмотрев кадры с выступления, понять откровенный смысл песни сможет каждый, даже не зная ни английского, ни языка жестов.

5 августа, 11:07

Кадры из видео © TikTok/vitalsenise

31 июля в рамках музыкального фестиваля Lollapalooza, расположившегося в Грант-парке в Чикаго, США, прошёл концерт рэп-исполнительницы Megan Thee Stallion, чей трек Savage оккупировал TikTok в прошлом году. На протяжении всего выступления девушки каждое её слово переводила сурдопереводчица. Одному из зрителей в первых рядах, Гильерме Сенису, стало интересно, какими жестами специалист опишет строки из хита WAP, записанного вместе с Карди Би.

Кадры из видео © TikTok/vitalsenise

Пока Меган скакала по сцене во время партии Карди, за неё вовсю отдувалась сурдопереводчица Келли Курди. Трек WAP (расшифровывается как wet-ass pussy — чертовски мокрая киска) стал известен во многом благодаря своему откровенному содержанию. Даже не зная ни английского, ни языка жестов, можно понять, какой смысл пытается донести до зрителей техасская сурдопереводчица.

Кадры из видео © TikTok/vitalsenise

Когда Lollapalooza закончился, а Гильерме Сенису вернулся домой в Кентукки, парень пересматривал видео и понял, что он просто обязан опубликовать запись с концерта Меган. Ролик появился в TikTok всего пару дней назад, а его посмотрели уже больше 11 млн раз! В комментариях пользователи восхищаются Келли, ведь она — идеальный пример человека, который обожает свою работу. Курди уже обратилась ко всем новым фанатам.

Спасибо за интерес к моей странице, но я всего лишь переводчик, который страстно желает рассказать о том, чем я занимаюсь, и о сообществе, которое я люблю и у которого многому научилась

Келли Курди

Полная блогерша высмеяла откровенный танец Карди Би, сняв уморительную пародию в нижнем белье

Полная блогерша высмеяла откровенный танец Карди Би, сняв уморительную пародию в нижнем белье

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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