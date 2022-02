Найти и обезвредить: Как за 5 минут определить, что кто-то ворует домашний Wi-Fi

Как узнать, что Wi-Fi воруют?

Веб-сервисы и приложения

Другой вариант — проверить свой трафик через веб-сервис F-Secure Router Checker. Он проверит устройство на наличие перехвата DNS (система доменных имён), протестирует безопасность настроек маршрутизатора. Всё, что нужно, — это зайти на сайт сервиса, выбрать раздел Free Tools, затем при подключении роутера нажать Check your router. Анализ займёт несколько минут. Если проблем нет, появится надпись: No issues were found on your router. И гиперссылка: View results in detail. В случае наличия брешей придут уведомление и гиперссылка с переходом на список проблем. Механика примерно та же, что и при использовании антивирусных программ-сканеров.