10 смешных историй от хозяев, которые разговаривают со своими питомцами
Владельцы домашних животных, признавайтесь, разговариваете с хвостатыми? Если нет — подумайте, не много ли упускаете? Собрали 10 смешных историй, после которых захочется поболтать со своим пушистиком.
"Иду по улице, мимо проходит мужик и совершенно серьёзным голосом говорит семенящему рядом огромному лохматому псу:
— Нам с тобой надо ещё на почту зайти и открытку отправить, а потом в магазин, напомни мне сметану купить...
Пёс радостно попытался прыгнуть сквозь ограду, застрял и пару секунд смешно болтался вверх ногами))", — с этой записи русскоязычной пользовательницы "Твиттера" Ok_lahoma началось самое очаровательное обсуждение среди хозяев, которые не прочь поболтать с питомцами.
"Блин, я так с собакой говорю иногда... Один раз видела мужика с собакой тоже, собака полезла в кусты, на что хозяин укоризненно ей сказал: "Фаня, ну мы это уже обсуждали..." И собака вылезла", — Inner_Darya.
Фото © Twitter / soleiroliii
"Тоже когда иду с Велей, с ней говорю. "Пошли за кофе зайдём". И, что самое интересное, она интуитивно идёт куда надо", — bardo_of_dreams.
"Я с первой своей собакой так разговаривала:))) А сегодняшний мой пёс меня не слушает... Пропасть поколений", — KriForTheForest.
"Когда уходим, обязательно говорим своим, куда мы идём. Иначе обида)))", — gusevatp.
Фото © Twitter / gusevatp
"Моя любимая история взаимодействия с собакой, когда в пять утра увидела женщину с овчаркой в окно. Она пела: "Моя Маруся — королева собак", — _Otrava_.
"Моя сама в магазин ведёт, фиг забудешь. Сейчас переехали и перед магазином останавливается — типа "Нам в магазин не надо?" Самое смешное, когда устали, замёрзли, а нам ещё и в магазин нужно, вздыхает, как человек, но идёт", — RocxyRKR.
"Все 12 лет, которые со мной живёт моя собака, я с ней разговариваю. Моя семья тоже переняла эту привычку. Папа ставил ёлку на Новый год и такой: "Леди, смотри, какое дерево тебе принесли, иди понюхай. Сам выбирал!" — soleiroliii.
Фото © Twitter / bardo_of_dreams
"Аналогично было в "Ашане". Молодой, высокий, красивый парень впереди на кассу. С тигровым французским бульдогом. И на полном серьёзе ему: "Вася, мы всё купили? Точно? Сейчас зайдём ещё туда-то и в парк пойдём", — Granpree2018.
"Когда мы со старшей собакой ещё ездили в офис, коллеги спросили, почему Рэдж не садится по их команде "Сидеть!". Я ответил, что он сядет, если сказать "Пожалуйста". Коллеги не поверили, но это правда так. Если собаки не выполняют команду, я говорю "Пожалуйста", и они выполняют", — ninel_eldven.
WOW-news
"Убейте меня, пожалуйста": 5 историй русскоязычных пользователей Сети, от которых стынет кровь в жилах
сегодня в 08:15
Внук показал, что осталось от бабушки после кремации, и его пост стал поводом для бурной дискуссии
сегодня в 07:30
10 ребят, которые ещё пару лет назад были форменными дрыщами, а сейчас уже настоящие качки
сегодня в 06:45
Обложка © Twitter / bardo_of_dreams, gusevatp