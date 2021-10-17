Тайны проекта«Андроген»: Как в НКВД занимались поисками вечной жизни и когда наработки засекретили СССР предвосхитил гитлеровскоую «Аненербе», разработав собственный проект. Советский отдел «Секретных материалов» возглавил академик Савельев. 16 октября, 21:40 Фото © Shutterstock

Странная компания

Несмотря на сотрудничество с большевиками, группа была, по сути, глубоко мистической. Академик Сергей Савельев обещал Сталину с помощью тайных знаний и технологий древних алхимиков изобрести сразу две вещи – философский камень для превращения в золото свинца и ртути и найти способ изготовления золота, к которому большевики относились с видимым презрением, но без которого любая власть становилась ничем, и «живую воду», которая получалась при соединении философского камня с реактивами. Отчитывался «товарищ Савельев» непосредственно перед Сталиным.

Как Савельеву вообще удалось убедить большевиков создать такой проект, непонятно. Возможно, сыграл свою роль еще один революционер и большой ловкач – Яков Блюмкин, который, вернувшись из Тибета, якобы затуманил умы вождей некими «тайными знаниями», которыми овладел сам.

Среди сотрудников проекта всплывает и имя еще одного мистика Бориса Зубакина – бывшего дворянина, анархиста, корни которого якобы уходили в средневековую Европу. Зубакин еще до революции был убежденным эзотериком и основателем тайной организации неорозенкрейцеров. Он, как и «товарищ Савельев», мечтал о поисках философского камня, превращающего металлы в золото и дававшего вечную юность. В 1927 году он был арестован и выслан в Архангельск, где занимался археологией, но в 1932 году вернулся в Москву. Некоторые исследователи считают, что именно он отбирал ученых в группу «товарища Савельева». В таком случае можно предположить, что он был сотрудником ОГПУ с 1923 года – именно тогда его организация разбежалась.

Впечатляющий отчет

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Проект «Андроген» был основан 2 февраля 1933 года приказом главы ОГПУ Вячеслава Менжинского. Савельеву позволили набрать нужные кадры из Главнауки, все ученые были освобождены от службы в армии и прикомандированы к новому научному отделу, который курировали силовики. Для работы группе Савельева отвели двухэтажный особняк в поселке Красково под Люберцами, куда доставили необходимое оборудование для химической лаборатории, философские труды и древние фолианты – анализируя старинные тексты, Савельев надеялся достичь цели. Во внутренних документах ОГПУ особняк проходил под названием «Спецдача №18». Ученым даже выделили автомобиль с водителем. Входил в группу и некий «особист» Евгений Власов – он должен был следить за учеными.

Чем занимались в лаборатории Савельев и его соратники – покрыто мраком. Когда год спустя Савельеву приказали подготовить доклад для Сталина о проделанной работе и достигнутых результатах, ученый пытался уклониться и даже написал в государственные структуры письмо, в котором пытался убедить власти, что время в таких исследованиях – ничто, а «художнику» требуется вдохновение и даже пытался цитировать идеи розенкрейцеров «об умном делании». Секретарю главы НКВД Генриха Ягоды Павлу Буланову пришлось поговорить с ученым лично. После этой встречи Савельев понял, что лучше подчиниться. Доклад был готов через четыре дня и произвел на Сталина большое впечатление. Восемь его страниц содержали отчет о различных, порой странных экспериментах и завершались небольшим резюме.

Савельев уверял вождя, что ученые проекта «Андроген» исследуют труды алхимиков и успешно работают над созданием универсального катализатора, с помощью которого можно превращать заурядные вещества в драгметаллы. Разумеется, под катализатором он понимал тот самый «философский камень» – вещество, которое веками искали алхимики. Савельев утверждал, что основной путь ему известен – катализатор можно добыть с помощью реакции сурьмячного железа, с винным уксусом, затем полученное вещество следовало размягчить солями вещества под названием «философский огонь», а позже выварить трое суток в реторте с серой и ртутью до характерного рубинового цвета.

Затем вещество измельчали и добавляли в олово, свинец или железо, которые предварительно расплавляли до определенной температуры. Результатом процесса становилось появление чистейшего золота.

Совсем немного для бессмертия

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Но для достижения конечного результата ученым нужна была самая малость: заграничные командировки, чтобы найти недостающие части алхимических трудов – «ключи» к пониманию алхимического процесса, оборудование, список которого был представлен на четырех листах, денежные средства. Доклад был зачитан 10 декабря 1934 года и уже до Нового Года Савельев получил все, что хотел: 10 тысяч рублей золотом для загранкомандировок, разрешение на общение с западными эзотериками, по 50 килограммов требуемых 25-ти редких минералов, среди которых было 10 килограммов золота и 100 – серебра. Сделано все это было по решению Политбюро.

Видимо, «живая вода» действительно была нужна большевистской элите, иначе такого решения не приняли бы. Сталину в 1934 году было уже 56 лет, Орджоникидзе – 48, Калинину – 59, Куйбышеву – 48, другие члены политбюро тоже приближались к «серебрянному» возрасту. Надо учесть, что молодость этих людей пришлась на ссылки и тюрьмы, а зрелые годы – на революцию и Гражданскую войну. Здоровье было подорвано, а умирать вожди Красной России не собирались. К тому же в докладе Савельев ссылался на то, что «эликсир молодости» практически найден, он описывал некое вещество и ссылался на испытания, которые он якобы проводил на людях.

В соответствии с описанием ученого для получения эликсира к порошку философского камня следовало добавить ингредиенты, которые были названы «майской росой» и «женским молоком».

И что же было дальше? А ничего. Все ученые из группы «товарища Савельева» были расстреляны один за другим, начиная с 1937-го по 1940-й год. В 1938-м году был расстрелян Борис Зубакин – бывший дворянин, бывший офицер царской армии. Его обвинили в создании мистической фашистской организации, целью которой было свержение Советской власти и установление фашистского строя. Остальные тоже были казнены – кто раньше, кто позже. Причин у такого печального конца проекта «Андроген» могло быть несколько.

Самой очевидной следует назвать то, что эзотерики «из бывших» просто водили большевиков за нос, вытягивая из них деньги и золотишко, которые действительно могли идти на подготовку восстания либо на поддержку белого движения за границей. Сталина можно было провести, но ненадолго, а расплата была страшна.

Второй причиной многие современные исследователи называют то, что «товарищ Савельев» все-таки совершил открытие философского камня, который можно было превратить в «живую воду», но «злобные большевики» расстреляли всю группу, чтобы скрыть изобретение от человечества. Но в таком случае открытым остается вопрос – почему они сами не воспользовались открытием? Неужели бы Сталин отказался принять подобный эликсир, чтобы продлить жизнь и поддержать здоровье? Скорее всего, нет, ведь принимал же он сомнительные биостимуляторы из крови лошадей и ослов от другого ученого – академика Богомольца. Даже институт геронтологии по просьбе Богомольца создал.

А может быть, Сталина попросту «кинуло» его ближайшее окружение? Напомним, за учеными велась слежка, для этого к ним был приставлен особист Власов. Скорее всего, он должен был докладывать о результатах работы Генриху Ягоде, а позже – Берии. Но ведь он мог рассказать о результатах экспериментов Савельева другим лицам? Быть может, совсем недаром Ворошилов прожил 86 лет, как и Маленков, а легендарный председатель совнаркома Молотов – 96 лет и дожил аж до 1986 года! Каганович и вовсе умер за несколько месяцев до распада СССР в возрасте 97 лет. Да мало ли кому еще мог достаться секрет.

Не лишено оснований и предположение, что участников проекта расстреляли за то, что секрет «живой воды» утек за границу во время зарубежных поездок. И это тоже похоже на правду: зачем ученым, которые родились и получили образование в Российской империи было передавать такой секрет вождям Красной России? Гораздо больше денег и славы они могли получить на западе. Куда вели поиски трактатов средневековых алхимиков? Вестимо – в Германию! Так, может, недаром некоторые сотрудники нацистского отдела «Аненербе» клялись и божились, что могут извлекать из свинца золото? Быть может, они использовали открытия группы «товарища Савельева»?

Впрочем, историк отечественных спецслужб Михаил Калюжный, комментируя всю историю с проектом «Андроген», категоричен: он считает, что практичные большевики вряд ли вообще опустились бы до алхимии, а имеющихся в открытом доступе документов слишком мало, чтобы говорить о каком-то действительно существенном проекте.

Авторы Майя Новик