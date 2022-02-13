Главный подводный хулиган СССР: Как командир подлодки "Чёрная Ляля" довёл американцев до нервного срыва Секреты советских подводников американские военные пытались разгадать почти четверть века. Однажды желание разгадать замысел едва не привело к катастрофе. 12 февраля, 21:40 АПЛ К-108 "Чёрная Ляля". Фото © lifeglobus.ru

Секретный разворот подлодки

В 1975 году во время слушаний на Конгрессе США была оглашена следующая статистика: за предыдущие годы субмарины НАТО участвовали в 110 инцидентах типа столкновений с советскими подлодками или в стычках с противолодочными силами СССР. Противовесом американским сонарам и бесшумным двигателям были скорость и манёвренность советских субмарин. Но такая техника требовала изобретательных и смелых командиров, способных на нетривиальные и неожиданные для ВМС США решения. Так сложилось, что лучшими противолодочниками были хулиганы. Те, кто действовал жёстко и решительно. Настоящих буйных мало, и все они на вес золота. Командиры Макаренко, Гонтарев, Кудрин и другие уже вписаны в пантеон героев-подводников.

Для командования флота такие люди были неудобны и слишком ершисты, но в плане выполнения боевых задач равных им не было. Если на то пошло, они представляли собой подводных братьев "главного небесного хулигана СССР" Василия Цымбала, не раз доводившего лётчиков НАТО до нервного срыва. То же самое "подводные братья" делали с натовскими подводниками.

Подводные лодки СССР

По мнению американских подводников, русские умело путают следы и в этом им нет равных до сих пор. Они никогда не действовали по шаблону, в отличие от американцев. За годы противостояния было изобретено множество манёвров, но самым запоминающимся стал "Сумасшедший Иван" (Crazy Ivan). Его также называют "Качающийся маятник". Командиры советских субмарин знали, что натовцы регулярно садятся им на хвост, но засечь то, что у них "за кормой", не могли. Использовать это слабое место американцев помог изобретённый русскими финт — разворот на 180 градусов. Внезапный, резкий, чреватый столкновением. Это сбивало спесь с противника, и он начинал вести себя осторожнее.

Экс-командир USS Lapon (SSN-661) класса "Стерджен" Честер Мак вспоминал, что как-то раз ему пришлось следить за советской АПЛ в течение полутора месяцев. Тогда Мак и узнал, что русские подводники делают "Качающийся маятник" раз в 90 минут.

USS Lapon (SSN-661). Фото © Wikipedia

"Это настоящий парный танец, в котором каждый из партнёров весит по 6000 тонн. Настоящее безумие. Только в тот момент, когда русские делали передышку, мне удавалось хоть немного поспать", — писал в мемуарах Честер Мак.

Сумасшедший Иван

Информация о столкновениях советских и американских подлодок долгое время была засекречена. Подобные инциденты и сегодня относятся к разделу "строго конфиденциальной информации". АПЛ К-108 называли "Чёрная Ляля" из-за цвета и в честь одноимённой исполнительницы популярной в те годы у тихоокеанцев песни.

Борис Багдасарян, один из первых выпускников Нахимовского училища, как раз относился к хулиганам и любил практиковать "Сумасшедшего Ивана". В 1969 году он принял командование "Чёрной Лялей". Вторым участником "дуэли" стала атомная субмарина Tautog типа "Стерджен" (SSN-639) под командованием Бьюла Балдерстона, который получил рекомендацию и назначение на флот от самого Хаймена Риковера, отца атомного подводного флота США и самого дерзкого командира. Именно Риковер — единственный из руководства, кто смог себе позволить сказать Рейгану в лицо: "Вы мужчина? Вы можете самостоятельно принимать решения?" За что его после 63 лет карьеры уволили. Но Балдерстон оказался не так крепок, как его наставник.

Подводные жмурки

Советская подлодка К-108 проекта "675", следившая за американскими кораблями в Баренцевом море летом 1970 года, периодически делала "Сумасшедшего Ивана" на глубине 40 метров. Американская SSN-639, висевшая у неё на хвосте, периодически всплывала и, наоборот, погружалась, чтобы не дать себя обнаружить. В 5:40 утра во время одного из таких манёвров американцы выплыли на перископную глубину в 10 метров. Горизонт был чист, по радиосвязи никакой информации не поступило. В это же время Балдерстон наблюдал за странными манёврами "Чёрной Ляли", как неожиданно услышал доклад акустиков: "Русские пропали, сэр!"

USS Tautog (SSN-639). Фото © Wikipedia

Оказалось, что "Чёрная Ляля", акустики которой расслышали преследователей, быстро погрузилась на глубину в 55 метров и, совершив энергичный разворот, "пробила" толщу воды сигналом сонара, давая понять преследователям, что они обнаружены.

После акустического контакта "Чёрная Ляля" совершила ещё один разворот с погружением и начала уходить от преследования. В 5:54 раздался удар. Американская субмарина, пытаясь настигнуть уходящую на глубину К-108, врезалась ей в корму, повредив главный стабилизатор. "Чёрная Ляля" экстренно "продула балласт", но всё равно продолжала стремительно погружаться. К тому времени, когда акустик сказал, что засёк звук стравливаемого воздуха, Багдасарян уже понял, что произошло столкновение с АПЛ противника.

Борис Суренович Багдасарян. Фото © flot.com

С горем пополам на одном работающем винте К-108 всплыла, однако вместо сигнала торпедной атаки акустики доложили капитану, что слышат "шум удаляющейся субмарины". Командир SSN-639 не стал искушать судьбу, поскольку считал, что носовая часть подлодки повреждена и нужно срочно сворачивать операцию. Прибывшая в Пёрл-Харбор субмарина выглядела ужасно — сильно пострадала радиорубка, листы прочной стали частично оторвались и били о борт. Конструкция напоминала смятый картон, один из перископов деформировался, рубочный люк заклинило. Инцидент настолько напугал Балдерстона, что он больше никогда не участвовал в боевых походах. Через семь лет после инцидента командир SSN-639 бросил службу на флоте и ушёл в баптистские проповедники.

Пробоина в борту К-108 после столкновения с "Тотог". Хорошо видна линия правого вала. Фото © flot.com

Хулигану Багдасаряну повезло: его отчитали на парткомиссии за самоуправство и, цитата, за "исполнение запрещённого, хоть и крайне эффективного тактического приёма". Ещё Багдасаряна лишили направления в академию, необходимого для карьерного роста, после которого на его продвижении по службе был поставлен крест. Что не помешало ему продолжать исполнять обязанности командира корабля. Он превратился в настоящего неформального лидера и заработал авторитет среди подводников. С 1970 года американские субмарины перестали приближаться к отечественным подлодкам. В этой битве "сумасшедшие иваны" победили. С усовершенствованием гидроакустического оборудования необходимость в рискованных манёврах отпала, однако американский писатель Том Клэнси, узнавший о "Сумасшедшем Иване" от своих друзей на флоте, был так впечатлён, что сделал этот манёвр одним из ключевых элементов сюжета в романе "Охота за "Красным Октябрём".

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