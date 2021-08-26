НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Мастер показал свой невзрачный дом на колёсах, внутри которого спрятан невероятно красивый особняк

    Должен ли идеальный дом быть большим? Герой этого материала своей работой доказал, что даже на десяти квадратных метрах можно устроить рай!

    26 августа, 08:21

    Кадры из видео © TikTok / vanlifebuilds

    Чем быстрее идёт процесс урбанизации, тем больше людей начинают задумываться о возможности выбраться на природу. Только так можно объяснить невероятную популярность проекта Van Life Builds. Недавно один из его основателей — Уэйн — показал, как он с командой переделал микроавтобус в шикарный дом на колёсах. Это нужно увидеть своими глазами.

    Кадры из видео © TikTok / vanlifebuilds

    За пару недель ролик с двадцатисекундным "рум-туром" стал вирусным. Его посмотрело больше 40 миллионов человек, и все без исключения стали завидовать счастливчику, который будет колесить по миру в таких шикарных условиях. На этом объекте ремонтники не стали обходиться только самым необходимым. Нашлось даже место для синтезатора и настоящего камина! Конечно, во время движения его разводить нельзя, пишет The Sun.

    Кадры из видео © TikTok / vanlifebuilds

    Кадры из видео © TikTok / vanlifebuilds

    Сейчас, когда природа бушует и выбрасывает людей из своих квартир и домов, это самый лучший вариант, сел и уехал

    useryp7tpjljqb

    Всегда мечтала путешествовать в примерно таком домике

    zeluto

    Да у него дом на колёсах лучше, чем моя хата

    faisalabad20

    Фото © Instagram / vanlifebuilds

    Фото © Instagram / vanlifebuilds

    Это творение Уэйна из Van Life Builds по праву может считаться самым популярным из его работ. Но оно далеко не единственное. Уже пару лет парень из Великобритании вместе с помощниками преобразует новенькие и уже потрепавшиеся фургоны в трейлеры, которые внутри — настоящие шикарные дома, пусть и весьма ограниченные в пространстве. Работы можно посмотреть не только в его вирусном тикток-аккаунте, но и в инстаграм-профиле vanlifebuilds.

    10-летняя девочка оставила милое послание для новых хозяев дома на колёсах, и её слова покорили Сеть

    10-летняя девочка оставила милое послание для новых хозяев дома на колёсах, и её слова покорили Сеть

    Авторы
    Сергей Трофимов
    Сергей Трофимов

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      В России продлили программу семейной ипотеки до 2024 года

      вчера в 06:35

      Тиктокерша забралась на крышу ради красивого видео с закатом, но хлипкая кровля лишила её жизни

      24 августа, 15:34

      Арзамасова вернётся на сцену через месяц после родов

      сегодня в 09:29

      56-летняя супермодель сняла с себя всю одежду, и даже фотограф не поверил объективу, увидев её тело

      сегодня в 07:05

      Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки три года работал помощником участкового в ХМАО

      сегодня в 09:34

      Новости партнеров

      Layer 1