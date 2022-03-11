15 настолько отвратительных платьев, что их согласятся надеть разве что сумасшедшие

"Это, дамы и господа, иллюзия голой спины..."

Фото © Facebook / You can’t just slap some fabric together and call it a dress

"Не вижу разницы"

Фото © Facebook / You can’t just slap some fabric together and call it a dress

"Что это вообще такое? Больше похоже на рекламу услуг её мастера по шугарингу"

Фото © Facebook / You can’t just slap some fabric together and call it a dress

"Просто... за что!?"

Фото © Facebook / You can’t just slap some fabric together and call it a dress

"Я так понимаю, людям, у которых больше денег, чем у меня, двигать руками не нужно"

Фото © Facebook / You can’t just slap some fabric together and call it a dress

"Я даже не знаю, как тут подобрать правильные слова. Просто джинсовая чёрная дыра"

Фото © Facebook / You can’t just slap some fabric together and call it a dress

"Помните те мохнатые валики в автомойках? Вот, это она"

Фото © Facebook / You can’t just slap some fabric together and call it a dress

"Официальный косплей пиксаровской настольной лампы"

Фото © Facebook / You can’t just slap some fabric together and call it a dress

"Я не понимаю, что здесь вообще происходит"

Фото © Facebook / You can’t just slap some fabric together and call it a dress

"Просто... нет"

Фото © Facebook / You can’t just slap some fabric together and call it a dress

"Я просто обязана была этим поделиться"

Фото © Facebook / You can’t just slap some fabric together and call it a dress

"Скажем так, не лучшее место для расположения континента"

Фото © Facebook / You can’t just slap some fabric together and call it a dress

"Это платье реально можно купить в магазине"

Фото © Facebook / You can’t just slap some fabric together and call it a dress

"Почему это платье выглядит как прокладка? Его стоит надевать на вечеринку по случаю первых месячных или что?"

Фото © Facebook / You can’t just slap some fabric together and call it a dress

"Я просто не могу оторваться от этого джинсового платья, просто не могу"

Фото © Facebook / You can’t just slap some fabric together and call it a dress