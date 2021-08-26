Мастер показал свой невзрачный дом на колёсах, внутри которого спрятан невероятно красивый особняк

Чем быстрее идёт процесс урбанизации, тем больше людей начинают задумываться о возможности выбраться на природу. Только так можно объяснить невероятную популярность проекта Van Life Builds. Недавно один из его основателей — Уэйн — показал, как он с командой переделал микроавтобус в шикарный дом на колёсах. Это нужно увидеть своими глазами.

Кадры из видео © TikTok / vanlifebuilds

За пару недель ролик с двадцатисекундным "рум-туром" стал вирусным. Его посмотрело больше 40 миллионов человек, и все без исключения стали завидовать счастливчику, который будет колесить по миру в таких шикарных условиях. На этом объекте ремонтники не стали обходиться только самым необходимым. Нашлось даже место для синтезатора и настоящего камина! Конечно, во время движения его разводить нельзя, пишет The Sun.

Кадры из видео © TikTok / vanlifebuilds

Сейчас, когда природа бушует и выбрасывает людей из своих квартир и домов, это самый лучший вариант, сел и уехал useryp7tpjljqb

Всегда мечтала путешествовать в примерно таком домике zeluto

Да у него дом на колёсах лучше, чем моя хата faisalabad20

Фото © Instagram / vanlifebuilds