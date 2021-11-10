Московский чиновник сделал дорожку к своему коттеджу из надгробий, потому что так дешевле
Ужасающее "дизайнерское решение" обсуждает весь регион, а местное УМВД РФ уже начало проверку.
В конце прошлой недели в TikTok появился ролик, записанный во Владимирской области. Автор видео за кадром рассказал, что некоему предпринимателю подъезд на участок выложили гранитными плитами, среди которых были чьи-то надгробия. Видны даты смертей, имена и даже портреты.
Видео © TikTok / n3333n1
Ролик моментально завирусился. За три дня его посмотрело более 5 млн пользователей. В комментариях люди высказали возмущение, причём оправдания умельцы не заслуживают, даже если это бракованные плиты. Другие не могли понять, почему мастера не подумали установить плиты гравировкой вниз. Правоохранительные органы Владимирской области уже обратили внимание на данный видеоролик.
По фактам, изложенным в видеозаписи, ОМВД России по Петушинскому району Владимирской области назначено проведение проверки, направленной на установление всех обстоятельств инцидента
Пока полиция проводит свою проверку, журналистам НТВ удалось разобраться, что к чему. Специфическая дорожка находится в селе Городищи Владимирской области. Владелец участка — не предприниматель, а московский чиновник. Дизайнер проекта Михаил Фисенко рассказал, что материал для дорожки купили в гранитной мастерской, чтобы сэкономить — цена на такие в два раза ниже, чем на обычные плиты.
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