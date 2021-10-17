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15 трогательных фото до и после, от которых становится тепло на душе

Путешествия во времени не всегда привилегия научной фантастики. Благодаря пользователям Сети и их коллажам "до и после" каждый может отправиться в прошлое и сразу вернуться обратно.

17 октября, 12:00

Фото © Reddit / Parkendlydia

"До и после того, как я сказала, что она хорошая девочка"

Фото © Reddit / ArkadiusBear

Фото © Reddit / ArkadiusBear

"Два автопортрета, которые я рисовал, глядя на себя в зеркало. На первом мне 13, на втором — 23"

Фото © Reddit / Miles___

Фото © Reddit / Miles___

"Я победил анорексию. Фото сделаны с разницей в два года"

Фото © Reddit / CalorieMuncher

Фото © Reddit / CalorieMuncher

"Во время пандемии я вылечился от алкогольной зависимости, беспокойства и депрессии и за это время похудел на 23 килограмма"

Фото © Reddit / yeahbudphoto

Фото © Reddit / yeahbudphoto

"Как сильно может всё изменить один лишь день!"

Фото © Reddit / goldie0702

Фото © Reddit / goldie0702

"Прошёл почти год с тех пор, как моя подруга принесла домой котёнка из приюта, поэтому она решила воссоздать первое фото, которое она сделала с ним..."

Фото © Reddit / Parkendlydia

Фото © Reddit / Parkendlydia

"Подобрали кошечку на улице. Разница между фотографиями всего один год"

Фото © Reddit / alinaesther

Фото © Reddit / alinaesther

"Три года назад я начал отращивать волосы после того, как узнал, что их можно отдать в благотворительную организацию, которая делает парики для детишек. Сегодня я побрился"

Фото © Reddit / kostilicious42

Фото © Reddit / kostilicious42

"71 год спустя. Её улыбка всё так же на месте"

Фото © Reddit / ryanmark01

Фото © Reddit / ryanmark01

"Разница между фотографиями три года. Ботинок везде один и тот же"

Фото © Reddit / vladgrinch

Фото © Reddit / vladgrinch

"С 180 до 101 килограмма! На фотографии "после" тоже надел свою старую футболку размера 6XL"

Фото © Reddit / salarski76

Фото © Reddit / salarski76

"Мой жених начал худеть в прошлом октябре. И вот его трансформация всего лишь за год"

Фото © Reddit / StuTOTHEart

Фото © Reddit / StuTOTHEart

"Я купила свой дом год назад, и теперь я бедная мать-одиночка, но всё равно медленно и уверенно стараюсь превратить жильё в уютное семейное гнездо"

Фото © Reddit / momma

Фото © Reddit / momma

"Как всё началось и как дела обстоят сейчас"

Фото © Reddit / nipdeep

Фото © Reddit / nipdeep

"Вышла на пенсию после 42 лет работы акушеркой в больнице. На фото я в 1979 году и сейчас, в конце моей карьеры"

Фото © Reddit / nankie

Фото © Reddit / nankie

Пользователи ежедневно публикуют сотни фотографий-"машин времени" в Сети. Например, на "Реддите" даже появилась специальная тема BeforeandAfter ("До и после").

Фотограф попросил прохожих улыбнуться на камеру, и эти фото "до и после" точно поднимут настроение

Фотограф попросил прохожих улыбнуться на камеру, и эти фото "до и после" точно поднимут настроение

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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