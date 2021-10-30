"Ядерный Никита": Зачем Хрущёв хотел уничтожить Турцию атомной бомбой Оглавление Любитель атомных угроз Война за союзное государство Секретный план Малиновского Предательство ближних По мнению лидера СССР, только так можно было бы решить большинство проблем Ближневосточного региона. 8594 8594 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Getty Images / KEYSTONE-FRANCE / Gamma-Rapho

Любитель атомных угроз

Фото © Getty Images / Universal History Archive / Universal Images Group

После прихода к власти Никита Хрущёв почти сразу доказал, что за словом в карман не полезет. Любитель "поддать жару" на публичных выступлениях с помощью ботинка бросался угрозами направо и налево, и это нередко приводило к проблемам. В середине 50-х СССР открыто поддержал Египет и президента Гамаля Абделя Насера, который захватил власть в стране в результате военного переворота. Осенью 1956 года Хрущёв передал Египту вооружения и направил советников, поддержав страну в войне против Израиля, на стороне которого были Великобритания и Франция.

Когда Хрущёву принесли заявления от руководителей двух стран, в которых "поддержка агрессивного Египта" называлась "неприемлемой и милитаристской", в ответ советский лидер пригрозил нанести по Парижу и Лондону ядерный удар, припомнив последним, что "про все ваши базы наши войска уже знают".

Угроза сработала — западные союзники Израиля сократили свои контингенты на Синайском полуострове, а Хрущёв и его военные советники преисполнились уверенности в том, что с НАТО можно разговаривать только с позиции силы. К тому моменту стратегические войска СССР представляли собой не такую серьёзную группировку, как в начале следующих двух десятилетий, но Хрущёва дипломатический политес не интересовал — любитель ракетного оружия считал, что "вдарить один раз" гораздо эффективнее, чем полгода уговаривать.

Война за союзное государство

Стамбул. 1 марта 1960 г. Мечеть Ортакёй. Фото © ТАСС / Шербинин В.

Осенью 1957 года на место министра обороны вместо маршала Победы Георгия Жукова пришёл маршал Родион Малиновский — разумный стратег, бывший на хорошем счету у партийного начальства и руководства страны. Первым испытанием на посту для него стал военно-политический кризис 1957 года — Египет и Сирия захотели объединиться в одно государство, и Израиль, запросив военную помощь из США, начал готовиться к новой большой войне. Одной из сторон конфликта внезапно выступила Турция — страна всего пять лет назад вместе с Грецией стала членом НАТО и потенциально имела все шансы на развязывание третьей мировой войны. Чтобы сорвать попытку объединения, к турецко-сирийской границе было переброшено несколько тяжеловооружённых батальонов, а общая численность группировки войск достигала 70 тыс. человек.

Хрущёв умело использовал обострение вокруг Сирии, с которой у СССР к тому моменту (как и с другими странами Ближнего Востока) сложились дружественные отношения, в собственных политических целях и решил открыто вмешаться в конфликт. 19 октября 1957 года, через две недели после запуска первого искусственного спутника Земли, Никита Хрущёв заявил, что в случае нападения на Сирию "Советский Союз не будет стоять в стороне". Проблема заключалась в том, что хорошие отношения не были подкреплены договором о военной помощи и формально СССР не мог вмешиваться в конфликт — на то просто не было никаких оснований. Но заявление всё равно оказало нужный эффект — лидеры Египта и Сирии поблагодарили Хрущёва за поддержку и стали активнее вести переговоры на тему объединения и параллельно готовились к обороне союзного государства с тем расчётом, что советские войска вмешаются, если это будет необходимо.

Секретный план Малиновского

Родион Малиновский. Фото © ТАСС

20 октября 1957 года новоиспечённый министр обороны СССР Малиновский предложил Хрущёву два сценария войны: сразу против всех и с каждым по отдельности. Первый предполагал отправку бомбардировщиков с атомной бомбой в один конец, второй — ограниченное применение атомного оружия против тех, кто покажется наиболее агрессивным. Первым кандидатом на атомную бомбардировку оказалась Турция — сотрудники военной разведки, заброшенные в приграничные районы, докладывали, что турецкие механизированные части готовятся перейти в активное наступление. Когда эти сведения легли на стол Малиновскому, тот срочно снял трубку ведомственной вертушки и позвонил Хрущёву. Предложение было простым — нанести превентивный удар по столице Турции, лишить местный Генштаб возможности планировать боевые операции и выиграть время на переброску подкреплений в Египет и Сирию.

На предложение "врезать по туркам" Никита Хрущёв ответил длинной паузой почти по Станиславскому, но своего согласия на начало третьей мировой не дал, однако отдал приказ готовить атомное оружие к боевому применению. Параллельно с этим готовилась и наземная операция — уже 22 октября 1957 года командующим Закавказским военным округом был назначен маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, а ещё через двое суток в округе начались масштабные военные учения. Хрущёв не скрывал своих намерений — напротив, советский лидер демонстративно "точил нож на глазах у неприятеля", как бы объясняя, чем грозит Турции попытка напасть на Сирию и сорвать процесс объединения двух стран.

Если бы военная агрессия со стороны Турции всё-таки произошла, то по приказу Малиновского руководитель наземной операции должен был вскрыть секретный пакет с планом действий. Согласно предписаниям при поддержке авиации после нанесения массированного авиаудара, во время которого на Анкару почти наверняка была бы сброшена атомная бомба, войска должны были окружить столицу Турции и принять капитуляцию властей страны. Единственной причиной, по которой удар по Турции не состоялся, стал звонок президента США Дуайта Эйзенхауэра. По некоторым данным, он попросил Хрущёва "не делать глупостей" и дать время на улаживание вопроса с ближайшими союзниками по НАТО. Советский лидер поверил президенту США, но отменять план не стал.

После того как кризис миновал, ничего хорошего для СССР не произошло. Союз Египта и Сирии, заключённый в 1958 году, просуществовал недолго — 28 сентября 1961 года Сирия заявила о выходе из состава союзного государства, и Советскому Союзу пришлось договариваться с каждой страной по отдельности.

Схема по вторжению в Турцию пролежала у военных в сейфе три с лишним десятилетия и была отозвана из Генштаба лишь в начале 90-х. В конце 80-х специалисты проанализировали предложения Родиона Малиновского и пришли к выводу, что с военной точки зрения вторжение в Турцию дало бы Советской армии преимущество в несколько недель, за которые процесс объединения Египта и Сирии мог бы завершиться. Что касается применения атомного оружия, то удару, согласно сведениям из открытых источников, должна была подвергнуться только Анкара — порты и другие важные объекты после этого отходили Советскому Союзу как трофеи.

Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский (в центре). Фото © ТАСС / Николай Акимов

Через несколько дней кризис миновал — США повлияли на Израиль и Турцию и вынудили их смириться с процессом объединения Сирии и Египта. Угроза применения оружия массового поражения сработала — потенциальный противник в третьей мировой войне дрогнул, и Хрущёв со свойственным ему тщеславием отмечал собственный триумф. Веселье длилось до тех пор, пока Родион Малиновский не проговорился, что некоторые детали этого плана ему подсказал маршал Жуков — его предшественник на посту главы военного ведомства. Маршала Победы Никита Хрущёв не выносил — боязнь, что Жуков решит взять власть в стране в собственные руки, была ещё сильнее, чем в то время, когда этого же боялся Иосиф Сталин, сославший маршала Победы подальше от Москвы.

Попытка докопаться до происхождения уникального плана привела Хрущёва и его ближайших соратников к другой "блестящей" мысли — раз маршал Рокоссовский был ближайшим другом и соратником Жукова, значит, он почти наверняка был в курсе, что Малиновский общался со своим предшественником и, что не менее вероятно, даже присутствовал на этой встрече. Такой пусть и надуманной дерзости и духа заговоров Хрущёв не стерпел — неожиданно Рокоссовский получил назначение на Урал и был спешно командирован в Свердловск (Екатеринбург).

Согласно официальному сообщению из Кремля, там должны были проводить военные учения, но вскоре выяснилось, что о манёврах местные военные ничего не слышали. Поняв, что его пытаются "убрать с доски", Рокоссовский позвонил в Генштаб, но на том конце провода маршалу, разгромившему нацистов на пару с Жуковым, ответили: "Ожидайте дополнительной информации". После этого Рокоссовский "просидел у телефона" около двух месяцев, и лишь после того, как выяснилось, что он не контактировал с Жуковым, военачальника вернули в Москву.

Авторы Сергей Андреев