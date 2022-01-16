Пропавшая империя: Почему государство Ахеменидов бесследно исчезло на пике своего могущества Держава Ахеменидов и империя Александра Македонского столкнулись подобно двум пульсарам, после чего раздался взрыв, уничтоживший самое могучее государство своего времени. 15 января, 21:40 Фото © Shutterstock

Почти как древняя Спарта

Основатель династии Ахемен правил до 675 года до н.э. и считался одним из самых жестоких властителей в истории. До его прихода к власти персы жили разрозненными племенами и подчинялись "большому брату" — Мидийскому царству. Ахемен научил соплеменников объединяться в союзы и никогда не отступать. Имя Ахемен стало нарицательным, даже Кир и Дарий любили повторять: "Мы — Ахемены!" От него пошло и название державы. Совместно с мидийцами Ахемениды разгромили могучую Ассирию. Кир Великий захватил Мидию, Лидийское царство, погубил баснословного богача Креза, прибрал к рукам греческие города Малой Азии, Среднюю Азию и, наконец, Вавилонию. Сын Кира Великого Камбис II взял с наскока Египет. На тот момент никого "круче" Ахеменидов не было, и аппетиты державы росли прямо пропорционально золоту, поступавшему в царскую казну.

Въезд Кира в Вавилон, ок. 540 г. до н.э. Фото © Getty Images / Universal History Archive

Что было у персов своего? Дисциплина, чувство субординации, доблесть. Ещё зороастрийская вера. Они знали, что равновесие мира держится на противостоянии светлого Ахура-Мазды с тёмным Ариманом, и поклонялись всеочищающему огню. Покорённые ассирийцы и лидийцы научили персов купаться в роскоши. Греки научили их медицине, финикийцы — инженерному делу, египтяне — изобразительному искусству. Влияние мидийцев задрало на недосягаемую высоту статус магов среди персов. Это чуть не погубило державу на взлёте. Мидийский маг Гаумата, пока законный правитель Камбис II был в походе, навёл на придворных чары и взял власть в свои руки. Камбис II погиб в походе, и некоторое время державой правил Гаумата через подставных лиц, спрятавшись за балдахином. Дарий Великий его разоблачил и убил.

На гребне волны

Первым делом Дарий Великий приказал высечь Бехистунскую надпись на древнеперсидском, аккадском и эламском. Там он поведал о подвигах своих предков и о том, как он вывел мага Гаумату на чистую воду. Это был манифест всесилия: Дарий Великий на равных общался с богом Ахура-Маздой, призывал все народы подчиниться богоизбранным персам. Копии этой каменной депеши он приказал перевести на арамейский, греческий и другие языки. Его "пропагандистский отдел" рассылал копии Бехистунской надписи во все части империи.

Бехистунская надпись, датированная около 520 года до н.э., в Персии. Фото © IrishDutchNetwork (CC BY-SA 4.0)

Был даже вариант, начертанный на египетском папирусе. Дарий вёл успешные военные кампании в Европе, Греции и в долине Инда. Чтобы удобнее было управлять огромной территорией, Дарий разделил империю на 23 сатрапии, и Индия была двадцатой из них. После этого провёл финансовую реформу, ввёл универсальную монету "дарик". Это облегчило сбор налогов. Интересно, что индусы платили "мзду" больше всех — по 260 талантов золота в год. В одном таланте — 26 килограмм. Дарий Великий не хотел, чтобы Ахеменидов запомнили только как храбрых вояк. Ему было нужно оставить после себя такое государство, чтобы боги плакали от зависти. На это и шла часть золота, другая — в секретные хранилища.

Древняя магистраль

При Дарии Великом построили "царский автобан". Это дорога длиной в 3000 километров — от Суз до Сарды. Строилась она в горной и пустынной местности, её обслуживало 111 станций. Можно было мчаться по ней во весь опор, не боясь обломать ноги скакуна и разбиться насмерть. Кстати, строителям платили зарплату — сохранились бухгалтерские выкладки. До наших дней уцелели фрагменты этой удивительной трассы. Храмы, дворцы, самый примечательный из них — Персепольский. Всё это давило своим величием.

Дворец Дария в Персеполе. Фото © Shutterstock

Чтобы подчеркнуть статус мировой империи, Дарий Великий наладил поставку самых лучших товаров из колоний. Кирпичи привозили из Вавилона, хлеб — из Египта, лошадей — из Киликии, мулов — из Мидии, кедр — из Ливана, золото — из Сард и Бактрии, ляпис-лазурь и сердолик — из Согдианы, бирюзу — из Хорезма, слоновую кость и эбеновое дерево — из Эфиопии. Каменотёсами нанимали мидийцев и ионян, ювелирами — египтян и мидян, каменщиками — вавилонян. Возможно, потом русский император Пётр I позаимствует идею с "великим посольством" именно у Дария Великого, ведь тот любил своих мастеров отправлять на учёбу за границу.

Два пульсара Древнего мира

Как и любая цивилизация, Ахемениды достигли максимума и одновременно с этим увязли в бюрократии, междоусобицах и попытках поглотить больше, чем могли переварить, и понемногу начали терять силы. Персидские воины составляли элитную часть войска, но всё чаще вербовали греческих наёмников. В это время "круче" всех была Греция, вступившая в классический период. Именно греки сбили спесь с Ахеменидов. Персидскую державу потрепала череда Греко-персидских войн.

Верхушка персов жирела и теряла контроль, не желая отвыкать от статуса державы держав. В сатрапиях начались бунты. Первый звоночек: Египет получил независимость. Ахемениды надорвались нести бремя собственного могущества, они цеплялись за стабильность, но и она ускользала из рук. Одновременно с последним правителем Ахеменидов — Дарием III — в Македонии в 336 году до н.э. на трон взошёл Александр Макендонский. Он был фанатом Персидской империи, равнялся на Дария Великого, ценил "звериный стиль" персидских художников. Когда он взялся за завоевание державы Ахеменидов, он не собирался её разрушать, он собирался приумножить накопленные богатства и опыт персов и поставить их на современные рельсы.

Но пришлось-таки жёстко повоевать. Несмотря на численный перевес, армия Ахеменидов проигрывала Македонскому. Три сражения со счётом 3:0 в пользу македонян показали полную беспомощность некогда могучих персов. Есть мнение, что их прокляли всё те же маги, а также версия, что династия деградировала, что могло быть даже "генетическое отравление". На самом деле среди сановников и сатрапов накопилось много предателей.

Мозаика из Помпеи. Бойня при Иссосе — первое крупное сражение между Александром Македонским и Дарием III Персидским в 333 г. до н. э. Фото © Culture Club / Getty Images)

Рыба сгнила с головы: сатрап Бактрии Бесс втёрся в доверие и подло убил последнего законного правителя Дария III. Великодушный Александр Македонский объявил себя "царём Азии", пролил слёзы по Дарию III и обезглавил Бесса, которого назвал "последним из подонков". Бывшая империя Ахеменидов надолго погрузится в хаос, и с ним не сможет справиться даже Македонский. В 323 году до н.э. он умрёт в Вавилонии, предположительно, от лейкемии. Одну тайну он так никогда и не разгадает: куда делось золото Ахеменидов?

Золото персов

В столице Персеполе Александру досталась царская сокровищница. Чтобы вывезти захваченную добычу, македонскому царю понадобились 3000 верблюдов и 20 000 мулов. Однако он знал, что это лишь малая часть и что в окрестностях Экботана спрятана основная часть дьявольского металла. Он искал "золото Дария", но не нашёл. Это оказалось заразным, и поиски растянулись на века. Марк Красс, Гай Юлий Цезарь, Марк Антоний, Нерон, Наполеон Бонапарт искали, но тоже не нашли проклятое золото. В начале XX века британская служба Intelligence Service подключилась к поискам, но и она не справилась. В 20-х годах прошлого века в Экботан заглядывали советские чекисты, но уехали несолоно хлебавши. В 30-х "кладом Дария" заинтересовались нацисты, но через несколько лет поисков, истратив сотни тысяч дойчемарок на авантюру, плюнули на это дело.

Руины Экбатана, Хамадан, Иран. Цивилизация Ахеменидов, 6 век до н.э. Фото © DeAgostini/Getty Images

В 70-х последний иранский шах Мухаммед Пехлеви пригласил американских исследователей в надежде выйти на след "персидского золота". Но даже высокоточная аппаратура не позволила это сделать. Почти три века могущества династии Ахеменидов отлились в несколько тонн золота, но оно будто бесследно провалилось в чёрную дыру. От дворцов остались руины, от дорог — обломки. Современный человек знает об Ахеменидах благодаря Генри Роулинсону, который дешифровал Бехистунскую надпись, а также благодаря греческим историкам, которые, описывая славные победы греков над персами, запечатлели множество интересных фактов. Мумия Абу-Джамал как-то сказал: "Империи, как и индивидуумы, могут утомляться". Можно сказать, что Ахеменидская держава закончилась, потому что "утомилась".

Авторы Евгений Жуков