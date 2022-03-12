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12 марта, 09:00

Топ-10 фраз во время секса, за которые вас выгонят с кровати и больше никогда не пустят обратно

Секс — процесс деликатный, и разрушить его может что угодно, даже не вовремя сказанное слово. Пользователи Reddit вспомнили самые ужасные фразы, которые можно услышать в постели, и вот 10 из них.

"Можешь... можешь чем-то прикрыть лицо?" maredvajst.

"Когда я протрезвею, я точно об этом пожалею", — ItsPaulKerseysCar.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Нет, спасибо" — после того, как увидел её раздетой", — whadupsirs.

"Чем воняет?" FracturedNomad.

"Давай уже побыстрее, а?" maredvajst.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Ты можешь помолчать?" DognamedTurtle.

"Боже, почему он такой маленький?" bigslenderkyle.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Не думал покрасить потолок?" Sofarbeyondfucked.

"Деньги оставь на комоде", — GreatBigTittyLover.

"Один парень во время секса сказал мне перестать стонать, а потом — "не делать такое лицо". Чувак, у тебя выбор — либо одно, либо другое", — Spencer2091.

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Обложка ©

Shutterstock

Сергей Трофимов

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