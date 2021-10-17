Как в НКВД занимались поисками вечной жизни и когда наработки засекретили Оглавление Странная компания Впечатляющий отчёт Совсем немного для бессмертия СССР предвосхитил гитлеровскоую "Аненербе", разработав собственный проект. Советский отдел "Секретных материалов" возглавил академик Савельев. 57201 57201 Фото © Shutterstock

Странная компания

Несмотря на сотрудничество с большевиками, группа была, по сути, глубоко мистической. Академик Сергей Савельев обещал Сталину с помощью тайных знаний и технологий древних алхимиков изобрести сразу две вещи — философский камень для превращения в золото свинца и ртути и найти способ изготовления золота, к которому большевики относились с видимым презрением, но без которого любая власть становилась ничем, и "живую воду", которая получалась при соединении философского камня с реактивами. Отчитывался "товарищ Савельев" непосредственно перед Сталиным.

Как Савельеву вообще удалось убедить большевиков создать такой проект, непонятно. Возможно, сыграл свою роль еще один революционер и большой ловкач — Яков Блюмкин, который, вернувшись из Тибета, якобы затуманил умы вождей некими "тайными знаниями", которыми овладел сам.

Борис Зубакин. Фото © Архангельская областная научная библиотека им Н.А. Добролюбова

Среди сотрудников проекта всплывает и имя ещё одного мистика Бориса Зубакина — бывшего дворянина, анархиста, корни которого якобы уходили в средневековую Европу. Зубакин ещё до революции был убеждённым эзотериком и основателем тайной организации неорозенкрейцеров. Он, как и "товарищ Савельев", мечтал о поисках философского камня, превращающего металлы в золото и дававшего вечную юность. В 1927 году он был арестован и выслан в Архангельск, где занимался археологией, но в 1932 году вернулся в Москву. Некоторые исследователи считают, что именно он отбирал учёных в группу "товарища Савельева". В таком случае можно предположить, что он был сотрудником ОГПУ с 1923 года — именно тогда его организация разбежалась.

Впечатляющий отчёт

Фото © ТАСС

Проект "Андроген" был основан 2 февраля 1933 года приказом главы ОГПУ Вячеслава Менжинского. Савельеву позволили набрать нужные кадры из Главнауки, все учёные были освобождены от службы в армии и прикомандированы к новому научному отделу, который курировали силовики. Для работы группе Савельева отвели двухэтажный особняк в посёлке Красково под Люберцами, куда доставили необходимое оборудование для химической лаборатории, философские труды и древние фолианты — анализируя старинные тексты, Савельев надеялся достичь цели. Во внутренних документах ОГПУ особняк проходил под названием "Спецдача № 18". Учёным даже выделили автомобиль с водителем. Входил в группу и некий особист Евгений Власов — он должен был следить за учёными.

Чем занимались в лаборатории Савельев и его соратники — покрыто мраком. Когда год спустя Савельеву приказали подготовить доклад для Сталина о проделанной работе и достигнутых результатах, учёный пытался уклониться и даже написал в государственные структуры письмо, в котором пытался убедить власти, что время в таких исследованиях — ничто, а "художнику" требуется вдохновение, и даже пытался цитировать идеи розенкрейцеров "об умном делании". Секретарю главы НКВД Генриха Ягоды Павлу Буланову пришлось поговорить с учёным лично. После этой встречи Савельев понял, что лучше подчиниться. Доклад был готов через четыре дня и произвёл на Сталина большое впечатление. Восемь его страниц содержали отчёт о различных, порой странных экспериментах и завершались небольшим резюме.

Савельев уверял вождя, что учёные проекта "Андроген" исследуют труды алхимиков и успешно работают над созданием универсального катализатора, с помощью которого можно превращать заурядные вещества в драгметаллы. Разумеется, под катализатором он понимал тот самый "философский камень" — вещество, которое веками искали алхимики. Савельев утверждал, что основной путь ему известен — катализатор можно добыть с помощью реакции сурьмяного железа с винным уксусом, затем полученное вещество следовало размягчить солями вещества под названием "философский огонь", а позже выварить трое суток в реторте с серой и ртутью до характерного рубинового цвета.

Затем вещество измельчали и добавляли в олово, свинец или железо, которые предварительно расплавляли до определённой температуры. Результатом процесса становилось появление чистейшего золота.

Совсем немного для бессмертия

Фото © Shutterstock

Но для достижения конечного результата учёным нужна была самая малость: заграничные командировки, чтобы найти недостающие части алхимических трудов — "ключи" к пониманию алхимического процесса, оборудование, список которого был представлен на четырёх листах, денежные средства. Доклад был зачитан 10 декабря 1934 года — и уже до Нового года Савельев получил всё, что хотел: 10 тысяч рублей золотом для загранкомандировок, разрешение на общение с западными эзотериками, по 50 килограммов требуемых двадцати пяти редких минералов, среди которых было 10 килограммов золота и 100 – серебра. Сделано всё это было по решению политбюро.

Видимо, "живая вода" действительно была нужна большевистской элите, иначе такого решения не приняли бы. Сталину в 1934 году было уже 56 лет, Орджоникидзе — 48, Калинину — 59, Куйбышеву — 48, другие члены политбюро тоже приближались к "серебряному" возрасту. Надо учесть, что молодость этих людей пришлась на ссылки и тюрьмы, а зрелые годы — на революцию и Гражданскую войну. Здоровье было подорвано, а умирать вожди Красной России не собирались. К тому же в докладе Савельев ссылался на то, что "эликсир молодости" практически найден, он описывал некое вещество и ссылался на испытания, которые он якобы проводил на людях.

В соответствии с описанием учёного, для получения эликсира к порошку философского камня следовало добавить ингредиенты, которые были названы "майской росой" и "женским молоком".

И что же было дальше? А ничего. Все учёные из группы "товарища Савельева" были расстреляны один за другим, начиная с 1937-го по 1940-й год. В 1938-м году был расстрелян Борис Зубакин — бывший дворянин, бывший офицер царской армии. Его обвинили в создании мистической фашистской организации, целью которой было свержение Советской власти и установление фашистского строя. Остальные тоже были казнены — кто раньше, кто позже. Причин у такого печального конца проекта "Андроген" могло быть несколько.

Самой очевидной следует назвать то, что эзотерики "из бывших" просто водили большевиков за нос, вытягивая из них деньги и золотишко, которые действительно могли идти на подготовку восстания либо на поддержку белого движения за границей. Сталина можно было провести, но ненадолго, а расплата была страшна.

Второй причиной многие современные исследователи называют то, что "товарищ Савельев" всё-таки совершил открытие философского камня, который можно было превратить в "живую воду", но "злобные большевики" расстреляли всю группу, чтобы скрыть изобретение от человечества. Но в таком случае открытым остаётся вопрос: почему они сами не воспользовались открытием? Неужели бы Сталин отказался принять подобный эликсир, чтобы продлить жизнь и поддержать здоровье? Скорее всего, нет, ведь принимал же он сомнительные биостимуляторы из крови лошадей и ослов от другого учёного — академика Богомольца. Даже институт геронтологии по просьбе Богомольца создал.

А может быть, Сталина попросту кинуло его ближайшее окружение? Напомним, за учёными велась слежка, для этого к ним был приставлен особист Власов. Скорее всего, он должен был докладывать о результатах работы Генриху Ягоде, а позже — Берии. Но ведь он мог рассказать о результатах экспериментов Савельева другим лицам? Быть может, совсем недаром Ворошилов прожил 86 лет, как и Маленков, а легендарный председатель совнаркома Молотов — 96 лет и дожил аж до 1986 года! Каганович и вовсе умер за несколько месяцев до распада СССР в возрасте 97 лет. Да мало ли кому ещё мог достаться секрет.

Не лишено оснований и предположение, что участников проекта расстреляли за то, что секрет "живой воды" утёк за границу во время зарубежных поездок. И это тоже похоже на правду: зачем учёным, которые родились и получили образование в Российской империи, было передавать такой секрет вождям Красной России? Гораздо больше денег и славы они могли получить на Западе. Куда вели поиски трактатов средневековых алхимиков? Вестимо — в Германию! Так, может, недаром некоторые сотрудники нацистского отдела "Аненербе" клялись и божились, что могут извлекать из свинца золото? Быть может, они использовали открытия группы "товарища Савельева"?

Впрочем, историк отечественных спецслужб Михаил Калюжный, комментируя всю историю с проектом "Андроген", категоричен: он считает, что практичные большевики вряд ли вообще опустились бы до алхимии, а имеющихся в открытом доступе документов слишком мало, чтобы говорить о каком-то действительно существенном проекте.

Авторы Майя Новик