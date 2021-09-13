Меган Фокс надела прозрачное платье на премию MTV, и папарацци сняли её голое тело со всех ракурсов

Меган Фокс стала гостьей на премии MTV Video Music Awards вместе со своим новым бойфрендом — музыкантом Колсоном Бэйкером, известным как Machine Gun Kelly. И наряд артистки, который не затерялся даже на фоне ярко-красного костюма её возлюбленного, стал отдельным поводом для обсуждения.

Фото © Instagram / muglerofficial, stylememaeve

35-летняя звезда, с каждым разом надевающая всё меньше одежды, предстала в платье от модного дома Mugler, которое было не так просто рассмотреть. Тонкая, прозрачная, едва заметная ткань не смогла скрыть ни одного соблазнительного изгиба артистки. А самые пикантные части с трудом прикрывало крошечное нижнее бельё.

Видео © Instagram / machinegunkelly

Кадры быстро разлетелись по Сети. Откровенными снимками в "Инстаграме" поделилась в том числе и сама Меган. За считаные часы они набрали более 2,6 миллиона лайков, и многие поклонники были готовы засыпать любимицу комплиментами. Однако "голый наряд" понравился не всем. Некоторые пользователи возмутились и заявили, что с таким же успехом артистка могла прийти вообще без него.

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Вы самая горячая пара на планете zoeilester

Фото © Instagram / machinegunkelly, meganfox

Зачем вообще носить одежду? С тем же успехом можно было прийти голой souhrada365