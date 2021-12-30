Четыре знака зодиака, по финансам которых 2022 год нанесёт сокрушительный удар
Этим людям стоит уже сейчас обезопасить себя и отказаться от бездумных трат — в будущем средства очень пригодятся.
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Новый год многим сулит не только благополучие и удачу, но и неприятности — в том числе финансовые. Астролог Юлия Никоева вычислила, кому из знаков зодиака стоит поберечься в 2022 году и накопить сбережения, чтобы вынести все удары, которые судьба приготовила для кошелька, пишет МК.
Козерог
Козерогов со всех сторон ожидают траты. В начале года крупная сумма уйдёт по вине самих представителей этого знака зодиака, которые попробуют свои силы в казино, на ставках или бирже. Ко второй половине тоже стоит присмотреться, звёзды намекают, что после расставания тоже можно остаться ни с чем. И к лету ситуация не исправится, а наоборот — на Козерога свалятся проблемы посерьёзнее в виде лишения наследства или огромного долга.
Рыбы
В начале года Рыбам стоит быть осторожнее — есть хорошая вероятность, что им не повезёт наткнуться на воров или мошенников, которые "освободят" представителей этого знака от огромной суммы. К лету ситуация исправится, и у Рыб появятся кое-какие сбережения, но астролог советует их не тратить — осенью этот знак ждут новые проблемы. Вероятно, Рыб выгонят с работы или оставят без одного из источников заработка.
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Телец
Тельцов новый год точно не пожалеет, и им придётся разбить свою свинью-копилку. В начале года звёзды предсказывают аварию, последствия которой обойдутся этому знаку зодиака в немалые деньги, увольнение и неудачи в инвестициях и разработках. Летом обстановка не улучшится — Тельцу придётся отдать последние сбережения на общие проекты, от которых просто так не отвертеться. Поэтому астролог советует рождённым под этой звездой искать счастья на других фронтах, например личном.
Близнецы
Близнецам стоит обратить внимание на свою пару, потому как финансовый крах может ожидать этот знак зодиака именно по её причине. В начале года на Близнецов может свалиться крупный долг или кредит, который нужно будет срочно вернуть. А потом могут проявиться проблемы со здоровьем, на которые придётся хорошо потратиться. Но лета ждать с надеждой не стоит — оно сулит потерю основной работы или источника дохода, поэтому лучше заранее озаботиться финансовой подушкой безопасности.
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