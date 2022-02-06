Продажное место: Почему Катар получил статус основного союзника США, а Украина — нет Украина не может добиться чёткого ответа по своему статусу в военном сотрудничестве с Западом много лет. Вашингтон уверяет, что не перестанет помогать, но в партнёры Незалежную по-прежнему не берёт. 5 февраля, 21:40 Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани и президент США Джо Байден в Овальном кабинете 31 января 2022 года в Вашингтоне, округ Колумбия. Фото © Getty Images / Tom Brenner-Pool / New York Times

Будет ли война в ближайшее время

В начале февраля в ходе встречи с эмиром Катара в Белом доме президент США Джо Байден пообещал стране статус "основного союзника вне НАТО". Формальная причина встречи — укрепление двусторонних отношений, но на деле радушие Джо Байдена и американских элит объясняется интересами бизнеса. Катар является крупнейшим экспортёром сжиженного газа и давно мечтает занять место "Газпрома" на европейском рынке. Но создать условия для отказа от услуг "Газпрома" самостоятельно катарцы не могут. Попытка принудить президента Сирии к участию в строительстве газопровода через территорию этой страны привела к гражданской войне и наводнению региона террористами, а результат оказался прямо противоположным — Катар потерял доверие в глазах ближайших партнёров, а российские ВКС за пару лет уничтожили почти всех террористов.

Попытки задавить "Северный поток – 2" санкциями на этапе строительства тоже результатов не принесли. Европейское благоразумие медленно, но верно взяло верх над политическими играми, и газопровод для прокачки доступных энергоресурсов достроили. И хотя на высшем уровне США делают громкие политические заявления, отмечая, что "не хотели бы войны на Украине", боевые действия в этой стране — мечта для американских политиков сразу по нескольким причинам. Во-первых, американская "партия войны" таким образом развяжет себе руки и будет тиражировать миф о "российском вторжении" до посинения. Во-вторых, тогда на основаниях с сомнительной законностью можно будет вводить санкции против "Северного потока – 2", обнуляя вложенные в строительство деньги и продавая в регион СПГ из США и Катара по задранным до небес ценам.

Благоразумие в этом направлении пока проявляет только российская сторона. Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно призывал США отказаться от "накачки" украинской армии оружием, а другие дипломаты на глупые вопросы о войне заявляли об отсутствии даже намёка на такое развитие событий.

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Фоном к переговорам эмира Катара с президентом США и заявлениям о внеблоковом статусе страны стала крупная сделка американской компании Boeing и Qatar Airways. Катарские авиалинии намереваются купить грузовые авиалайнеры 777X, а также пассажирские 737 MAX на сумму 30 миллиардов долларов. В дополнение к этому Катар уже оплатил покупку истребителей четвёртого поколения F-15QA (Qatar Advanced). Производство самолётов, вооружения к ним и обучение лётчиков будут стоить для монархии ещё 12 миллиардов долларов, а их обслуживание по стандартам ВВС США обойдётся Катару ещё в 800 миллионов. Бонусом к закупке вооружений на 45 миллиардов долларов может стать контракт на истребители F-35. В данный момент Пентагон и Белый дом изучают детали запроса монархии и в случае одобрения могут поставить в регион "несколько десятков" машин. Стоимость такого контракта оценивается на уровне 12–17 миллиардов долларов.

С более мелкими региональными игроками США предпочитают не церемониться. Турцию выгнали из программы создания истребителя F-35 и лишили всех критически важных технологий, а Украина регулярно запрашивает военную помощь для создания видимости российской угрозы. Незалежная изначально не тянула на роль полноценного регионального партнёра по нескольким причинам. Во-первых, страна не может закупать современное вооружение, а предпочитает получать его в рамках военной помощи. Во-вторых, переход на стандарты НАТО оказался настолько болезненным и дорогим, что даже гипотетически представить завершение этого процесса пока не получается. В-третьих, с Украиной невозможно договориться по бартеру и компенсировать 300 миллионов военной помощи, не говоря уже о том, что оплатить членство в НАТО натуральным продуктом невозможно. Нефти на территории страны почти нет, запасы газа ничтожны, полезных редкоземельных металлов не было и в помине, а такое сырьё, как уголь, Украина и вовсе вынуждена закупать за рубежом из-за конфликта на юго-востоке страны.

Истребитель-невидимка Lockheed Martin F-35 Lightning ВВС США пролетает над заливом Сан-Франциско в Сан-Франциско, Калифорния. Фото © Getty Images / Yichuan Cao / NurPhoto

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В октябре 2021 года начальник Генштаба Ирана Мохаммад Багери заявил, что Иран и Россия планируют заключить соглашение, которое предполагает военное сотрудничество, а также закупку оружия и борьбу с терроризмом. Его объёмы не уточняются ни с российской, ни с иранской стороны, однако речь может идти об историческом контракте на поставку вооружений стоимостью до 20 миллиардов долларов. В него могут быть включены не только традиционные для российского военного экспорта комплексы С-400, но и сверхсовременные истребители Су-35, которые ранее поставлялись только в Китай и Египет. Усиление Ирана современным оружием опасно не только для США, но и для ближайших союзников страны в регионе. Однако вряд ли Белый дом планирует "держать напряжение" на Ближнем Востоке своими силами. Слева от Ирана на карте мира находится целый боевой анклав, включающий в себя Саудовскую Аравию, ОАЭ, Иорданию и Израиль. Эти страны не очень ладят между собой, однако готовы активно "дружить против Ирана" под патронажем США.

Фото © ТАСС / Истребитель Су-35 во время фестиваля авиации, космоса и технологий "Технофест" в аэропорту имени Ататюрка, Стамбул, Турция. Фото © ТАСС / Марина Лысцева

Окно временных возможностей по обострению обстановки вокруг Ирана стремительно сужается. Как только в страну попадут первые образцы российского вооружения, напасть на неё без серьёзного риска уже не получится. Пентагон в этой ситуации получает условия win-win: США не только зарабатывают несколько сотен миллиардов на поставках вооружений, но и развёртывают свои силы там, где нельзя этого делать согласно уставу НАТО. И хотя формально речь идёт о сокращении вооружений такого рода, имеет место не их вывод, а перераспределение в другие регионы. Например, в ОАЭ, где находится не менее пяти тысяч американских военных. Но такая защита не обеспечивается бесплатно. Уже известно, что страна закупит не менее 50 истребителей F-35.

Какие возможности для США может открыть Украина с текущим уровнем коррупции, бедности и желанием силой вернуть регионы, выбравшие для себя другую жизнь, сказать сложно. Однако в ближайшие несколько лет статус "ключевого внеблокового партнёра" стране не светит, а лучшее, на что можно будет рассчитывать, — незначительная военная помощь и высказывание озабоченности через официальных лиц.

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