10 питомцев, которые стали жертвами грумеров, но хозяева не жалуются, ведь есть над чем посмеяться

"Моих собак отдали плохому грумеру. Вот что вышло", — mitosqc.

Фото © Reddit / mitosqc

"Попросил грумера попробовать новую стрижку на моей собаке. Ожидания и реальность", — Re8jv24.

Фото © Reddit / Re8jv24

"Стрижка моего пёселя...", — MegaPorkachu.

Фото © Reddit / MegaPorkachu

"Она была маленьким ангелом, а теперь похожа на чупакабру", — Smutlet.

Фото © Reddit / Smutlet

"Надеялись, что первый поход Мишки к грумеру пойдёт по плану, но нет...", — yessieyass.

Кадры из видео © TikTok / yessieyass

"PetSmart, вам крышка", — REALBURTIIS.

Фото © Twitter / REALBURTIIS

"Мой малыш до и после очередной стрижки. Теперь он больше похож на чихуа-хуа", — amutolover.

Фото © Twitter / amutolover

"Подтверждаю, этим грумерам нельзя доверять", — giannapallotta.

Фото © Twitter / giannapallotta

"Посмотрите, что с моим красавчиком сделали в местном салоне для питомцев", — Alexcourtt1.

Фото © Twitter / Alexcourtt1

"Почему они сделали это с моим любимцем?!" — kombucha4brains.