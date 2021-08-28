Полицейский настолько похож на Скалу, что даже все правонарушители ищут с ним скорой встречи

Лейтенант патруля округа Морган Эрик Филдс никогда не снимался в фильмах, но о нём теперь знают пользователи Сети со всего мира. Всё из-за удивительного сходства с героем "Форсажа", "Джуманджи" и нескольких десятков других фильмов — Дуэйном Скалой Джонсоном. И если о его существовании за пределами США начали узнавать лишь недавно, в своём штате офицер уже давно знаменит.

Фото © Facebook / Morgan County Sheriff's Office

Недавно в Facebook-группе офиса шерифа округа Морган появился пост, прекрасно описывающий отношение местных к двойнику Скалы. Под фотографией лейтенанта с работником местного супермаркета было написано, что недавно тот встретился с шерифом и сказал, что хочет пообщаться с Филдсом — всё из-за его звёздной внешности.

Этот джентльмен недавно столкнулся с сержантом Мэйсоном и сообщил, что хочет пересечься с его заместителем, который, говорят, выглядит точно как Скала. Сержант передал это, и лейтенант Филдс был счастлив зайти в Walmart, чтобы пообщаться с ним. <...> Было здорово встретиться с ним и некоторыми из его коллег Morgan County Sheriff's Office

Настоящий Дуэйн Джонсон. Фото © Instagram / therockorg