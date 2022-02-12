Мгновенная карма в действии: 5 самых смешных видео, подтверждающих, что за любую подлость и глупость придётся заплатить "Мгновенная карма" у людей считается особым видом вселенского баланса, когда почти сразу вслед за "преступлением" приходит "наказание". 11 февраля, 21:40 Фото © Shutterstock

Видео, которое хочется скачать

Малолетние хулиганы решили самоутвердиться на безответной урне. Очевидно, они не знали о кармических законах, из-за чего чуть не стали калеками и превратились в посмешище для прохожих и интернет-пользователей.

Мгновенная карма на дороге

Как это часто бывает, вдоль сплошной разметки тянулся километровый поток. Один водитель решил, что терпеть не будет, и, надавив на газ, обогнал других участников движения, проехав по встречке. Это заинтересовало дорожную полицию, и вскоре парню пришлось объясняться.

Хорошо, что пожар только на видео

В начале года житель Воронежа решил поджечь салют прямо в подъезде, но немного не рассчитал время горения фитиля. Этот салют стал самым запоминающимся в его жизни. В комментариях пользователи пишут, что этого эпизода явно не хватает в треш-комедии Василия Сигарева "Страна ОЗ".

Горячее видео с парнями, но не то, о котором вы подумали

В августе 2018 года в турнире MMA Bellator 204 прошёл бой между американцем Рикки Бандехасом и протеже Конора Макгрегора — ирландцем Джейсом Галлазером. Уверенный в победе Пэдди (так называют ирландцев в западноевропейских странах) начал задирать противника, за что в скором времени и поплатился. Этот эпизод в очередной раз подтверждает, что ринг — не место для словесных угроз. В конец концов, это не рэп-батл.

Мгновенная карма для обидчика собаки

Во всех великих цивилизациях очень уважали кошек и собак. Хорошие родители с детства закладывают в ценностную сетку ребёнка понимание о том, что такое хорошо и что такое плохо — в том числе и по отношению к животным. Однако при этом в мире остаётся множество людей, которые не знают, что обижать тех, кто слабее их, — преступно и подло. Очень хорошо, что для таких "индивидуумов" существует механизм вселенской справедливости — мгновенная карма.

А вы сталкивались с мгновенной кармой? Да, испытал на себе Да, видел, как "карма" настигает других Не понимаю, о чём речь

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