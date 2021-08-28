15 невероятных преображений невест за считаные часы перед тем, как они пойдут к алтарю

Визажист из Косова Арбер Бытыки специализируется на свадебном макияже, и вы сейчас сами убедитесь — он в этом ну очень хорош

Албанский мейкапер может буквально изменить клиентку до неузнаваемости. В хорошем смысле. Все девушки, которым удалось записаться к нему, уверены — в свой день они будут красивы как никогда

Сейчас на инстаграм Арбера подписано больше 420 тысяч человек, а о его работе ходят легенды, но так было не всегда

С самого детства мальчик знал, чем хочет заниматься. Вот только семья была против — негоже мужчине заниматься "женским" делом

В нашей культуре мужчина в индустрии красоты — табу. <...> Итак, сначала я получил степень магистра экономики и только потом последовал своей мечте и начал работать визажистом Арбер Бытыки

Невероятные образы — результат общения с клиентом. Прежде чем взяться за кисти и палетки, мужчина выспрашивает у клиентки всё, что поможет ему превратить мечты невесты в реальность

Когда я встречаюсь со своими клиентками, первый вопрос, который я задаю, — по какому случаю они делают макияж. Также я интересуюсь, есть ли у них какие-то особенные запросы Арбер Бытыки

Например, хотят ли они выглядеть естественно или, наоборот, изменения должны быть кардинальными. Затем прошу их показать мне платье, которое они собираются надеть на свадьбу. Дизайн платья и его детали задают звучание всему образу. Затем я анализирую черты лиц невест Арбер Бытыки

За последние годы клиенток стало так много, что Арбер просто не успевает работать в одиночку. Теперь ему помогает целая команда профессионалов

Всего в салоне мастера трудятся 15 визажистов и 10 парикмахеров. В итоге им удалось наладить целый бьюти-конвейер.

Я сам обучал этих людей. Некоторые из них работают неполный день, а некоторые — штатные сотрудники. Мы можем обслуживать хоть по сотне клиентов в день Арбер Бытыки

Работать начинаем с самого утра, но мы следим за тем, чтобы наш график никак не влиял на качество услуг и мы удовлетворяли все потребности клиентов Арбер Бытыки

И хоть салон может обслуживать по 100 клиентов в день, такое происходит крайне редко

Специалисты предпочитают тратить больше времени на невест, чтобы добиваться по-настоящему идеального результата

В итоге за год через руки команды Арбера проходит около тысячи довольных клиенток, пишет Bored Panda.