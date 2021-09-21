Выгодный вариант или модное поветрие: Почему многие выбирают накопительный счёт вместо вклада В нынешнем году увеличилось количество граждан, которые переводят свои средства не во вклад, а на специальные накопительные счета. Насколько это выгодно? 20 сентября, 21:40 Фото © ТАСС / Алексей Смышляев

Вслед за повышением ключевой ставки ЦБ многие российские банки начали предлагать гражданам по вновь открываемым депозитам проценты, сопоставимые с теми, что были на допандемийном уровне, но, в отличие от прошлых лет, россияне не торопятся снова нести "свои кровные" просто на длительное хранение в банк. Наоборот, согласно банковской отчётности, несмотря на предпринимаемые кредитными учреждениями усилия по удержанию клиентов-вкладчиков, чистый отток средств с депозитов с начала года составил около 1%. Ряд аналитиков считает, что эта цифра могла быть ещё больше, ведь граждане хотят свои имеющиеся сбережения приумножать, а рост инфляции (по итогам августа она достигла 6,7%) и нестабильность на рынке труда создают угрозу для накоплений. Однако пока не все россияне готовы заменить привычные инструменты накопления на инвестиции в ценные бумаги или вложения в прочие биржевые активы, поэтому неожиданным спросом стали пользоваться накопительные счета. По сути, такие счета — это вариант вклада до востребования с возможностью внесения и снятия денег, и при этом банк по такому счёту ежемесячно начисляет проценты на остаток, даже если средства снимали.

Похожие счета-копилки существовали и ранее, но они не пользовались популярностью в связи с невыгодностью ценовых условий, но в постпандемийное время многое изменилось — сберегательные счета поднялись с нижних позиций "в топ" по процентам и стали реальной альтернативой вкладам.

Вклад и накопительный счёт: что выгоднее

Конечно, как и в обычных депозитах, доходность зависит от процентной ставки и метода подсчёта получаемых процентов. Как правило, заявляемые проценты по таким счетам сопоставимы (обычно чуть ниже), чем по срочным депозитам. Однако банк может начислять проценты на среднемесячный остаток или на минимальный (та сумма, которая останется на счёте в конце месяца), есть варианты, когда проценты начисляются и выплачиваются ежедневно. Само собой, чем больше сумма, исходя из которой рассчитываются проценты, тем выше доход.

Преимущества счёта-копилки в банке

Помимо процентов (сейчас в зависимости от банка и его условий — ставка в пределах значений от 3% до 7,25%) основным удобством является возможность пополнять и снимать средства в любое время и без ограничений по сумме. При этом, в отличие от владельцев вкладов, которые в большинстве своём получают проценты в конце срока или раз в месяц/квартал на отдельный счёт, — владельцы "копилок" получают свой доход каждый месяц (или даже каждый день) и на тот же счёт, на котором хранится вся внесённая сумма.

Также немаловажным является тот факт, что в большинстве случаев сберегательный счёт доступен для любого желающего и, в отличие от депозита, для его открытия не нужно иметь несколько десятков тысяч рублей, так как обычным условием для оформления счёта-копилки является внесение всего одного рубля, в редких случаях — 1000 рублей. При этом накопительный счёт, как правило, бессрочный, то есть деньги будут храниться ровно до того момента, пока они не понадобятся полностью, и даже после снятия всех средств накопительный счёт не закрывается автоматически.

Также к плюсам относится и то, что на все "счета-копилки" распространяются правила страхования вкладов. То есть, если банк, в котором открыт такой счёт, "прогорит" — государство компенсирует сумму до 1 400 000 рублей.

Недостатки накопительных счетов

Они тоже есть, и, как правило, все связаны со специальными условиями банковских договоров. Часто, чтобы получить максимальную ставку, клиенту потребуется выполнить ряд условий, например, открыть карту и совершать по ней покупки либо поддерживать некий минимальный остаток или оборот по данному счёту.

Помимо этого, основным минусом является возможность банка в одностороннем порядке менять условия доходности. Обычно эти условия меняются вслед за изменением ключевой ставки ЦБ, если она увеличивается — процентная ставка растёт, уменьшается — падает.

Ещё к недостаткам следует отнести больший риск пострадать от действий злоумышленников, если накопительный счёт привязан к карте. В отличие от депозитов, где выполнить какие-либо действия по выводу средств до истечения его срока проблематично (и у многих банков удалённо — невозможно), в случае если мошенники завладели картой, у которой есть доступ к накопительному счёту, они могут обчистить и то и другое, технически банк им не помешает.

Когда выгоден накопительный счёт

Обычно накопительный счёт очень подходит активным людям, которые получаемые ими деньги не готовы собирать для того, чтобы после определить их в долгосрочные вложения. Также "копилка" может быть интересна тем, кто располагает крупной суммой, но не желает её "морозить" в годовом вкладе, а предпочитает получать доходность ежемесячно. Помимо этого, посредством накопительного счёта удобно собирать деньги на конкретные цели, например на некую крупную покупку или путешествие.

Примеры накопительных счетов

МКБ "Накопительный счёт" . Ставка до 7,25% (при наличии на счету не менее 750 000 рублей и ежемесячных тратах от 20 000 рублей по карте). Если сумма меньше или не выполняются условия трат — ставка 5,25. Выплата процентов ежемесячно на остаток.

Росбанк "Можносчёт" . Ставка от 1,5% до 6% (1,5% — если на счёте до 300 000 рублей, 2,5% — до 500 000 рублей, 6% — до 700 000 рублей). Начисление процентов происходит ежедневно на остаток.

ВТБ "Накопительный счёт "Копилка" . Ставка от одного рубля до 999 999 рублей первые шесть месяцев до 8%, далее — 5%. От 1 000 000 рублей — 5%. Начисление процентов на ежедневный остаток, а выплата — ежемесячно.

"Альфа-банк" "Накопительный альфа-счёт" . Ставка при покупках по картам от 10 000 рублей: первый и второй месяцы — 7%, далее — 6%. Ставка без покупок по картам — 4%. Начисление процентов — на минимальный остаток за месяц.

"Газпромбанк" "Накопительный счёт" . Ставка 5,75 при остатке от 5000 рублей. Начисление процентов — на минимальный остаток за месяц.

Сбербанк "Накопительный счёт". Ставка 3% при остатке 3000 рублей до 1 000 000 рублей. Если сумма ниже или выше — ставка 0,01%. Никакие покупки делать не надо. Начисление процентов — на минимальный остаток за месяц. Открыть счёт можно только в интернет-банке или мобильном приложении "Сбербанк Онлайн".

Авторы Максим Греков