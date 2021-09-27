Бедным легче воровать: Верховный суд призвал учитывать материальное положение преступников Верховный Суд России призвал не отправлять в колонии граждан, совершивших нетяжкие преступления из-за своей бедности. Измениться ли теперь подход в назначении наказаний - разбирался Лайф 26 сентября, 21:40 Фото ©ТАСС/ Максим Шеметов

Районный суд приговорил гражданина, проживающего в Ростовской области, к трем годам колонии общего режима и штрафу 100 000 рублей за контрабанду сигарет. Адвокат осужденного направил документы на обжалование приговора в вышестоящие судебные инстанции с прошением о замене реального срока заключения на условный, и дело дошло до Верховного Суда РФ, который в итоге смягчил наказание, заменив колонию на осуждение условно с испытательным сроком. В определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации указано, что замена наказания произведена с учётом того, что осужденный совершил преступление небольшой тяжести, на которое он пошёл в связи с тяжелым материальным положением в семье (данный факт установлен судом), а также в связи с тем, что ранее гражданин никогда не привлекался к уголовной ответственности, вину свою признал и в содеянном раскаялся.

После того как определение Верховного Суда РФ было опубликовано, активная российская общественность разделилась на два лагеря. Одни выразили полную поддержку гуманному решению, указывая, что проступок был небольшой тяжести и вызван ситуацией, когда человек, у которого на иждивении больные дети и престарелые родители, не имел возможности трудоустроиться. Но другие выступили с категорическим неприятием судебного решения, так как, по их мнению, тяжелое материальное положение не может служить оправданием преступному деянию, а значит, и наказание не может быть назначено ниже низшего предела санкции, указанной в соответствующей статье закона, иначе это может спровоцировать рост преступности.

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— Суд, вынося определение по данному делу, конечно, исходил из фабулы и обстоятельств, при которых было совершено преступление, и учитывал личность самого преступника, - пояснил заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин. - Очевидно, что это судебное определение может иметь некоторое значение для рассмотрения схожих дел, но в России не прецедентная система права, а значит, руководствоваться конкретным определением суды, скорее всего, не будут. Другое дело, что при вынесении приговоров по делам небольшой тяжести теперь, возможно, будет уделяться больше внимания наличию смягчающих вину обстоятельств, что в свою очередь влияет и на назначение наказания.

Стоит заметить, что чуть ли не впервые в новейшей истории РФ суд одним из главных обстоятельств для изменения приговора в сторону гуманизации указал “затруднительное материальное положение” семьи осужденного, которая не в состоянии себя прокормить без его участия. То есть получается, что если человек и его семья бедняки, (а по данным Росстата, около трети населения России имеет доход менее, чем 19 тысяч рублей в месяц), то в случае совершения преступления наказание такому гражданину-бедняку по не тяжким экономическим преступлениям должно быть минимальным?

- В определении Верховного суда не содержится неких общих “критериев бедности”, смягчающих или вообще избавляющих от наказания, - отметил адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив, - В данном конкретном случае суд счёл, что фактор тяжелого материального положения был решающим обстоятельством, сподвигнувшим осуждённого на совершение преступления. Теоретически это вообще никакая не новация, всё давным давно закреплено в Уголовно-процессуальном кодексе. Просто тут Верховный суд более тщательно изучил все мотивы и обстоятельства совершения преступления и сделал вывод о наказании с учетом личности подсудимого и его отношения к преступлению.

Получается, что это только для конкретного жителя Ростовской области его дело закончилось более или менее благополучно. А что для остальных россиян? Влияет ли фактор “бедности” на назначение наказания для других осужденных?

- По уголовным делам определения Верховного Суда не имеют всеобщего рекомендательного характера, но грамотные юристы берут их на вооружение для выстраивания линии защиты, и нередко это помогает добиться более мягкого наказания для тех, кто на самом деле заслуживает снисхождения, - утверждает адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. - Некоторые суды иногда действуют “по шаблону”, не обращая внимания на обстоятельства, способствовавшие преступлению, вот в этих случаях прецеденты подобного рода могут помочь защитить от назначения чрезмерно суровых наказаний.

Кстати, по пути гуманизации наказаний за некоторые деяния идёт не только Верховный Суд, но и законодательная власть.

Сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект (№1112019-7), согласно которому предлагается некоторые составы преступлений (включая ряд из сферы экономики) отнести к категории уголовного проступка. И в этом случае подразумевается, что при возмещении ущерба лицом, совершившим впервые преступление небольшой тяжести, оно может быть освобождено от уголовной ответственности, но к нему будут применены иные меры уголовно-правового характера (в частности: обязательные работы или штраф).

Если данный законопроект будет принят, то порядка 112 составов преступлений смогут считаться уголовным проступком, то есть за их совершения накажут, но привлекать к уголовной ответственности не станут. А это значит, что в биографии некоторого количества молодых людей судимости не будет, а соответственно они смогут избежать и последующих проблем с трудоустройством и т. д.

Насколько такой подход оправдан, судить пока рано, однако однозначно можно сказать, что в случае, когда Верховный Суд принял решение о смягчении наказания жителю Ростовской области - это помогло двум его малолетним детям и старикам, но пока этот случай единичный.

Авторы Максим Греков