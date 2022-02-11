Как трагическая гибель 18-летнего сына едва не обернулась сумасшествием для писателя Олега Роя
Старший сын писателя Олега Роя погиб 13 лет назад. По нелепой случайности юноша выпал из окна, когда наряжал ёлку. Парень был в одной футболке и шортах, что не оставило шансов на выживание.
Олег Рой. Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Не проходит и дня, чтобы писатель Олег Рой не вспомнил о своём старшем сыне Евгении. 13 лет назад трагическое стечение обстоятельств привело к гибели молодого человека. Тогда Женя впервые отпраздновал Новый год не с папой, а в компании приятелей. Позже парень счёл своё решение неправильным и предложил отцу вместе встретить Рождество. Без ёлки не обойтись, подумал Женя, и стал украшать дерево. Забрался на стул, чтобы повесить макушку. В итоге вместе с елью выпал из окна. В передаче "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" телеканала "Россия-1" Рой поведал о том, как после гибели наследника едва не сошёл с ума.
Похоронив сына, писатель много времени проводил на его могиле. Сценарист буквально поселился на кладбище, даже ночевал, время от времени греясь в автомобиле. В те тяжёлые недели Олега очень поддерживали друзья: привозили чистую одежду, еду и бензин. А он никак не мог смириться с потерей. Вечерами расстилал куртку на земле и ложился спать, понимая, что Женя — на расстоянии вытянутой руки. Рой признаётся: в какой-то момент начал осознавать, что его поведение близко к сумасшествию.
В итоге у писателя начались большие проблемы со здоровьем — парализовало половину лица. Помогли швейцарские врачи — вывели из тяжелейшего состояния. Как уверяет Рой, с годами боль, вопреки популярному мнению, не притупляется, а лишь усиливается.
"Она перерождается. Я иногда ловлю себя на том, что начинаю в прохожих молодых людях искать лицо своего сына. Я осознаю, что в некоторых романах я до мельчайших подробностей описывал его смерть и моё с ним расставание", — заявил Олег Рой.
Олег Рой — российский писатель, автор сценариев для кино и мультипликационных фильмов, продюсер и журналист. За годы творчества выпущено и переиздано около 40 книг в жанрах фантастики, комедии, психологического триллера и сентиментальной прозы. Также пишет книги для детей. Член союзов писателей Европы и России. По информации на официальном сайте литератора, он лауреат Бунинской и Новой Пушкинской литературных премий. Награждён Золотым рыцарским крестом доблести и чести за достижения в области литературы и благотворительности. Подробнее о биографии Олега Роя читайте на сайте uznayvse.ru.
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