Разрушительная привычка: Психологи назвали 7 вещей, которых смертельно боятся абьюзеры

Считается, что всякий абьюзер — личность с сильным характером. Но на самом деле это не так — в глубине души это травмированные люди, разрушить влияние которых не так сложно, как кажется.

Кто такой абьюзер простыми словами

По словам немецкого психиатра Греты Герман, абьюзер переворачивает привычные системы координат. Создаёт для себя и жертвы мир дурного кривозеркалья, где механизмы самозащиты не действуют, где воля скована по рукам и ногам. Сбросить "колдовские чары" можно, если выйти из игры. Но абьюзер сам вряд ли из неё выйдет, ведь это всё, что у него есть. Мужской абьюз в крайнем проявлении доходит до физической расправы. О женском упоминают реже, но он более изощрённый, но не менее разрушительный. Как говорила доктор Оле Ведел Расмуссен, "психологический эффект зачастую так силён, что превосходит любые физические страдания".

Самое страшное в абьюзе, что для многих это обыденность. На самом деле это ненормально. Абьюзеры, как правило, слабее и подлее своих жертв. У них полно страхов, действующих на них как дневной свет на вампиров.

Потеря контроля над ситуацией

Вступить в отношения с абьюзером равно сесть с шулером за один игровой стол. Пока жертва "на поводке", абьюзер чувствует себя властелином мира. Делать резкие движения, кричать, "переворачивать стол", уходить, хлопнув дверью, угрожать — значит играть по его правилам и обрекать себя на проигрыш и повторение цикла. Но когда жертва спокойно уходит — "мне пора". Когда она одинаково безразлична как к грубым словам обидчика, так и к его раскаянию и признаниям в любви (абьюзеры цикличны), когда руководствуется в разрыве не эмоциями, а здравым смыслом (и инстинктом самосохранения), наступает смерть "Кощея".

Абьюзер мужчина и женщина

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Почти всегда абьюзер проявляет волю только с глазу на глаз. Его фирменные фразы "Не выноси сор из избы", "Дома поговорим", "Не позорься перед людьми". Но он даже не отдаёт себе отчёта, что боится разоблачения, публичного осуждения, ухудшения репутации (как правило, для окружающих абьюзеры — душки). Он будет перекладывать "с больной головы на здоровую", запугивать свою половинку тем, что это она опозорится перед обществом. Именно поэтому заправские абьюзеры изолируют жертву от близких, аргументируя это тем, что "не их дело" и что "они только запутают всё".

Оказаться ненужным

Абьюзер — несамостоятельная фигура. Как отмечал Эрих Фромм, в деструктивных отношениях "жертва — палач" обе стороны неполноценны. Одной необходимо подчиняться, другая — не мыслит себя без "подчинённого". Именно поэтому такие союзы порой длятся годами и десятилетиями. Они иррациональны, для окружающих непонятно, как жена может терпеть побои мужа, как муж может терпеть унижения от неё или от её любовников. Но для пары существует негласная договорённость.

Почти всегда жертва отрабатывает роль ребёнка, вновь и вновь проигрывая сценарий из детства. Именно поэтому на место старого абьюзера может прийти новый, а на место убежавшей жертвы — очередная "дурочка". Но порочный круг нужно разорвать, пока не дошло до смертоубийства, самоубийства или умопомешательства. Абьюзер до смерти боится оказаться на обочине интересов, ведь он на самом деле считает себя справедливым, самым важным и незаменимым. Не стоит забывать, что он — ядовитая смесь комплекса власти, нарциссизма и психопатии.

Не знает, как пережить расставание

Почти всегда за абьюзером тянется шлейф неблагополучия, небезопасности и нестабильности. Это всё родом из детства, но пускай психолог вникает в его "тараканов". Автор теории "Круг насилия" Леон Уокер в ходе клинических наблюдений доказал, что абьюзеры — параноики. С ними в детстве обошлись как-то не так — бросили, унизили, обманули. Это сделали родители или кто-то другой более сильный. Он не проработал травму и потенциально остался всё тем же ребёнком, который плачет в тёмном углу. Чтобы избежать повторения ситуации, абьюзер пойдёт на радикальные меры, затыкая пустоту в душе первым доверившимся ему человеком.

Игрушка в более сильных руках

Муж может морально уничтожать жену, довести до нервного тика детей, но при этом не побрезгует ходить к любовнице, которая будет об него ноги вытирать. Другой пример: муж обижает жену, отказывает ей в самом необходимом, зная, что её и так "всё устраивает", забирает все деньги и идёт играть с шулерами, для которых он — дурак, лопух, дойная корова, проигрывая им всё до копейки. Лучше всего проявление этой схемы можно проследить на примере рабочих отношений. Начальник-самодур (абьюзер) наслаждается властью, придумывает систему обидных штрафов, придирается, обесценивает достижения подчинённых, грозит увольнением. И вдруг его снимают с должности, понижают до уровня вчерашних подчинённых, а на его место сажают ещё более невыносимого самодура. Вот такой ситуации абьюзеры очень боятся.

Настоящий абьюзер не может существовать один