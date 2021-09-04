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15 фото от финалистов конкурса Wildlife Photography Awards, которым удалось заснять животный юмор

Каждый год фотографы дикой природы соревнуются за звание автора самой смешной фотографии в отрасли. И с каждым годом кадры становятся только уморительнее. Предлагаем посмотреть финалистов этого года.

4 сентября, 15:00

Фото © Wildlife Photography Awards

"Выдра таскает своего детёныша из стороны в сторону, обучая его плавать". Автор — Чи Ки Тео

Фото © Wildlife Photography Awards

Фото © Wildlife Photography Awards

"Я фотографировал голубей в полёте, когда этот лист приземлился ему на клюв". АвторДжон Спирс

Фото © Wildlife Photography Awards

Фото © Wildlife Photography Awards

"Когда этот белоголовый орлан промахнулся при попытке схватить луговую собаку, жертва прыгнула к орлу и напугала его так сильно, что успела сбежать в ближайшую нору". Автор — Артур Тревино

Фото © Wildlife Photography Awards

Фото © Wildlife Photography Awards

"Думаю, он знал, что я следил за ним, потому что внезапно он просто остановился и три секунды смотрел на меня". Автор — Патрик Дирлам

Фото © Wildlife Photography Awards

Фото © Wildlife Photography Awards

"Недавно я фотографировал группу гусят, как вдруг один оторвался от стаи. Несколько секунд он прятался за ножкой скамейки, прежде чем высунуть свою маленькую голову, чтобы поздороваться с остальными". Автор — Чарли Пейдж

Фото © Wildlife Photography Awards

Фото © Wildlife Photography Awards

"Выше головы не прыгнешь!" Автор — Чу Хан Линь

Фото © Wildlife Photography Awards

Фото © Wildlife Photography Awards

"Детёныш серого тюленя хихикает. Я был в восторге от этого выражения лица. Это так похоже на человеческие эмоции". Автор — Мартина Новотна

Фото © Wildlife Photography Awards

Фото © Wildlife Photography Awards

"Ранним утром стрекоза на цветке смотрит в объектив моей камеры, и кажется, что она смеётся". Автор — Аксель Бокер

Фото © Wildlife Photography Awards

Фото © Wildlife Photography Awards

"Белоголовые орланы могут использовать одно и то же гнездо годами и даже десятилетиями, добавляя в него новый материал в начале и в течение сезона гнездования. Обычно они хорошо умеют отрывать ветви деревьев во время полёта. Это был не тот случай..." Автор — Дэвид Эппли

Фото © Wildlife Photography Awards

Фото © Wildlife Photography Awards

"Младенцы забрались на свою маму и друг на друга, изо всех сил пытаясь выглянуть, чтобы посмотреть, что происходит на улице. Фото сделано в Юго-Западном Онтарио, Канада". Автор — Кевин Бискаборн

Фото © Wildlife Photography Awards

Фото © Wildlife Photography Awards

"Юный лангур трясёт своим телом, что создаёт впечатление, словно он танцует". Автор — Сарош Лодхи

Фото © Wildlife Photography Awards

Фото © Wildlife Photography Awards

"Слон выражает свою радость, принимая грязевую ванну на фоне высохших деревьев на берегу озера Кариба в Зимбабве". Автор — Вики Джаурон

Фото © Wildlife Photography Awards

Фото © Wildlife Photography Awards

"Этот енот пытается проникнуть в дом из любопытства... ну или хочет украсть еды". Автор — Николя де Волькс

Фото © Wildlife Photography Awards

Фото © Wildlife Photography Awards

"Я провёл целый день в месте обитания сусликов, и маленькие смешные зверюшки меня не подвели". Автор — Роланд Краниц

Фото © Wildlife Photography Awards

Фото © Wildlife Photography Awards

"Маленькая, зато своя". Автор — Брук Берлинг

Фото © Wildlife Photography Awards

Фото © Wildlife Photography Awards

Работы остальных финалистов конкурса можно посмотреть на официальном сайте Wildlife Photography Awards а также в материале Bored Panda.

По ту сторону камеры. 15 смешных случаев, когда животные мешали фотографам дикой природы

По ту сторону камеры. 15 смешных случаев, когда животные мешали фотографам дикой природы

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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