10 питомцев, которые стали жертвами грумеров, но хозяева не жалуются, ведь есть над чем посмеяться
Поход к парикмахеру — большой стресс, даже если мы идём стричься не сами, а отводим питомцев. Неудивительно, ведь грумер может превратить любимца в монстра. Собрали десять смешных доказательств.
"Моих собак отдали плохому грумеру. Вот что вышло", — mitosqc.
Фото © Reddit / mitosqc
"Попросил грумера попробовать новую стрижку на моей собаке. Ожидания и реальность", — Re8jv24.
Фото © Reddit / Re8jv24
"Стрижка моего пёселя...", — MegaPorkachu.
Фото © Reddit / MegaPorkachu
"Она была маленьким ангелом, а теперь похожа на чупакабру", — Smutlet.
Фото © Reddit / Smutlet
"Надеялись, что первый поход Мишки к грумеру пойдёт по плану, но нет...", — yessieyass.
Кадры из видео © TikTok / yessieyass
"PetSmart, вам крышка", — REALBURTIIS.
Фото © Twitter / REALBURTIIS
"Мой малыш до и после очередной стрижки. Теперь он больше похож на чихуа-хуа", — amutolover.
Фото © Twitter / amutolover
"Подтверждаю, этим грумерам нельзя доверять", — giannapallotta.
Фото © Twitter / giannapallotta
"Посмотрите, что с моим красавчиком сделали в местном салоне для питомцев", — Alexcourtt1.
Фото © Twitter / Alexcourtt1
"Почему они сделали это с моим любимцем?!" — kombucha4brains.
Фото © Twitter / kombucha4brains
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Обложка © Twitter / Alexcourtt1