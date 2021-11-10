Московский чиновник сделал дорожку к своему коттеджу из надгробий, потому что так дешевле

В конце прошлой недели в TikTok появился ролик, записанный во Владимирской области. Автор видео за кадром рассказал, что некоему предпринимателю подъезд на участок выложили гранитными плитами, среди которых были чьи-то надгробия. Видны даты смертей, имена и даже портреты.

Видео © TikTok / n3333n1

Ролик моментально завирусился. За три дня его посмотрело более 5 млн пользователей. В комментариях люди высказали возмущение, причём оправдания умельцы не заслуживают, даже если это бракованные плиты. Другие не могли понять, почему мастера не подумали установить плиты гравировкой вниз. Правоохранительные органы Владимирской области уже обратили внимание на данный видеоролик.

По фактам, изложенным в видеозаписи, ОМВД России по Петушинскому району Владимирской области назначено проведение проверки, направленной на установление всех обстоятельств инцидента Региональное УМВД РФ

Кадры из видео © TikTok / n3333n1