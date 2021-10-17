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Как в НКВД занимались поисками вечной жизни и когда наработки засекретили

Оглавление
Странная компания
Впечатляющий отчёт
Совсем немного для бессмертия

СССР предвосхитил гитлеровскоую "Аненербе", разработав собственный проект. Советский отдел "Секретных материалов" возглавил академик Савельев.

Опубликовано 16 октября 2021, 21:40
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Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Странная компания

Несмотря на сотрудничество с большевиками, группа была, по сути, глубоко мистической. Академик Сергей Савельев обещал Сталину с помощью тайных знаний и технологий древних алхимиков изобрести сразу две вещи — философский камень для превращения в золото свинца и ртути и найти способ изготовления золота, к которому большевики относились с видимым презрением, но без которого любая власть становилась ничем, и "живую воду", которая получалась при соединении философского камня с реактивами. Отчитывался "товарищ Савельев" непосредственно перед Сталиным.

Как Савельеву вообще удалось убедить большевиков создать такой проект, непонятно. Возможно, сыграл свою роль еще один революционер и большой ловкач — Яков Блюмкин, который, вернувшись из Тибета, якобы затуманил умы вождей некими "тайными знаниями", которыми овладел сам.

Борис Зубакин. Фото © Архангельская областная научная библиотека им Н.А. Добролюбова

Борис Зубакин. Фото © Архангельская областная научная библиотека им Н.А. Добролюбова

Среди сотрудников проекта всплывает и имя ещё одного мистика Бориса Зубакина — бывшего дворянина, анархиста, корни которого якобы уходили в средневековую Европу. Зубакин ещё до революции был убеждённым эзотериком и основателем тайной организации неорозенкрейцеров. Он, как и "товарищ Савельев", мечтал о поисках философского камня, превращающего металлы в золото и дававшего вечную юность. В 1927 году он был арестован и выслан в Архангельск, где занимался археологией, но в 1932 году вернулся в Москву. Некоторые исследователи считают, что именно он отбирал учёных в группу "товарища Савельева". В таком случае можно предположить, что он был сотрудником ОГПУ с 1923 года — именно тогда его организация разбежалась.

Впечатляющий отчёт

Фото © ТАСС

Фото © ТАСС

Проект "Андроген" был основан 2 февраля 1933 года приказом главы ОГПУ Вячеслава Менжинского. Савельеву позволили набрать нужные кадры из Главнауки, все учёные были освобождены от службы в армии и прикомандированы к новому научному отделу, который курировали силовики. Для работы группе Савельева отвели двухэтажный особняк в посёлке Красково под Люберцами, куда доставили необходимое оборудование для химической лаборатории, философские труды и древние фолианты — анализируя старинные тексты, Савельев надеялся достичь цели. Во внутренних документах ОГПУ особняк проходил под названием "Спецдача № 18". Учёным даже выделили автомобиль с водителем. Входил в группу и некий особист Евгений Власов — он должен был следить за учёными.

Чем занимались в лаборатории Савельев и его соратники — покрыто мраком. Когда год спустя Савельеву приказали подготовить доклад для Сталина о проделанной работе и достигнутых результатах, учёный пытался уклониться и даже написал в государственные структуры письмо, в котором пытался убедить власти, что время в таких исследованиях — ничто, а "художнику" требуется вдохновение, и даже пытался цитировать идеи розенкрейцеров "об умном делании". Секретарю главы НКВД Генриха Ягоды Павлу Буланову пришлось поговорить с учёным лично. После этой встречи Савельев понял, что лучше подчиниться. Доклад был готов через четыре дня и произвёл на Сталина большое впечатление. Восемь его страниц содержали отчёт о различных, порой странных экспериментах и завершались небольшим резюме.

Савельев уверял вождя, что учёные проекта "Андроген" исследуют труды алхимиков и успешно работают над созданием универсального катализатора, с помощью которого можно превращать заурядные вещества в драгметаллы. Разумеется, под катализатором он понимал тот самый "философский камень" — вещество, которое веками искали алхимики. Савельев утверждал, что основной путь ему известен — катализатор можно добыть с помощью реакции сурьмяного железа с винным уксусом, затем полученное вещество следовало размягчить солями вещества под названием "философский огонь", а позже выварить трое суток в реторте с серой и ртутью до характерного рубинового цвета.

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Затем вещество измельчали и добавляли в олово, свинец или железо, которые предварительно расплавляли до определённой температуры. Результатом процесса становилось появление чистейшего золота.

Совсем немного для бессмертия

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Но для достижения конечного результата учёным нужна была самая малость: заграничные командировки, чтобы найти недостающие части алхимических трудов — "ключи" к пониманию алхимического процесса, оборудование, список которого был представлен на четырёх листах, денежные средства. Доклад был зачитан 10 декабря 1934 года — и уже до Нового года Савельев получил всё, что хотел: 10 тысяч рублей золотом для загранкомандировок, разрешение на общение с западными эзотериками, по 50 килограммов требуемых двадцати пяти редких минералов, среди которых было 10 килограммов золота и 100 – серебра. Сделано всё это было по решению политбюро.

Видимо, "живая вода" действительно была нужна большевистской элите, иначе такого решения не приняли бы. Сталину в 1934 году было уже 56 лет, Орджоникидзе — 48, Калинину — 59, Куйбышеву — 48, другие члены политбюро тоже приближались к "серебряному" возрасту. Надо учесть, что молодость этих людей пришлась на ссылки и тюрьмы, а зрелые годы — на революцию и Гражданскую войну. Здоровье было подорвано, а умирать вожди Красной России не собирались. К тому же в докладе Савельев ссылался на то, что "эликсир молодости" практически найден, он описывал некое вещество и ссылался на испытания, которые он якобы проводил на людях.

В соответствии с описанием учёного, для получения эликсира к порошку философского камня следовало добавить ингредиенты, которые были названы "майской росой" и "женским молоком".

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И что же было дальше? А ничего. Все учёные из группы "товарища Савельева" были расстреляны один за другим, начиная с 1937-го по 1940-й год. В 1938-м году был расстрелян Борис Зубакин — бывший дворянин, бывший офицер царской армии. Его обвинили в создании мистической фашистской организации, целью которой было свержение Советской власти и установление фашистского строя. Остальные тоже были казнены — кто раньше, кто позже. Причин у такого печального конца проекта "Андроген" могло быть несколько.

Самой очевидной следует назвать то, что эзотерики "из бывших" просто водили большевиков за нос, вытягивая из них деньги и золотишко, которые действительно могли идти на подготовку восстания либо на поддержку белого движения за границей. Сталина можно было провести, но ненадолго, а расплата была страшна.

Второй причиной многие современные исследователи называют то, что "товарищ Савельев" всё-таки совершил открытие философского камня, который можно было превратить в "живую воду", но "злобные большевики" расстреляли всю группу, чтобы скрыть изобретение от человечества. Но в таком случае открытым остаётся вопрос: почему они сами не воспользовались открытием? Неужели бы Сталин отказался принять подобный эликсир, чтобы продлить жизнь и поддержать здоровье? Скорее всего, нет, ведь принимал же он сомнительные биостимуляторы из крови лошадей и ослов от другого учёного — академика Богомольца. Даже институт геронтологии по просьбе Богомольца создал.

А может быть, Сталина попросту кинуло его ближайшее окружение? Напомним, за учёными велась слежка, для этого к ним был приставлен особист Власов. Скорее всего, он должен был докладывать о результатах работы Генриху Ягоде, а позже — Берии. Но ведь он мог рассказать о результатах экспериментов Савельева другим лицам? Быть может, совсем недаром Ворошилов прожил 86 лет, как и Маленков, а легендарный председатель совнаркома Молотов — 96 лет и дожил аж до 1986 года! Каганович и вовсе умер за несколько месяцев до распада СССР в возрасте 97 лет. Да мало ли кому ещё мог достаться секрет.

Не лишено оснований и предположение, что участников проекта расстреляли за то, что секрет "живой воды" утёк за границу во время зарубежных поездок. И это тоже похоже на правду: зачем учёным, которые родились и получили образование в Российской империи, было передавать такой секрет вождям Красной России? Гораздо больше денег и славы они могли получить на Западе. Куда вели поиски трактатов средневековых алхимиков? Вестимо — в Германию! Так, может, недаром некоторые сотрудники нацистского отдела "Аненербе" клялись и божились, что могут извлекать из свинца золото? Быть может, они использовали открытия группы "товарища Савельева"?

Впрочем, историк отечественных спецслужб Михаил Калюжный, комментируя всю историю с проектом "Андроген", категоричен: он считает, что практичные большевики вряд ли вообще опустились бы до алхимии, а имеющихся в открытом доступе документов слишком мало, чтобы говорить о каком-то действительно существенном проекте.

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Авторы
Майя Новик
Майя Новик
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