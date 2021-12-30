Четыре знака зодиака, по финансам которых 2022 год нанесёт сокрушительный удар

Новый год многим сулит не только благополучие и удачу, но и неприятности — в том числе финансовые. Астролог Юлия Никоева вычислила, кому из знаков зодиака стоит поберечься в 2022 году и накопить сбережения, чтобы вынести все удары, которые судьба приготовила для кошелька, пишет МК.

Козерог

Козерогов со всех сторон ожидают траты. В начале года крупная сумма уйдёт по вине самих представителей этого знака зодиака, которые попробуют свои силы в казино, на ставках или бирже. Ко второй половине тоже стоит присмотреться, звёзды намекают, что после расставания тоже можно остаться ни с чем. И к лету ситуация не исправится, а наоборот — на Козерога свалятся проблемы посерьёзнее в виде лишения наследства или огромного долга.

Рыбы

В начале года Рыбам стоит быть осторожнее — есть хорошая вероятность, что им не повезёт наткнуться на воров или мошенников, которые "освободят" представителей этого знака от огромной суммы. К лету ситуация исправится, и у Рыб появятся кое-какие сбережения, но астролог советует их не тратить — осенью этот знак ждут новые проблемы. Вероятно, Рыб выгонят с работы или оставят без одного из источников заработка.

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Телец

Тельцов новый год точно не пожалеет, и им придётся разбить свою свинью-копилку. В начале года звёзды предсказывают аварию, последствия которой обойдутся этому знаку зодиака в немалые деньги, увольнение и неудачи в инвестициях и разработках. Летом обстановка не улучшится — Тельцу придётся отдать последние сбережения на общие проекты, от которых просто так не отвертеться. Поэтому астролог советует рождённым под этой звездой искать счастья на других фронтах, например личном.

Близнецы