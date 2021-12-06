Гипнотический шопинг: 8 ловушек супермаркетов, которые нужно обходить стороной В большом магазине очень легко расстаться с деньгами. Даже если не планировать покупки, на кассе корзина будет заполнена хотя бы наполовину. 5 декабря, 21:40 Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Товары на уровне глаз

Мерчандайзеры, которым "кухня" размещения товара знакома не понаслышке, знают, что многие бренды доплачивают магазинам за то, чтобы их товары "находили покупателя сами", то есть были в зоне доступности, на расстоянии вытянутой руки. Обычно это полки не выше уровня груди и не ниже пояса. Если у вас нет проблем с межпозвоночными суставами и не болит поясница, рекомендуется нагнуться или даже присесть, чтобы заглянуть на нижние полки. Там лежат товары с более скромным ценником, качество которых не уступает известным маркам. Просто они не платят за большую популярность и не всегда находятся сверху.

Ходить в супермаркет голодным

Органы чувств и организм человека — лучшие союзники маркетологов. Эволюционный биолог Сергей Скворцов отмечает, что у голодного человека обостряется восприятие окружающего мира и часто совершаются даже те покупки, которые не были нужны изначально.

Эта особенность появилась в ходе эволюции. Если человек голоден, то организм сигналит ему — поешь, причём как можно быстрее. В результате это может привести к импульсивным покупкам фастфуда и еды, полезность которой почти нулевая Сергей Скворцов Эволюционный биолог

Не зря многие импрессионисты в голодные годы нарисовали свои лучшие картины. На голодный желудок манит отдел кулинарии и свежей выпечки. Промоутеры с образцами для дегустации только раззадоривают аппетит. Красивая подсветка, филе лосося и королевские креветки на льду, украшенные зеленью, — всё это тайные уловки, они и сподвигают нас на лишние траты. А какая аппетитная картинка на полуфабрикатах! В общем, перекусите перед походом в магазин.

Ходить без списка покупок

Психолог Ральф Фридман, некогда изучавший поведенческие особенности для крупных американских торговых сетей, в своих книгах писал: "Особенность человека такова, что без чёткого планирования жизнь становится значительно дороже". Если кажется, что списки с продуктами придуманы для дедушек и бабушек, которых подводит память, то стоит изучить вопрос внимательнее. Недавние исследования показали, что 80% времени покупатель ходит по супермаркету без цели, пытаясь вспомнить, что хотел купить. В дезориентированном состоянии он лёгкая мишень для ловушек в виде спецпредложений, бьющих по кошелькам. Составляйте список покупок. Если бумажный блокнот кажется чем-то устаревшим, можно использовать приложения или заметки в телефоне.

Ходить по магазину часами

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Маркетологи Wallmart много лет назад заметили, что после 15 минут начинается "бестолковщина" — вместо разумного потребления покупатель теряет счёт времени и просто курсирует по рядам. Просыпается желание "посмотреть что-нибудь ещё", а к категории "ещё" почти никогда не относится что-либо дельное. Так что 15 минут вполне достаточно. Чтобы избежать очередей, не стоит ходить в магазины в час пик. Рекомендуется также парковать машину ближе к выходу, если есть такая возможность. Тайминг дисциплинирует и избавляет от лишних проблем.

Музыкальный гипноз

В 2010 году шведский психолог Магнус Свенсон доказал, что размеренная музыка в магазинах — один из способов задержать клиента в супермаркете и ввести его в своеобразный гипноз. Согласно исследованиям, она поднимает уровень продаж на 30%. А вот бодрая, даже импульсивная музыка толкает на необдуманные траты. Человек чувствует драйв и стремительно складывает в корзинку товары подороже. Чтобы этого избежать, можно носить наушники с шумоподавлением и включать любимую музыку, не сбиваясь с привычного ритма.

Блуждание между рядов

Канадский маркетолог Оливер Грюнье 15 лет назад вывел уникальную формулу — размещать отделы с "молочкой" подальше от входа. Мерчандайзеры подтвердят, что этот метод работает — по пути покупатель успеет набрать в корзину ненужные продукты, что увеличит его чек примерно на 10–20%. Нужен кефир и булочка — стоит сразу отправиться в конец зала.

Зона импульсивных покупок

Прикассовая зона (она же — горячая) — финальный штрих к пьесе по выманиванию денег у покупателя. Статистика показывает, что только 8% покупателей "сидят в телефоне" в прикассовой зоне. 28% обязательно покупают что-нибудь оттуда и тратят на это от 100 до 500 рублей при каждом походе в магазин. На кассах специально расставляются небольшие товары — шоколадки, леденцы, презервативы, гель для рук, освежители дыхания и многое другое. Всё для того, чтобы покупатель, маясь от скуки, взял что-нибудь в руки, осмотрел и кинул к уже выбранным товарам. Кстати, "горячая зона" не только способствует увеличению импульсных покупок, но и формирует положительные впечатления от магазина. Новый тренд — класть в прикассовой зоне злаковые батончики и прочие продукты ЗОЖ.

Покупки по мелочи

Крупные супермаркеты не всегда предлагают клиентам лучшие цены. Особенно высокой стоимость товаров становится в сезон распродаж, например перед Новым годом. Определить реальную наценку практически невозможно, на всех товарах обновляются ценники, особенно много торговые сети "накручивают" на штучных товарах, которых во время праздников может не хватать. Единственное правило, которое поможет избежать таких расходов, — планирование и подготовка праздничного стола заранее.