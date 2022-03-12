Почему Европа и США спасали нацистов и хоронили их рядом с могилами монархов Оглавление "Скрепка" Борьба нацистов против СССР и Израиля Европа всегда была идейным попечителем нацизма, десятилетия его трепетно хранили после разгрома фашизма Красной Армией, чтобы снова использовать против России. 12056 12056 Парад Немецко-американского союза в Нью-Йорке, 1937 год. Обложка © Getty Images / Hulton-Deutsch Collection / Corbis

Открыв в 1944 году второй фронт в Европе, США как раз подоспели к делёжке европейского пирога. Главной задачей американцев и их вассалов стал не только вывоз нацистского золота, собранного с трупов, но и сохранение верхушки III рейха — для будущей борьбы с русскими.

"Скрепка"

В США была разработана операция "Скрепка", которая вывезла из Европы не менее 1600 нацистских учёных, а кроме этого, сами нацисты не ждали милости и спасали себя сами как могли, откупаясь от американцев награбленным на Востоке золотом. По коррумпированности американских военных ещё никто не обошёл, и потому свобода нациста Фридриха Швенда, устроившего в лагере Заксенхаузен мастерскую по производству фальшивых денег, стоила всего 200 тысяч долларов. Примерно за такую же сумму получил свободу любимчик Гитлера — эсэсовец Отто Скорцени. Да, его задержали и даже поместили в лагерь для военнопленных, но оттуда Отто вывезли камрады-нацисты. Переодевшись в форму американских солдат, они подъехали к воротам лагеря, заявили, что отвезут Скорцени на допрос, и вывезли его. Никто даже не стал проверять у них документы.

Нацист два года скрывался в Баварии, а потом уехал в фашистскую Испанию, где занялся созданием подпольной организации "Паук", которая спасала нацистов в Европе, вывозила их в Южную Америку, снабжала деньгами, пенсиями и даже устраивала санаторное лечение.

Эсэсовец Отто Скорцени в своём офисе в Мадриде, Испания, 8 февраля 1963 года. Фото © Getty Images / Central Press / Hulton Archive

Скрываться пришлось недолго — уже в 1951 году в ФРГ Бундестагом была объявлена амнистия для нацистских преступников. Вы не поверите, но большая часть из них вышла из тени и стала жить дальше, так и не ответив за свои преступления. Тот же Скорцени стал торговым представителем металлургических заводов в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Он поставлял египтянам оружие, был советником президента Египта Гамаля Насера и консультантом диктатора Франко.

Глава гестапо гауптштурмфюрер СС Клаус Барбье, которого во Франции прозвали Лионским Мясником и приговорили к смерти заочно, спокойно сотрудничал с ЦРУ, выехал в Боливию, где ему дали новое имя — Клаус Альтман, и прожил там много лет, консультируя правительство страны. Только в 1983 году французам удалось вытащить мерзавца в Европу и судить.

Глава гестапо гауптштурмфюрер СС Клаус Барбье во время судебного процесса по делу о преступлениях против человечности, Лион, Франция, 11 мая 1987 года. Фото © Getty Images / Francis Apesteguy

Видный эсэсовец Алоиз Бруннер, загнавший в лагеря смерти больше 100 000 человек, несмотря на многочисленные заочные приговоры, спокойно жил то в Египте, то в Сирии. До конца жизни ненавидел русских и евреев. Умер он только в 2010 году.

Прославившийся чудовищными экспериментами по кастрации и испытанию радиации на узниках Освенцима Хорст Шуман в результате долгой борьбы антифашистов всё же был выдан ФРГ. Однако суда над ним не состоялось — просвещённые европейцы пожалели больного человека и не стали его судить. Выйдя из следственного изолятора, он в сытости и достатке прожил ещё 12 лет!

Эсэсовец Вальтер Рауф, придумавший машины-душегубки, управлял консервным заводом в Чили, дожил до старости и умер в 1984 году на руках родных и сиделок.

Бывший немецкий офицер СС подполковник СС Вальтер Рауф. 3 сентября 1980 года. Фото © Getty Images / Thomas / Fairfax Media

Палач Карл Штрейбель, загубивший в ходе операции "Рейнхард" два миллиона евреев и 50 тысяч цыган, вообще никуда не уезжал: жил в ФРГ и умер, так и не ответив за содеянное. Однажды, впрочем, его пытались судить — в 1974 году, но... оправдали. Этот список огромен.

Доктор Смерть Менгеле, который наживую анатомировал младенцев, отрезал военнопленным гениталии без обезболивания и стерилизовал женщин рентгеном, прожил спокойную и даже счастливую жизнь, никогда ни в чём не раскаивался и утонул во время купания в море в 1979 году — инсульт. Эрнст Лерх, лично принимавший участие в расстреле гражданских под Люблиным, отбыл в заключении два года и затем спокойно жил в Австрии. Гестаповец Курт Лишка был отпущен на свободу в 1950 году. Он даже не подумал сменить имя или адрес и спокойно жил в родном Кёльне. Этого, правда, снова привлекли к суду в 1977 году. Отсидев 7 лет, он опять вышел на свободу.

Борьба нацистов против СССР и Израиля

Удивительно, но СССР после Нюрнбергского процесса не предпринимал почти никаких попыток отомстить военным преступникам за пределами страны. Скорее всего, этому мешал железный занавес. А в 1955 и в 1956 году в СССР началась амнистия бандеровцев и прибалтийских "лесных братьев", в результате которой тысячи преступников вернулись к мирной жизни. Ну или, по крайней мере, сделали вид, что вернулись.

На международной арене функцию отмщения нацистам пытался взять на себя Израиль, однако не очень-то это у евреев и вышло. Например, в 1983 году охотница за военными преступниками Беата Кларсфель была арестована в аэропорту в Чили. Она приехала, чтобы добиться экстрадиции Вальтера Рауффа. Алоиз Бруннер дважды получал от евреев заминированные посылки, лишился глаза и четырёх пальцев на руке, но всё равно остался жив. Пытавшийся внедриться в ближайшее окружение Скорцени агент Массада был вычислен, вывезен в пустыню и убит.

Французские евреи и немецкие жертвы нацистов на демонстрации по случаю осуждения бывшего шефа гестапо Парижа Курта Лишки перед судом в Кёльне. На первом плане Беата Кларсфельд. Германия, Кёльн, 23 октября 1979 года. Фото © Getty Images / Klaus Rose / ullstein bild

Сам Скорцени хвастался, что после войны эсэсовцы внедрили в правительство Израиля своих агентов, поэтому всегда были на шаг впереди. Ходили слухи, что он и сам сотрудничал с Израилем, поставляя им данные о вооружениях египтян. Сам он умер в 1974 году и был с помпой похоронен рядом с австрийским монархом в Вене – на похоронах его соратники, не скрываясь и ничуть не смущаясь, зиговали, отдавая почести камраду. В Сети есть видео, где на 35-й секунде, "люди в чёрном" яростно вскидывают руки в нацистском приветствии.

Но были и удачные операции: комендант Освенцима Адольф Эйхер был вывезен из Аргентины и казнён в 1970 году в Израиле. Комендант Собибора гауптштурмфюрер СС Франц Штангль, убивший 700 тысяч человек, в 1967 году оказался в тюрьме, где и умер. Но это единицы. А в 1991 году нацистов оставили в покое даже евреи. Случаен ли тот факт, что это совпало с уничтожением СССР? Не думаю.

Поэтому немудрено, что за последние 30 лет потомки нацистских преступников стали не только чувствовать себя во всём мире вольготно, но и возглавили правительства некоторых стран. Например, ходят упорные слухи о том, что "просвещённый европеец" Олаф Шольц, сменивший на посту канцлера ФРГ Ангелу Меркель, может оказаться внуком генерала СС, наводившего "ордунг" под Ровно. Сам дедушка Шольц нашёл свою смерть под Нарвой в 1944 году.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото © Getty Images / Andreas Rentz

Возможно, и другие члены правительств европейских стран, и в особенности — Прибалтики, тщательнейшим образом скрывают от общественности свои корни. Но если там покопаться, то наверняка найдётся много чего интересного. И так почти в каждой стране, попавшей сейчас в список "недружественных". Коллективный Запад тщательно оберегал наших врагов, пестовал их, растил. И всё только для того, чтобы в решающий момент снова послать их против нас.

Почему Израиль перестал охотиться за фашистами после развала СССР? 0 Из-за того, что Советы прекратили снабжать Израиль разведданными В Израиле к власти пришли другие люди

Авторы Майя Новик