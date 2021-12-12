Цены не остановить: 5 уловок автодилеров, из-за которых дорожают автомобили Повышение цен на автомобили продолжится и в 2022 году. Но внезапно клиентам стали предлагать схему, которая была популярна в 90-х годах. 11 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

Почему дорожают автомобили?

В начале декабря 2021 года аналитики "ВТБ-капитал" спрогнозировали, что дефицит автомобилей продолжит сказываться на ценах в ближайшие несколько месяцев. Стабилизации цен, которые будут расти гораздо выше инфляции, не стоит ожидать ранее начала – середины 2023 года. В конце ноября ситуация накалилась до предела: автопроизводитель Skoda пригрозил дилерам разрывом контрактов за повышение цен на автомобили. Однако в корне ситуацию с автосалонами в России переломить пока не удалось: по данным ряда дилеров, цены на новые автомобили за 2021 год выросли на 2,5–15%. Некоторые сегменты подорожали ещё больше: автомобили премиум-класса подскочили в цене почти на 40%. Почему так происходит?

Дилеры воспользовались ситуацией

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С самого начала пандемии автодилеры начали пользоваться простоем заводов, а затем и внезапно возникшим дефицитом полупроводников, взвинчивая цены на автомобили из наличия и ближайших поставок. Разница между РРЦ (рекомендованной розничной ценой) и конечным ценником для потребителя в случае с бюджетными автомобилями составляла от 150 до 600 тысяч рублей, а автомобили премиум-сегмента прибавили в цене от миллиона до трёх миллионов.

В ряде случаев дилеры продавали за приличную наценку уже оплаченные клиентами и сконфигурированные индивидуально автомобили. Такая ситуация наблюдалась в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Уфе, Самаре и других городах России. Поначалу зарабатывать на дополнительном оборудовании пытались только дилерские центры, однако позднее в эту гонку включились и автопроизводители. В ноябре стало известно, что машины с "заводским дополнительным оборудованием" начнёт продавать Волжский автозавод, а автомобиль поднимется в цене на 18–20 тысяч рублей.

Дополнительные ненужные услуги

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Когда ковриков с пятикратной наценкой показалось мало, дилеры начали продавать автомобили с дополнительными услугами. В них вошли установка аэродинамических обвесов и колёсных дисков, тонировка задних стёкол и многое другое. По словам директора одного из дилерских центров по продаже автомобилей с пробегом Романа Сорокина, львиную долю в добавленной стоимости автомобиля в этом случае играет стоимость выполняемых работ.

В зависимости от того что это будет за элемент, считается и стоимость. К примеру, обвес на внедорожник с защитными дугами и усиленным бампером может стоить сто тысяч рублей, а работы по его установке дилер может оценить ещё в сто тысяч рублей. Клиент не будет понимать, сколько стоит конкретная деталь или услуга, он видит счёт и заказ-наряд, в котором для него важны лишь цифры. Работа настроена таким образом, что купить новый автомобиль без дополнительных работ невозможно Роман Сорокин Директор дилерского центра по продаже автомобилей с пробегом

Правда, есть одна особенность: эти услуги часто нарушают требования ГИБДД. Сотрудники автоинспекции вправе отказать водителю в постановке такого автомобиля на учёт, если изменения, которые навязал дилер, не внесены в ОТТС — сертификат одобрения типа транспортного средства. Водитель стараниями дилеров ставится в заведомо безвыходную ситуацию, когда не хочется терять от шести до двенадцати месяцев на ожидании авто и не хочется переплачивать несколько сотен тысяч рублей за товары и услуги, которые стоят значительно дешевле за пределами дилерских центров.

Белоруссия и Армения под запретом

После того как рукотворный дефицит автомобилей в России достиг своего пика, удар по российским потребителям нанесли белорусские автодилеры. При попытке купить автомобиль в Белоруссии по российскому паспорту потенциальному клиенту говорили, что "машины есть, но продать их мы вам не можем". Они же сообщали озадаченным клиентам, что проблема с завышением цен им известна, однако белорусские дилеры и их российские коллеги договорились о запрете на продажу автомобилей для россиян в РБ. Через несколько недель этой проблемой заинтересовались в департаменте антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии, однако директор компании по импорту немецких автомобилей с пробегом в Белоруссию Игорь Шквол заверил, что российские и белорусские дилеры контактируют по вопросам дефицита автомобилей минимум с 2020 года.

В тот момент, когда пандемия набрала обороты, стало известно, что между дилерскими центрами двух стран ожидается синхронизация цен. Мы уже отмечаем, что официальный прайс на немецкие и китайские автомобили существенно вырос, однако мы находимся в выгодном положении: у нас мультибрендовый салон, поэтому мы не связаны ограничениями и продаём машины дешевле конкурентов, поскольку не участвуем в этом сговоре. Но это касается только автомобилей с пробегом. По новым автомобилям ситуация пока печальная Игорь Шквол Директор компании по импорту немецких автомобилей с пробегом в Белоруссию

Автомобили с пробегом у дилеров дорожают быстрее остальных

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Вслед за рынком новых автомобилей б/у отечественные автомобили и иномарки прибавили в цене. С января по ноябрь машины подорожали в среднем на 234 тысячи рублей, или на 34%. В итоге, как отмечают аналитики агентства "Автостат", средняя цена подержанного легкового автомобиля выросла с 688 тысяч до 922 тысяч рублей. При этом дилеры, по словам специалистов по подбору, не церемонятся с выкупом машин. Директор компании по поиску автомобилей с пробегом Олег Денисенко отмечает, что "агрессивные переговоры" менеджеров с клиентами неизбежно заканчиваются фразой "Или столько, или продавайте сами".

Кроме как издевательством эту ситуацию назвать нельзя. Машины выкупаются по смехотворным ценам. Потом к ним прибавляется некоторая сумма и машина продаётся ниже рынка на 50–100 тысяч рублей. Естественно, на такие предложения реагируют люди и машины продаются, поэтому оборачиваемость складов у дилеров, по моим данным, выросла на 30–40%. Качество автомобилей при этом, само собой, серьёзно упало: сейчас за 500–700 тысяч рублей можно нарваться на абсолютный хлам, в починку которого после покупки придётся вложить ещё столько же Олег Денисенко Директор компании по поиску автомобилей с пробегом

В обычных условиях маржа автодилеров на каждый автомобиль (так называемая железная маржа) составляет около 10%. Продажи автомобилей с дополнительным оборудованием и жёсткий прессинг клиентов во время выкупа авто с пробегом приводят к тому, что отдельные дилеры умудряются зарабатывать в два-три раза больше, чем до пандемии.

Долгий срок поставки

Самый частый аргумент, который можно услышать от менеджера отдела продаж. "Минимум полгода ожидания, но есть точно такая же машина, только на миллион дороже, но она уже в наличии", — этой фразой оперируют даже в дилерских центрах нескольких корейских марок. В результате автомобили из наличия продают за совершенно безумные деньги. В качестве примера можно привести новый Hyundai Tuscon, который в 2021 году стоит столько же, сколько BMW X5 четыре-пять лет назад. При этом заключение договора по определённой цене не гарантирует, что именно за эту стоимость автомобиль и будет приобретён: в договоре поставки дилер прямо указывает, что "цена автомобиля может измениться".

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Можно ли сэкономить?

Из-за дефицита автомобилей и фестиваля жадности автодилеров популярность набрала, казалось, забытая схема покупки автомобилей — с поездкой в Германию и последующим перегоном автомобиля в Россию через Польшу и Белоруссию. В Германии про российский дефицит, похоже, не слышали и автомобили на вторичном рынке продают относительно недорого и много. А главное — с 2020 года по немецким законам каждый автомобиль должен продаваться с историей техосмотров, поэтому его состояние будет ясно с первого взгляда. Популярность таких аукционов, как mobile.de, отмечают многие компании по импорту автомобилей, но чудес ждать не стоит: высокая таможенная пошлина + утилизационный сбор и другие акцизы вкупе со стоимостью автомобиля в Германии снижают выгоду до 300–400 тысяч рублей. Единственный плюс этой схемы —автомобиль можно будет забрать сразу, а дополнительное оборудование немецкие дилеры не имеют права навязывать по закону.

Но есть и подводные камни: дефицитом в России и интересом россиян к автомобилям из Германии продолжают пользоваться мошенники. Об одной из таких компаний Лайф написал в 2020 году.

Авторы Сергей Андреев