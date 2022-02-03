Догнать частичку звезды: Зонд Solar Orbiter настиг комету Леонарда и взбудоражил учёных неожиданными данными В январе комета Леонарда покинула Солнечную систему, но за три недели до этого она рекордно приблизилась к Земле. Зонд Solar Orbiter, изучающий Солнце, пролетел сквозь её хвост и сильно удивил учёных. 2 февраля, 21:40 Solar Orbiter. Фото © esa.int

Комета года

Комета Леонарда (C/2021 A1 Leonard) сразу стала звездой — в том смысле, как люди попадают на обложку журнала Time и получают статус "Человек года". "Самая яркая комета года" — так её прозвали поклонники из числа астрономов-профессионалов и любителей. "Она оказалась намного ярче, чем я ожидал. Я такое вижу впервые", — восхитился исследователь-энтузиаст Даррелл Спенглер.

C/2021 A1 Leonard представляет собой смесь льда, газов и пыли, именно поэтому при приближении к Солнцу вокруг неё образуется газовое облако и газопылевой хвост. Двигаясь по вытянутой орбите, мимо Земли этот редкий гость проходит раз в 80 000 лет.

Комета Леонарда. Фото © Московский планетарий

Учёные отмечают, что Леонард "переплюнул" по яркости комету Макнота , которая в 2007 году поставила рекорд в данной категории. В масштабах отдельно взятой человеческой судьбы такие встречи нечасто происходят, есть повод обратить пристальное внимание. На расстоянии в 750 миллионов километров от Солнца на комете Леонарда активизировались процессы перехода этанола и воды из твёрдого состояния в газообразное. Как раз благодаря этому любой желающий мог разглядеть её с помощью бинокля или оптического зума на камере. Можно ли увидеть её сейчас с балкона? Кто не успел — тот опоздал — яркость кометы падает. Сейчас для того, чтобы полюбоваться Леонардом, нужен мощный телескоп.

3 января 2022 года она оказалась в созвездии "Охотничьи псы" и прошла перигелий — точку максимального сближения планеты с Солнцем. Можно ещё раз подивиться космическим масштабам, ведь афелий, то есть самую удалённую от Солнца точку, комета Леонарда прошла 35 000 лет назад, в разгар позднего палеолита. Теперь она должна выйти за пределы Солнечной системы и обрести межзвёздный статус. Получается, нужно поторопиться её изучить, пока не улетела. Второй участник этого трансгалактического романа — зонд Solar Orbiter, запущенный в 2020 году для исследования полярных областей Солнца.

Сближение рукотворного объекта с небесным телом произошло благодаря совпадению их траекторий. Астроном Сэмюэль Грант предсказал такую встречу, отметив, что зонд неизбежно пересечётся с траекторией пока неизвестного космического тела. Телескоп Catalina Sky Survey подтвердил эту гипотезу. Сегодня благодаря достижениям техники всё схватывается "на лету" в самом буквальном смысле слова. Возможно, в перспективе это поможет избежать глобальной катастрофы.

Solar Orbiter — почти как "Вояджер"

Solar Orbiter. Фото © esa.int

По мнению британских учёных, "захват" частички кометы — невероятная удача и ещё один шаг в сторону раскрытия тайн Вселенной. Когда в 2021 году католики отмечали Рождество, хвост кометы разделился надвое: "газовый хвост" унесло солнечным ветром, другая часть сменила свой вектор, что запечатлели австрийские астрофотографы Джеральд Реманн и Михаэль Ягер. Почему это произошло? Всё из-за смены локального магнитного поля. У астрономов появилась возможность изучить состав и магнитный потенциал хвоста кометы. Это, в свою очередь, поможет понять, как комета взаимодействует с солнечным ветром.

Но всё-таки, что это даст, если размышлять с точки зрения прагматика? Ну, во-первых, для ESA/NASA Solar Orbiter, нацеленного на изучение полярной стороны Солнца, это неслучайное открытие. Изучив состав кометы Леонарда, можно понять, как "космические странники" взаимодействуют с солнечным ветром и энергетическими частицами. Это поможет учёным вычислять циклы космической погоды и удачнее планировать будущие экспедиции в глубины космоса.

Космическая одиссея

Van Alen Probes. Фото © NASA

Раньше исследователи не верили во влияние окружающего космоса на земную жизнь. Позднее выяснилось обратное — "космическая погода" напрямую влияет на климат Земли и на всё, что находится под атмосферным колпаком. Об этом же в начале XX века говорил Чижевский, затем члены полярной экспедиции Седова ввели термин "погода в космосе". Миссия NASA Van Alen Probes в 2017 году окончательно это подтвердила, как и тот факт, что процессы, происходящие на Земле, также, пусть и частично, влияют на "космическую погоду". И теперь крайне важно понять, чем может обернуться этот "космический теннис".

Если обратить внимание на выводы климатологов, они покажутся противоречивыми. Говоря о том же глобальном потеплении, как правило, они учитывают в первую очередь антропогенный фактор, то есть то, как люди "набедокурили" с экологией. Это, в свою очередь, рождает теории заговора о бесполезности климатологии и науки в целом. Но это в корне неверно. Наука развивается, пусть порой это происходит не так быстро, как хотелось бы.

Сопоставив антропогенный фактор с точными данными о циклах "космической погоды", а также с показаниями о происходящих в литосфере процессах, можно будет выстроить объективную картину. Земля — автоколебательная электромагнитная система, и залог её стабильности — солнечно-земные связи. А они нуждаются в постоянном мониторинге.

Специалист по глобальной экологии Алексей Дмитриев в одной из своих работ писал о том, как, к примеру, влияет на климат уменьшение солнечной активности:

— Это вызывает смену дыхания планеты, что вызывает таяние газогидратов, из-за чего формируется парниковый механизм, ещё более воздействующий на таяние замёрзшего ранее метана.

Апокалипсис сегодня

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Метан Арктики называют скрытым монстром , или "огненным льдом". Только восточно-сибирский арктический шельф таит в себе 1400 миллиардов тонн замороженного метана. По предварительным подсчётам, если "зверь" вырвется наружу, может произойти катастрофа. Если Земля нагреется ещё на пять градусов, а в последний раз такое случилось 55 миллионов лет назад, это убьёт китов, акул, тюленей и большую часть океанической рыбы и сделает океан бесплодной водицей.

Лондон, Нью-Йорк, Дубай, Гонконг, Ванкувер окажутся под водой. В пермский период, то есть 251 миллион лет назад, из-за глобального потепления, подобного грядущему, погибло 83% видов. В силах человечества свести к минимуму антропогенный фактор и вычислить, когда планета наиболее уязвима к воздействию "космической погоды". Изучение комет вроде Леонарда поможет приблизиться к "эпохе абсолютной ясности", а возможно, и "космической безопасности", когда человек будет со Вселенной "на ты". Кстати, тёзка кометы, художник Леонардо да Винчи, предсказал, что конец света наступит 1 ноября 4006 года. Но сегодня, как никогда, у человечества появилась возможность доказать, что люди не только восхищённые и напуганные наблюдатели, но и творцы своего будущего.

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