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15 невероятных преображений невест за считаные часы перед тем, как они пойдут к алтарю

Некоторые девочки мечтают о своей прекрасной свадьбе с раннего детства, поэтому в этот день всё должно быть идеально. Особенно — внешний вид красоток. Визажист Арбер Бытыки взял этот момент на себя.

28 августа, 13:00

Фото © Instagram/arber_bytyqi_mua

Визажист из Косова Арбер Бытыки специализируется на свадебном макияже, и вы сейчас сами убедитесь — он в этом ну очень хорош

Фото © Instagram/arber_bytyqi_mua

Фото © Instagram/arber_bytyqi_mua

Албанский мейкапер может буквально изменить клиентку до неузнаваемости. В хорошем смысле. Все девушки, которым удалось записаться к нему, уверены — в свой день они будут красивы как никогда

Фото © Instagram/arber_bytyqi_mua

Фото © Instagram/arber_bytyqi_mua

Сейчас на инстаграм Арбера подписано больше 420 тысяч человек, а о его работе ходят легенды, но так было не всегда

Фото © Instagram/arber_bytyqi_mua

Фото © Instagram/arber_bytyqi_mua

С самого детства мальчик знал, чем хочет заниматься. Вот только семья была против — негоже мужчине заниматься "женским" делом

Фото © Instagram/arber_bytyqi_mua

Фото © Instagram/arber_bytyqi_mua

В нашей культуре мужчина в индустрии красоты — табу. <...> Итак, сначала я получил степень магистра экономики и только потом последовал своей мечте и начал работать визажистом

Арбер Бытыки

Фото © Instagram/arber_bytyqi_mua

Фото © Instagram/arber_bytyqi_mua

Невероятные образы — результат общения с клиентом. Прежде чем взяться за кисти и палетки, мужчина выспрашивает у клиентки всё, что поможет ему превратить мечты невесты в реальность

Фото © Instagram/arber_bytyqi_mua

Фото © Instagram/arber_bytyqi_mua

Когда я встречаюсь со своими клиентками, первый вопрос, который я задаю, — по какому случаю они делают макияж. Также я интересуюсь, есть ли у них какие-то особенные запросы

Арбер Бытыки

Фото © Instagram/arber_bytyqi_mua

Фото © Instagram/arber_bytyqi_mua

Например, хотят ли они выглядеть естественно или, наоборот, изменения должны быть кардинальными. Затем прошу их показать мне платье, которое они собираются надеть на свадьбу. Дизайн платья и его детали задают звучание всему образу. Затем я анализирую черты лиц невест

Арбер Бытыки

Фото © Instagram/arber_bytyqi_mua

Фото © Instagram/arber_bytyqi_mua

За последние годы клиенток стало так много, что Арбер просто не успевает работать в одиночку. Теперь ему помогает целая команда профессионалов

Фото © Instagram/arber_bytyqi_mua

Фото © Instagram/arber_bytyqi_mua

Всего в салоне мастера трудятся 15 визажистов и 10 парикмахеров. В итоге им удалось наладить целый бьюти-конвейер.

Фото © Instagram/arber_bytyqi_mua

Фото © Instagram/arber_bytyqi_mua

Я сам обучал этих людей. Некоторые из них работают неполный день, а некоторые — штатные сотрудники. Мы можем обслуживать хоть по сотне клиентов в день

Арбер Бытыки

Фото © Instagram/arber_bytyqi_mua

Фото © Instagram/arber_bytyqi_mua

Работать начинаем с самого утра, но мы следим за тем, чтобы наш график никак не влиял на качество услуг и мы удовлетворяли все потребности клиентов

Арбер Бытыки

Фото © Instagram/arber_bytyqi_mua

Фото © Instagram/arber_bytyqi_mua

И хоть салон может обслуживать по 100 клиентов в день, такое происходит крайне редко

Фото © Instagram/arber_bytyqi_mua

Фото © Instagram/arber_bytyqi_mua

Специалисты предпочитают тратить больше времени на невест, чтобы добиваться по-настоящему идеального результата

Фото © Instagram/arber_bytyqi_mua

Фото © Instagram/arber_bytyqi_mua

В итоге за год через руки команды Арбера проходит около тысячи довольных клиенток, пишет Bored Panda.

Фото © Instagram/arber_bytyqi_mua

Фото © Instagram/arber_bytyqi_mua

Умойте её немедленно: 15 доказательств того, что порой лучше обойтись без макияжа

Умойте её немедленно: 15 доказательств того, что порой лучше обойтись без макияжа

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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