15 настолько отвратительных платьев, что их согласятся надеть разве что сумасшедшие
Мода — вопрос вкуса, и прийти к согласию в этой области практически невозможно. А эти дизайнеры и вовсе не постижимы: они создали такой ужас, что ни один человек не может назвать их платья красивыми.
"Это, дамы и господа, иллюзия голой спины..."
"Не вижу разницы"
"Что это вообще такое? Больше похоже на рекламу услуг её мастера по шугарингу"
"Просто... за что!?"
"Я так понимаю, людям, у которых больше денег, чем у меня, двигать руками не нужно"
"Я даже не знаю, как тут подобрать правильные слова. Просто джинсовая чёрная дыра"
"Помните те мохнатые валики в автомойках? Вот, это она"
"Официальный косплей пиксаровской настольной лампы"
"Я не понимаю, что здесь вообще происходит"
"Просто... нет"
"Я просто обязана была этим поделиться"
"Скажем так, не лучшее место для расположения континента"
"Это платье реально можно купить в магазине"
"Почему это платье выглядит как прокладка? Его стоит надевать на вечеринку по случаю первых месячных или что?"
"Я просто не могу оторваться от этого джинсового платья, просто не могу"
Ещё больше примеров отвратительной одежды — в Facebook-группе "Нельзя просто намотать ткань на человека и назвать это платьем".
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