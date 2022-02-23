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23 февраля, 07:00

10 питомцев, которые стали жертвами грумеров, но хозяева не жалуются, ведь есть над чем посмеяться

Поход к парикмахеру — большой стресс, даже если мы идём стричься не сами, а отводим питомцев. Неудивительно, ведь грумер может превратить любимца в монстра. Собрали десять смешных доказательств.

"Моих собак отдали плохому грумеру. Вот что вышло", — mitosqc.

Фото © Reddit / mitosqc

Фото © Reddit / mitosqc

"Попросил грумера попробовать новую стрижку на моей собаке. Ожидания и реальность", — Re8jv24.

Фото © Reddit / Re8jv24

Фото © Reddit / Re8jv24

"Стрижка моего пёселя...", — MegaPorkachu.

Фото © Reddit / MegaPorkachu

Фото © Reddit / MegaPorkachu

"Она была маленьким ангелом, а теперь похожа на чупакабру", — Smutlet.

Фото © Reddit / Smutlet

Фото © Reddit / Smutlet

"Надеялись, что первый поход Мишки к грумеру пойдёт по плану, но нет...", — yessieyass.

Кадры из видео © TikTok / yessieyass

Кадры из видео © TikTok / yessieyass

"PetSmart, вам крышка", — REALBURTIIS.

Фото © Twitter / REALBURTIIS

Фото © Twitter / REALBURTIIS

"Мой малыш до и после очередной стрижки. Теперь он больше похож на чихуа-хуа", — amutolover.

Фото © Twitter / amutolover

Фото © Twitter / amutolover

"Подтверждаю, этим грумерам нельзя доверять", — giannapallotta.

Фото © Twitter / giannapallotta

Фото © Twitter / giannapallotta

"Посмотрите, что с моим красавчиком сделали в местном салоне для питомцев", — Alexcourtt1.

Фото © Twitter / Alexcourtt1

Фото © Twitter / Alexcourtt1

"Почему они сделали это с моим любимцем?!" kombucha4brains.

Фото © Twitter / kombucha4brains

Фото © Twitter / kombucha4brains

То ли смеяться, то ли плакать: 10 собак после грумеров, которым нужно оторвать руки за такие стрижки

То ли смеяться, то ли плакать: 10 собак после грумеров, которым нужно оторвать руки за такие стрижки

Обложка © Twitter / Alexcourtt1

Сергей Трофимов

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