Рецидивист, киднеппер и эксплуататор: Как Ксения Новикова из "Блестящих" "ставила" не на тех мужей Об этом не говорили, но текст самой известной песни "Блестящих" — "А я всё летала" — написала именно Ксения Новикова. Ещё меньше людей знает о том, что эта песня предопределила судьбу певицы. 16 октября, 21:40 Кадр из видео YouTube / Алексей A.

Первым мужем Ксении едва не стал рецидивист, предыдущие жёны которого погибали при странных обстоятельствах. Перед свадьбой Новиковой сообщили, что её Андрей не тот, за кого себя выдаёт. К делу подключился дядя певицы, который был начальником криминальной милиции. Он и выяснил, что избранник его племянницы выдаёт себя за другого.

Оказалось, что он несколько раз был женат на дочках богатых людей, которые потом погибали при странных обстоятельствах Ксения Новикова

Наваждение

Ксения и Андрей. Кадр из видео YouTube / "Россия-1"

Сейчас Ксения вспоминает эту историю как наваждение и признаёт, что "вела себя как дура". Но последствия всё-таки были. Отныне она зареклась даже думать о свадьбе. Андрей номер два познакомился с ней в клубе. Он недавно развёлся и точно так же не торопился скреплять себя узами брака. Любовь накрыла Ксению с головой, и она решила уйти из "Блестящих".

Я предала своё дело, и жизнь за это меня потом покарала... Ксения Новикова

Несмотря на то что Ксения раскаивается в своём решении, оно было правильным: вскоре она забеременела, и на свет появился чудесный мальчик, которого назвали Мироном. Сейчас ему 13 лет, но в раннем детстве ему пришлось пережить страшное. Его папа пил и не сдерживал себя. По словам Ксении, он часто громил квартиру и доводил ребёнка до истерик.

Он не бил меня, но щипал. До синяков. Лучше не смотрите на эти фото Ксения Новикова

Шанс

Кадр из видео YouTube / "Россия-1"

Ксения терпела и молилась. Вскоре Андрей Середа завязал с алкоголем. У них появился второй шанс — Ксения вновь забеременела, и в 2010 году на свет появился второй мальчик — Богдан. Полгода длилась эта идиллия, но оказалось, что это было затишье перед бурей. Андрей сорвался и стал пить ещё сильнее. Запои, по словам Ксении, длились по десять дней и больше. Денег не было, Ксения продала машину, все свои украшения, а затем вернулась в группу "Блестящие".

Однажды я приняла решение уйти от Андрея и переехала от него с детьми. Мы подписали с ним мировое соглашение. Но, когда я передала Андрею детей на выходные, он перестал выходить на связь, и вскоре я узнала, что он увёз их в Лондон Ксения Новикова

Спецоперация

Кадр из видео YouTube / "Россия-1"

Девять месяцев Ксения не имела доступа к детям. Но однажды Андрей сам позвонил и предложил ей прилететь в Испанию. Она посоветовалась с адвокатом и организовала целую спецоперацию. Две недели ей пришлось притворяться, что всё так и должно быть, они как будто бы вновь были счастливой семьёй. Но в душе у неё был настоящий триллер.

Квартира находилась на 20-м этаже. Мы с детьми дождались момента и побежали к лифту. Но потом всё было как в кино: двери лифта закрываются... и открывается дверь, Андрей летит и успевает подставить ногу Ксения Новикова

Разъярённый Середа затолкал семью в квартиру, но соседи вызвали полицию. В участке поняли, что имеют дело с российской знаменитостью, и ускорили судебное разбирательство. В результате было вынесено решение вернуть детей матери.

Ничего личного

Третий муж. Кадр из видео YouTube / "Россия-1"

С тех пор Андрей перестал появляться в жизни сыновей, но довольно быстро у них появился отчим — бизнесмен Алексей Сорокин. Сердце Новиковой растаяло от того, что он очень быстро подобрал ключики к её сыновьям и стал им другом. Ксения не смогла не выйти замуж за такого человека.

Но вскоре всё поменялось. Началось такое потребительское отношение ко мне. Я была такой "чихуа-хуашкой", с которой можно было выйти в свет и познакомиться с нужными людьми Ксения Новикова

Ксения Новикова. Кадр из видео YouTube / "Россия-1"

Через три года они расстались. Алексей уехал в Таиланд, и она подала на развод. В этот же момент ей позвонил продюсер "Блестящих" и вновь пригласил в состав группы, где были Анастасия Крёскина, Ксения Шапиро и Светлана Сыропятова. В 2015 году Ксения вновь ушла из группы, а в 2018-м вновь вернулась. Сейчас ей 41 год, она мама двух прекрасных подростков. Побитая жизнью, ищущая ту самую блестящую любовь. Выглядит отлично. И это тот самый случай, когда жизнь только начинается.

Авторы Василий Климов