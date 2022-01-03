Олигарх-коммунальщик, депутат из Калифорнии и порноактриса из Череповца: Яркие герои расследований Лайфа в 2021 году Лайф опубликовал несколько резонансных расследований в ушедшем году. По мнению редакции, их фигуранты заслуживают пристального внимания силовиков. Напомним, о ком идёт речь. 2 января, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Скриншот видео Youtube / VICE, © VK / Анна Виноградова, © Мосводоканал

Дворцы — во Франции, бизнес — в Москве

В столице есть крупнейший в стране коммунальный оператор — Мосводоканал. У этой организации есть руководитель — Александр Пономаренко. Правда, его зарплата и имущество остаются тайной: Мосводоканал хоть и бюджетная компания, но её топ-менеджеры не обязаны публиковать декларации о доходах. Вот они лишний раз и не дразнят людей. Активы можно спрятать в семье. Например, всё хорошо с деньгами у гражданской жены коммунальщика — Любови Комиссаренко. Когда-то она жила на украинском хуторе, ездила на "жигулях". В начале нулевых, когда ей стукнуло 25, судьба свела её с Пономаренко. Она перебралась в Москву. Пара вместе уже двадцать лет, у них есть общие дети. Как выяснил Лайф, на "тайную" семью Пономаренко могут быть оформлены активы стоимостью свыше миллиарда рублей.

Например, Любовь Комиссаренко облюбовала Францию. Через юрлица она владеет роскошным дворцом в альпийском посёлке La Colle Noire, купила жилой комплекс в Ницце, заняла четырёхъярусное шато на Средиземном море. Также у неё офисы в центре Братиславы (Словакия), а у её взрослого сына от первого брака особняк в Лимасоле (Кипр). В Москве семья коммунальщика распоряжается двумя просторными квартирами в элитных домах и бизнесом: гипермаркетом мебели, производством мраморных изделий, магазином, кафе, стройгруппой "Тройка". Стоит ещё упомянуть их отель в Ялте и парк отдыха в Подмосковье.

Эта история показала, что среди руководителей крупных государственных предприятий есть настоящие миллиардеры, которые обеспечили достойную жизнь себе и своим семьям за счёт своих должностей и доступа к бюджетным потокам, однако об этом мало кто знает.

Американский двойник российского депутата

Олигарх Сергей Веремеенко — депутат Госдумы VII и VIII созывов. Он развивал коневодство в Тверской области, основал храм-музей икон в Подмосковье, восстановил мечети в Башкирии, трудился на оборонный комплекс страны. Веремеенко — носитель гостайны, тесно связанный с ВПК. Ему принадлежит научно-производственное предприятие "Сапфир", где делают защищённые от излучений микросхемы для межконтинентальных баллистических ракет, например, самой мощной в мире Р-36М "Сатана". А ещё у Веремеенко есть полный тёзка, тесно связанный с США, — некий Sergei А Veremeenko. Родился он в тот же день, что и российский депутат.

Многочисленные совпадения могут говорить о том, что российский депутат Веремеенко и американский Veremeenko — один и тот же человек. Учитывая его работу на ядерный щит России, возникает много вопросов о безопасности и секретах.

В 90-х Veremeenko купил за $1,3 млн коттедж в Калифорнии и получил SNN — номер социального страхования, присваиваемый гражданам и резидентам США. Совладельцем дома была Alla Veremeenko. Так же зовут первую жену российского Веремеенко. В десятых Sergei Veremeenko снимал особняк в Лос-Анджелесе для Софьи Аржаковской — нынешней супруги депутата. Veremeenko до сих пор занимает офисы калифорнийских бизнес-центров. В 2017–2018 годах он задолжал местным налоговикам $285 тысяч, и его недвижимость попала под Tax lien — так называемый налоговый залог.

Кто стоит за гастролирующими фитнес-клубами

Обманутых покупателей абонементов в спортзалы никто не считает, но, кажется, их уже больше, чем обманутых дольщиков. Поводом для расследования Лайфа стал скандал с фитнес-центром Fit Zal. Он открылся на севере Москвы на месте почившего клуба "Амазония". Люди стали покупать абонементы. После пика продаж кто-то вывез ночью всё имущество клуба. Держатели клубных карт требовали возбудить уголовное дело, но тщетно. Осенью на проклятом месте открылся другой — третий уже по счёту фитнес-клуб.

"Амазония" и Fit Zal оказались "родственниками" известной фитнес-сети "Зебра", за которой в Москве тянется дурная слава. Все её клубы, по данным базы СПАРК, экономически мертвы, либо близки к тому, либо переименованы. Стояли за этими брендами обанкротившийся военный переводчик из Одессы Сергей Рощупкин и его подруга Наталья Немчинова — актриса пикантных фильмов из Череповца, получившая публичную славу во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Кто стоит за серийными убийцами из Тольятти

Возможно, когда-нибудь Лилия Малебская попадёт в учебники криминальной психологии и о ней снимут кино. Она — одинокая мать недееспособного 31-летнего сына. Когда-то — эффектная разведённая дама в красивых интерьерах, окружённая многочисленными поклонниками. А теперь она находится в СИЗО по обвинению в чёрном риелторстве, похищениях, вымогательстве и организации серии убийств.

По версии следователей, банда Малебской в 2007–2019 годы отнимала жильё у детдомовцев, сирот и стариков. Кому-то из потерпевших везло, они выживали. Но четыре человека, включая двухлетнего ребёнка, пропали без вести. Три трупа обнаружили случайно в поле: замороженного босого парня, забитую молотком девушку и пенсионера с 55 ножевыми ранениями. Знающие ситуацию тольяттинские риелторы утверждают, что это вершина айсберга, — убитых больше. Лилия Малебская ждёт суда, но в её деле никак не фигурируют местные чиновники и полицейские, которые, по мнению Лайфа, могут быть причастны к преступлениям.

Скромная квартира для обыска и роскошный особняк для отдыха

Мэра Краснодара Андрея Алексеенко заподозрили в получении взятки размером 1,6 млн рублей за приёмку построенного с нарушениями многоквартирного дома. В скромной квартире чиновника прошли обыски. Его допросили и отпустили, он продолжил управлять городом. Обвинения ему пока не предъявлены. О жизни семьи чиновника много рассказали соцсети его 16-летней дочери. Там как на ладони глянцевая и богатая жизнь — самой девушки и её мамы.

Дочь Алексеенко красуется за рулём премиального кроссовера, похожего на BMW Alpina XB7 за 18,5 млн рублей. Посещает только самые дорогие рестораны, где заказывает одни деликатесы. Её покупки в бутиках ГУМа занимают багажник. Семья Алексеенко обычно путешествует бизнес-классом и два года подряд плавает по Чёрному морю на яхте примерной стоимости до 10 млн евро. Много времени семья проводит в имении на побережье Туапсе. Эта роскошная недвижимость записана на делового партнёра матери чиновника и тянет на 300 млн рублей — эту территорию недавно изъял у Агрийского заповедника губернатор Вениамин Кондратьев. Андрей Алексеенко считается его протеже.

Авторы Егор Пережогин