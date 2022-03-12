Топ-10 фраз во время секса, за которые вас выгонят с кровати и больше никогда не пустят обратно
Секс — процесс деликатный, и разрушить его может что угодно, даже не вовремя сказанное слово. Пользователи Reddit вспомнили самые ужасные фразы, которые можно услышать в постели, и вот 10 из них.
"Можешь... можешь чем-то прикрыть лицо?" — maredvajst.
"Когда я протрезвею, я точно об этом пожалею", — ItsPaulKerseysCar.
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"Нет, спасибо" — после того, как увидел её раздетой", — whadupsirs.
"Чем воняет?" — FracturedNomad.
"Давай уже побыстрее, а?" — maredvajst.
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"Ты можешь помолчать?" — DognamedTurtle.
"Боже, почему он такой маленький?" — bigslenderkyle.
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"Не думал покрасить потолок?" — Sofarbeyondfucked.
"Деньги оставь на комоде", — GreatBigTittyLover.
"Один парень во время секса сказал мне перестать стонать, а потом — "не делать такое лицо". Чувак, у тебя выбор — либо одно, либо другое", — Spencer2091.
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