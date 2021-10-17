15 трогательных фото до и после, от которых становится тепло на душе
Путешествия во времени не всегда привилегия научной фантастики. Благодаря пользователям Сети и их коллажам "до и после" каждый может отправиться в прошлое и сразу вернуться обратно.
"До и после того, как я сказала, что она хорошая девочка"
Фото © Reddit / ArkadiusBear
"Два автопортрета, которые я рисовал, глядя на себя в зеркало. На первом мне 13, на втором — 23"
Фото © Reddit / Miles___
"Я победил анорексию. Фото сделаны с разницей в два года"
Фото © Reddit / CalorieMuncher
"Во время пандемии я вылечился от алкогольной зависимости, беспокойства и депрессии и за это время похудел на 23 килограмма"
Фото © Reddit / yeahbudphoto
"Как сильно может всё изменить один лишь день!"
Фото © Reddit / goldie0702
"Прошёл почти год с тех пор, как моя подруга принесла домой котёнка из приюта, поэтому она решила воссоздать первое фото, которое она сделала с ним..."
"Подобрали кошечку на улице. Разница между фотографиями всего один год"
Фото © Reddit / alinaesther
"Три года назад я начал отращивать волосы после того, как узнал, что их можно отдать в благотворительную организацию, которая делает парики для детишек. Сегодня я побрился"
Фото © Reddit / kostilicious42
"71 год спустя. Её улыбка всё так же на месте"
Фото © Reddit / ryanmark01
"Разница между фотографиями три года. Ботинок везде один и тот же"
Фото © Reddit / vladgrinch
"С 180 до 101 килограмма! На фотографии "после" тоже надел свою старую футболку размера 6XL"
Фото © Reddit / salarski76
"Мой жених начал худеть в прошлом октябре. И вот его трансформация всего лишь за год"
Фото © Reddit / StuTOTHEart
"Я купила свой дом год назад, и теперь я бедная мать-одиночка, но всё равно медленно и уверенно стараюсь превратить жильё в уютное семейное гнездо"
Фото © Reddit / momma
"Как всё началось и как дела обстоят сейчас"
Фото © Reddit / nipdeep
"Вышла на пенсию после 42 лет работы акушеркой в больнице. На фото я в 1979 году и сейчас, в конце моей карьеры"
Фото © Reddit / nankie
Пользователи ежедневно публикуют сотни фотографий-"машин времени" в Сети. Например, на "Реддите" даже появилась специальная тема BeforeandAfter ("До и после").
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