Как трагическая гибель 18-летнего сына едва не обернулась сумасшествием для писателя Олега Роя

Не проходит и дня, чтобы писатель Олег Рой не вспомнил о своём старшем сыне Евгении. 13 лет назад трагическое стечение обстоятельств привело к гибели молодого человека. Тогда Женя впервые отпраздновал Новый год не с папой, а в компании приятелей. Позже парень счёл своё решение неправильным и предложил отцу вместе встретить Рождество. Без ёлки не обойтись, подумал Женя, и стал украшать дерево. Забрался на стул, чтобы повесить макушку. В итоге вместе с елью выпал из окна. В передаче "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" телеканала "Россия-1" Рой поведал о том, как после гибели наследника едва не сошёл с ума.

Похоронив сына, писатель много времени проводил на его могиле. Сценарист буквально поселился на кладбище, даже ночевал, время от времени греясь в автомобиле. В те тяжёлые недели Олега очень поддерживали друзья: привозили чистую одежду, еду и бензин. А он никак не мог смириться с потерей. Вечерами расстилал куртку на земле и ложился спать, понимая, что Женя — на расстоянии вытянутой руки. Рой признаётся: в какой-то момент начал осознавать, что его поведение близко к сумасшествию.

В итоге у писателя начались большие проблемы со здоровьем — парализовало половину лица. Помогли швейцарские врачи — вывели из тяжелейшего состояния. Как уверяет Рой, с годами боль, вопреки популярному мнению, не притупляется, а лишь усиливается.

"Она перерождается. Я иногда ловлю себя на том, что начинаю в прохожих молодых людях искать лицо своего сына. Я осознаю, что в некоторых романах я до мельчайших подробностей описывал его смерть и моё с ним расставание", — заявил Олег Рой.