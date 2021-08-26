Мастер показал свой невзрачный дом на колёсах, внутри которого спрятан невероятно красивый особняк
Должен ли идеальный дом быть большим? Герой этого материала своей работой доказал, что даже на десяти квадратных метрах можно устроить рай!
Чем быстрее идёт процесс урбанизации, тем больше людей начинают задумываться о возможности выбраться на природу. Только так можно объяснить невероятную популярность проекта Van Life Builds. Недавно один из его основателей — Уэйн — показал, как он с командой переделал микроавтобус в шикарный дом на колёсах. Это нужно увидеть своими глазами.
За пару недель ролик с двадцатисекундным "рум-туром" стал вирусным. Его посмотрело больше 40 миллионов человек, и все без исключения стали завидовать счастливчику, который будет колесить по миру в таких шикарных условиях. На этом объекте ремонтники не стали обходиться только самым необходимым. Нашлось даже место для синтезатора и настоящего камина! Конечно, во время движения его разводить нельзя, пишет The Sun.
Сейчас, когда природа бушует и выбрасывает людей из своих квартир и домов, это самый лучший вариант, сел и уехал
Всегда мечтала путешествовать в примерно таком домике
Да у него дом на колёсах лучше, чем моя хата
Фото © Instagram / vanlifebuilds
Это творение Уэйна из Van Life Builds по праву может считаться самым популярным из его работ. Но оно далеко не единственное. Уже пару лет парень из Великобритании вместе с помощниками преобразует новенькие и уже потрепавшиеся фургоны в трейлеры, которые внутри — настоящие шикарные дома, пусть и весьма ограниченные в пространстве. Работы можно посмотреть не только в его вирусном тикток-аккаунте, но и в инстаграм-профиле vanlifebuilds.
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