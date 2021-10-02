Маги, масоны и личный гуру Сталина: Зачем в КГБ создали "оккультный" отдел Оглавление Ученик чародея и главный масон "Русский Дон Хуан" Конюхов "Целитель" Тоша Шуктомов Илья Беляев, ученик Тоши и адепт Рамакришны Люди, служившие в этом подразделении в разное время, не только отличались способностями и знаниями, но и влияли на решения руководителей страны. 16951 16951 Коллаж LIFE. Фото © Shutterstock

Ученик чародея и главный масон

К началу 20-х годов XX века уроженцу Богучара Воронежской области Борису Кириченко (впоследствии — Астромову) исполнилось 34 года. К этому времени он уже имел колоссальный жизненный опыт — был контужен в Русско-японской войне, учился у знаменитого криминалиста Чезаре Ломброзо, окончил юридический, под псевдонимом Ватсон снялся в нескольких художественных фильмах, исполнял обязанности помощника комиссара охраны и помощника коменданта Народного банка в Петрограде, активно общался с ведущими масонами мира.

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Он же на протяжении нескольких лет возглавлял крупнейшую оккультную организацию Ленинграда "Орден мартинистов". В отличие от других членов этой организации, Астромов обладал даром гипноза, предприимчивостью, склонностью к мистическим озарениям (есть версия, что это результат давней контузии) и был беззаветно предан романтизму масонства, а к тайным знаниям и символам относился со страстностью и фанатизмом. При советской власти читал лекции по масонству и даже подготовил к печати брошюру "Искатели истины". Тогда же начал работать с органами госбезопасности, для которых втайне от своих сторонников добывал особо ценную информацию об агентах влияния. По слухам, именно на схемах "чародея" были построены первые шпионские отделы ОГПУ для работы с внутренними врагами страны.

В 1926 году уже известный в стране масон решается на авантюру — записывается на приём к руководству ОГПУ, где предлагает легализовать деятельность масонских лож в СССР, взамен пообещав органам "поставку информации" о деятельности "вольных каменщиков" и членов тайного общества. После этого предложения слухи о работе органов госбезопасности с "магами и оккультными обществами" дошли до Сталина, в результате чего Астромов получил три года лагерей плюс три года ссылки в Сибирь. В 1940 году неудачливый мартинист был арестован повторно, после чего его следы окончательно теряются.

"Русский Дон Хуан" Конюхов

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Николай Конюхов, по словам его учеников, представлял собой стихийного мистика и философа, а за глаза его называли Доном Хуаном (шаман из индейского племени яки, главный герой книг Кастанеды). В отличие от многих любителей Кастанеды, он не копировал бездумно тезисы латиноамериканского мистика, а всё постигал на собственном опыте.

Конюхов стал одним из основателей эзотерического подполья столицы и не только обрёл последователей, но и постепенно разбогател за счёт пожертвований своей паствы. За Конюховым водился редкий дар убеждения — одного из своих сектантов он даже уверил, что летал ночью над церковью Покрова на Нерли. Однако скоро Конюхов попал в поле зрения органов госбезопасности, но арестовывать его всесильная "контора" не торопилась. Среди адептов тайного знания нашлось немало людей с приличным положением в обществе, от которых в КГБ поступали данные о попытках шпионажа. Сам Конюхов умел хранить секреты "конторы", благодаря чему прожил долгую и спокойную жизнь огородника, художника, рисующего в стиле Джексона Поллока, и резчика по дереву. К тому моменту как штатный мистик КГБ официально начал числиться умершим, его состояние могло достигать 15 миллионов советских рублей.

"Целитель" Тоша Шуктомов

Уроженец Коми АССР обгонял товарищей по развитию ещё с детства, благодаря чему родители отдали его в школу для одарённых. Позднее, уже в подростковом возрасте, за экстравагантный внешний вид, попытки сколотить общество "свободных художников" Владимир Шуктомов, или, как его прозвали друзья, Тоша, быстро оказался под колпаком КГБ. Ему прописали инсулиновое лечение и поместили в одну из психиатрических больниц. Из обычного странного подростка Шуктомов эволюционировал в философа с даром убеждения — он бежал из-под надзора и с помощью поддельных документов без проблем поступил на биофак одного из ленинградских вузов, опередив большинство абитуриентов по количеству баллов.

В КГБ быстро поняли, что внезапно объявившийся в Ленинграде вундеркинд — это и есть их бывший "клиент", однако облаву на бежавшего из психиатрической клиники диссидента устраивать не стали. С помощью знаний, полученных в вузе, Тоша смог организовать собственную секту, где "исцелял людей по велению свыше". Поначалу ничем выдающимся эта организация не отличалась, но к началу 80-х "целитель" Тоша Шуктомов "вылечил" десятки человек, а одного из адептов даже спас от туберкулёза. Позднее он разработал собственную систему символов и иероглифов, возродил древнеиндийскую технику кунта-йога и вывел принцип своего учения: "Делай только то, что ты действительно хочешь", который удивительно совпадает с призывом оккультиста Алистера Кроули — Do what thou wilt. Своим учителем он считал Иуду Искариота и отрицал его негативную роль, вопреки воззрениям, принятым в ортодоксальном христианстве.

По слухам, до своей смерти Тоша числился в картотеке КГБ как агент с псевдонимом Луч. От него чекисты получали данные о потенциальных диссидентах в рядах партии и регулярно лишали партийных билетов тех, кто не соответствовал идеалам социалистического государства. Одним из самых известных последователей этой секты стал директор харьковского оборонного завода Иван Тихий, который ради переезда к "учителю" оставил не только хорошую должность, но и жену с двумя маленькими детьми.

Илья Беляев, ученик Тоши и адепт Рамакришны

Илья Беляев — один из самых выдающихся учеников Шуктомова, однако именно он стал причиной, по которой секта Тоши перестала существовать и поставила весь "оккультный" отдел КГБ на грань расформирования. После преодоления духовного кризиса из-за ссоры с "учителем" Беляев решил создать собственное учение и после первых собраний практически сразу попал в разработку комитетчиков.

Однако завербовать ученика Тоши не вышло — после неудачной попытки построить собственную структуру его накрыла "духовная депрессия", побочным эффектом которой стало полное отрицание всего и вся. Затем были поиск себя, эмиграция в Канаду, возвращение в постперестроечную Россию, неудачная попытка построить бизнес в бандитских реалиях 90-х и новая духовная депрессия. Беляев состоялся как художник, написал книгу "Острие Кунты" на английском, в которой изложил краткую историю Тоши, пояснив, что гуру явился ему во сне и потребовал это сделать. В новых реалиях помощь "духовников" из подполья чекистам уже не требовалась, поэтому от Беляева, по словам историков и специалистов по спецслужбам, открепили куратора и наружное наблюдение. А через некоторое время перестал существовать и сам отдел, который последние пять лет числился работающим лишь на бумаге.

Сам Беляев при этом остался единственным выжившим эзотериком, которым когда-либо интересовались люди из "конторы". Он живёт на хуторе под Выборгом, преподаёт техники по работе с сознанием и находится в полной гармонии с самим собой и миром. Единственное, что способно вывести его из равновесия, — просьба рассказать о временах участия в питерском эзотерическом подполье и отношениях с Тошей.