Новый "Чёрный дрозд": Что известно об американском "неуязвимом" самолёте, который будет летать над Россией В США утверждают, что новый самолёт SR-72 сможет безнаказанно пролететь над территорией РФ, собрать информацию и вернуться в исходную точку. И никто его не собьёт. Но насколько это правда? 23 февраля, 21:40 Самолет SR-72. Фото © Lockheed Martin Corporation

Гиперзвуковая скорость

Гиперзвук — тренд XXI века. Примерно с 2017 года американцы говорят, что стоят на пороге гиперзвуковой революции. На самом деле они очень переживают, что отстают по этому показателю от России и Китая.

Где гиперзвук уже в полной мере реализован? Баллистические ракеты большой дальности уже способны летать на таких скоростях, однако движутся по предсказуемым траекториям и могут быть своевременно обнаружены. США в новых условиях очень хотят перехватить инициативу у своих оппонентов и получить преимущество в воздухе. По данным Счётной палаты США, с 2015 по 2024 год на проект планируют потратить примерно 25 миллиардов долларов.

После того как стратегический сверхзвуковой высотный разведчик SR-71 был отправлен "на пенсию" в 1998 году, США использовали для высотных наблюдений спутники-разведчики. Так они на время решили вопрос с видовой разведкой — главным методом сбора информации. Спутники хороши, они позволяют получать высокоточные фотографии поверхности, но не для всех задач годятся, к тому же требуют много времени для перевода аппарата на другую орбиту и перенацеливания его. В условиях требований нового времени этого явно недостаточно.

"Чёрный дрозд"

С 2007 года Пентагон и Lockheed Martin ведут разработку нового разведывательного беспилотника SR-72. Его прозвали реинкарнацией стратегического сверхзвукового высотного разведчика Lockheed SR-71.

Сверхзвуковой высотный разведчик Lockheed SR-71. Фото © Getty Images / Greg Mathieson / Mai

Однако от пилотируемых полётов в США, похоже, решили отказаться. Будущий гиперзвуковой беспилотник (БПЛА) будет иметь возможность выполнять высокоскоростную разведку, наблюдение и рекогносцировку. Главным отличием от предшественника станет новый гиперзвуковой двигатель, равных которому до этого момента не было ни у кого.

Ожидается, что SR-72 сможет летать со скоростью до шести чисел Маха (около 7 тысяч км/ч). Фанаты и промоутеры так и говорят: "Скорость — это новая невидимость". То есть технологии радиолокационной малозаметности, которой много лет уделяли повышенное внимание, сейчас противопоставляются способности маневрировать на гиперзвуковых скоростях и не быть сбитым даже после обнаружения. Конструкторы заявляют также, что SR-72 сможет летать как с лётчиком, так и без него.

В отличие от SR-71, новый беспилотник может получить опциональное боевое оснащение. SR-72 могут вооружить высокоточным оружием High-Speed Strike Weapon (HSSW). Стоимость разработки и производства одного демонстратора технологий SR-72 составляет около одного миллиарда долларов. Но есть небольшая проблема. Если судить по заявлениям специалистов Счётной палаты США, у Пентагона нет полной уверенности, что инвестиции окажутся полезными для будущего самолёта.

Предшественник SR-72 — SR-71 ("Чёрный дрозд") — в 60–70-е тоже считался непобедимым в воздухе. Он совершал полёты на высоте до 25 километров и летал со скоростью до 3300 км/час (три числа Маха). Благодаря быстрому ускорению и набору высоты SR-71 был практически неуязвим для ЗРК. Это единственный американский самолёт, который так и не смогла сбить ПВО Северного Вьетнама. SR-71 частенько совершал разведывательные полёты над СССР, делая порой по 8–12 подходов к воздушным границам в неделю.

МиГ-31 и С-400

В середине 70-х SR-71 впервые встретился в небе с истребителем-перехватчиком МиГ-31.К началу 80-х регулярные перехваты "Чёрного дрозда" самым быстрым истребителем современности стали нормой, однако долгое время было не +ясно, сможет ли "Фоксхаунд" угнаться за уникальным "чёрным разведчиком". Пилоты SR-71 считались элитой, они даже носили оранжевую, а не синюю форму. Они отличались своеобразным чувством юмора и часто "прощупывали" советскую ПВО так, как не решился бы никто. Манёвр выглядел так: SR-71 шёл на скорости три Маха к границе у Камчатки, затем резко сворачивал к международным водам. И тогда точно так же, как сейчас говорят о перелёте SR-72 над Россией, говорили о том, что заветная мечта "Чёрного дрозда" — сделать пролёт над СССР.

31 января 1986 года дежурному звену МиГ-31 на Камчатке, 11 поступил приказ на перехват. По воспоминаниям лётчика, сидевшего за штурвалом МиГ-31, перехват неуловимого SR-71 занял 15 минут 40 секунд. Сначала МиГ-31 поднялся на высоту 18 900 метров и взял "дрозда" на сопровождение. SR-71 поднялся выше, но всё равно, по словам советского пилота, "оставался в зоне поражения". Если бы "Чёрный дрозд" нарушил воздушное пространство, от ракет Р-33 он бы не смог увернуться. После того как лётчик навёл ракеты на цель, SR-71 совершил резкий манёвр и ушёл в сторону океана. Ещё более показательный эпизод случился в июне того же года, когда группа из шести МиГов вышла на SR-71 над Баренцевым морем. Там советские лётчики стали имитировать перехват цели с обстрелом ракетами. С 14 марта 1985 года по 8 января 1987 года с помощью МиГ-31 было совершено 14 перехватов "неуловимого" SR-71.

Что было дальше, или почему SR-72 бесполезен для разведки

Анализ боевых возможностей нового самолёта, проведённый аналитиками журнала 19FortyFive, пока далёк от реальности. По мнению американских специалистов, SR-72 станет самым быстрым в мире многоразовым тяжёлым беспилотником, способным за 90 минут добираться практически в любую точку Европы и Азии из США. Лётчики, служившие в авиации ПВО и летавшие на МиГ-31, отмечают, что пока речь идёт исключительно о беспилотнике, который будет проводить разведку быстрее и лучше, чем это делает RQ-4 Global Hawk, главный высотный разведчик ВВС США. Он регулярно летает в воздушном пространстве Украины и совершает рейды на Калининград, однако о пересечении границы России (и любой другой страны без её ведома) речь пока не идёт.

Истребитель МиГ-31. Фото © ТАСС / ZUMA / Kremlin Pool

Американский аналитик Стив Балестриери, рассказавший детали создания SR-72, упустил из виду одну важную деталь: не сопоставил возможности нового "Чёрного дрозда" с российскими комплексами ПВО. Максимальная высота полёта SR-72 может составить около 30 километров — это на пять километров выше, чем у самолёта предыдущего поколения. Базовая модификация ракет С-400 может поражать цели на высоте до 27 километров, однако ракеты 40Н6Е позволяют поражать цели на высоте до 40 километров, а ракеты, применяемые на комплексах С-500 и С-550, поражают цели на высоте до 200 километров и вполне годятся для уничтожения спутников видовой разведки.

На оценку перспектив у ВВС США есть всего несколько лет — прототип-демонстратор SR-72 планируют построить в 2025 году, а к 2030 году новый "Чёрный дрозд" должен отправиться в серийное производство. Изготовлением такой техники в США занимаются далеко не глупые люди, однако однозначный ответ на вопрос об эффективности этой машины с каждым годом будет найти всё сложнее.

Сможет ли SR-72 безнаказанно летать над Россией? Да, сможет Нет, сможет Затрудняюсь ответить

Авторы Евгений Жуков