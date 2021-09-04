15 фото от финалистов конкурса Wildlife Photography Awards, которым удалось заснять животный юмор

"Выдра таскает своего детёныша из стороны в сторону, обучая его плавать". Автор — Чи Ки Тео

Фото © Wildlife Photography Awards

"Я фотографировал голубей в полёте, когда этот лист приземлился ему на клюв". Автор — Джон Спирс

Фото © Wildlife Photography Awards

"Когда этот белоголовый орлан промахнулся при попытке схватить луговую собаку, жертва прыгнула к орлу и напугала его так сильно, что успела сбежать в ближайшую нору". Автор — Артур Тревино

Фото © Wildlife Photography Awards

"Думаю, он знал, что я следил за ним, потому что внезапно он просто остановился и три секунды смотрел на меня". Автор — Патрик Дирлам

Фото © Wildlife Photography Awards

"Недавно я фотографировал группу гусят, как вдруг один оторвался от стаи. Несколько секунд он прятался за ножкой скамейки, прежде чем высунуть свою маленькую голову, чтобы поздороваться с остальными". Автор — Чарли Пейдж

Фото © Wildlife Photography Awards

"Выше головы не прыгнешь!" Автор — Чу Хан Линь

Фото © Wildlife Photography Awards

"Детёныш серого тюленя хихикает. Я был в восторге от этого выражения лица. Это так похоже на человеческие эмоции". Автор — Мартина Новотна

Фото © Wildlife Photography Awards

"Ранним утром стрекоза на цветке смотрит в объектив моей камеры, и кажется, что она смеётся". Автор — Аксель Бокер

Фото © Wildlife Photography Awards

"Белоголовые орланы могут использовать одно и то же гнездо годами и даже десятилетиями, добавляя в него новый материал в начале и в течение сезона гнездования. Обычно они хорошо умеют отрывать ветви деревьев во время полёта. Это был не тот случай..." Автор — Дэвид Эппли

Фото © Wildlife Photography Awards

"Младенцы забрались на свою маму и друг на друга, изо всех сил пытаясь выглянуть, чтобы посмотреть, что происходит на улице. Фото сделано в Юго-Западном Онтарио, Канада". Автор — Кевин Бискаборн

Фото © Wildlife Photography Awards

"Юный лангур трясёт своим телом, что создаёт впечатление, словно он танцует". Автор — Сарош Лодхи

Фото © Wildlife Photography Awards

"Слон выражает свою радость, принимая грязевую ванну на фоне высохших деревьев на берегу озера Кариба в Зимбабве". Автор — Вики Джаурон

Фото © Wildlife Photography Awards

"Этот енот пытается проникнуть в дом из любопытства... ну или хочет украсть еды". Автор — Николя де Волькс

Фото © Wildlife Photography Awards

"Я провёл целый день в месте обитания сусликов, и маленькие смешные зверюшки меня не подвели". Автор — Роланд Краниц

Фото © Wildlife Photography Awards

"Маленькая, зато своя". Автор — Брук Берлинг

Фото © Wildlife Photography Awards

Работы остальных финалистов конкурса можно посмотреть на официальном сайте Wildlife Photography Awards а также в материале Bored Panda.