Новый 4К-телевизор от Сбера: недорогой, но в России есть бюджетные конкуренты Пока зарубежных производителей лихорадит от попыток перестроиться под изменившиеся условия, российские производители успешно выходят на рынок. 15 марта, 20:56 Shutterstock

15 марта Сбер анонсировал выход в продажу smart-телевизоров под собственным брендом. Новинка работает на операционной системе "Салют-ТВ" со встроенными виртуальными ассистентами, которые позволят управлять устройством с помощью голосовых команд. По прогнозам экспертов, умный телевизор 4K UHD с тонкими рамками и голосовым управлением может занять достойное место среди продукции зарубежных производителей.

Smart TV "Сбер" SBX-43U219TSS

К новинке, представленной 15 марта, можно как подключать спутниковые тарелки, так и воспользоваться онлайн-сервисом с бесплатными 20 каналами. При желании за дополнительную плату число каналов можно расширить. Благодаря стандарту 4К UHD пользователь сможет в полной мере насладиться фильмами и сериалами в онлайн-кинотеатрах, а также современными видеоиграми, требующими по умолчанию ультравысокого разрешения.

Для того чтобы поиграть, не нужно покупать приставку: в Sber TV встроен сервис облачных игр. Всё, что нужно, — подписка и высокоскоростной интернет. Встроенная акустическая система с поддержкой Dolby Digital+ придётся по вкусу меломанам. Sber легко интегрируется в систему умного дома и позволяет управлять устройствами через своих голосовых ассистентов семейства "Салют" .

Также можно лишний раз не включать компьютер или отложить в сторону смартфон, потому что через устройство можно пользоваться интернет-браузером и просматривать новостную ленту. В магазинах представлено четыре модели телевизоров Sber с безрамочным дизайном и диагональю 43, 50, 55 и 65 дюймов. Цены на 4К телевизоры Sber начинаются с 32 999 рублей за 43-дюймовую модель. За телевизор с диагональю в 65 дюймов попросят 49 999 рублей. Smart-телевизоры Sber тестируют специалисты SberDevices — отдельного IT-подразделения Сбера. Сами устройства производятся на заводе "Витязь" в Белоруссии.

Smart TV — сделано в Белоруссии

В 2020 году компания "Витязь" анонсировала выпуск доступных 4K телевизоров с функцией Smart TV. Телевизоры "Витязь" нового поколения за счёт функции "умный телевизор" интегрируют в себя функции смартфона и компьютера. Одновременно любителям классического кабельного TV предоставляется возможность выбрать этот вариант. Устройство поддерживает программы цифрового телевещания DVB-T/DVB-T2/DVB-C/DVB-S/DVB-S2. Качество картинки соответствует международному стандарту 4K UHD.

"Витязи" работают под управлением операционной системы Android TV, благодаря чему интерфейс хорошо узнаваем для тех, кто пользуется смартфонами на базе этой операционной системы. В белорусские Smart TV загружаются все популярные ассистенты — "Сбер", "Афина" и "Джой", адаптированные под голосовое управление. Через "витязей" даже можно совершать покупки и записываться в салон красоты. Никуда не делись и разъёмы USB и HDMI для подключения других устройств. Нижний ценовой порог "Витязей" такой же, как и у Sber — 32 999 рублей. За 49 999 рублей можно приобрести "Витязь" 55LU1221 с 55-дюймовой диагональю.

Российские телевизоры 4К — марки, цены

Компания Polar работает на рынке бытовой электроники с 90-х, а с 2010 года они стали плотно работать над превращением своих телевизоров в мультимедийные центры. Покупателю доступны модели с диагональю экрана от 19 до 43 дюймов. Сегодня бренд не отстаёт от тенденций и предлагает смарт-модели с качеством 4K. Модель P50U51T2SCSM 4K Ultra HD с диагональю в 50 дюймов обойдётся всего в 44 тысячи рублей.

Телевизор Polar P50U51T2SCSM LED, HDR. Фото © polartv.ru

Prestigio, бренд цифровой электроники холдинга ASBIS, основанного ещё в 90-х в Белоруссии, также глубоко интегрирован в международный рынок, сотрудничает со многими брендами и выпускает конкурентоспособную продукцию. Телевизоры не исключение. Ultra HD (4K) LED телевизор Prestigio PTV65SS04X обойдётся примерно в 40 тысяч рублей. Собирают Smart TV под этим брендом в Калининграде.

Телевизор Prestigio PTV65SS04X. Фото © prestigio.ru

Один из самых бюджетных вариантов предлагает компания Hi (Hitechnic) — ещё один известный российский бренд. Продукция фирмы производится на заводе "Квант" в Зеленограде. Hi VHIX-43U169MSS с диагональю в 43 дюйма и прочими соответствующими статусу 4K UHD характеристиками можно приобрести в магазине примерно за 26–29 тысяч рублей.

Телевизор Hi VHIX-43U169MSS. Фото © Hitechnic

Другой известный российский бренд — Erisson — также уверенно себя чувствует в сегментах Full HD и 4K UHD и предлагает устройства в средней ценовой категории. Erisson 43ULX9060T2 c разрешением 4K можно приобрести меньше чем за 39 тысяч рублей. На борту будет предустановлен Android 9.0, а телевизор порадует цифровой системой шумоподавления. Популярный бюджетный бренд DEXP принадлежит ретейлеру DNS, однако кроме бюджетных решений давно продаются и вполне приличные модели, например DEXP U43G8100Q. Этот Smart TV российского производства с "Яндекс-ТВ" и экраном с диагональю в 43 дюйма можно приобрести за 35 тысяч рублей.

Телевизор Erisson 43ULX9060T2. Фото © tehnoerisson.ru

Какой телевизор купить для дома в 2022 году

Для кого-то это станет открытием, но почти все телевизоры известных брендов, которые можно увидеть на витринах магазинов, собираются в России. Часть продукции собирают в Калуге, Воронеже, Зеленограде и других городах. Многие заводы по сборке российских телеков находятся в Калининграде, в том числе — на заводе компании "Телебалт". На заводе в Калужской области собирают телевизоры Samsung, а модель Smart TV UE43AU7170U с операционной системой Tizen и диагональю 43 дюйма продаётся по цене примерно 60 тысяч рублей. Завод LG в подмосковной Рузе поставляет на рынок большое количество телевизоров, например LG 43UP75006LF с разрешением 4К, диагональю в 43 дюйма и ценой в 55 тысяч рублей.

Телевизор LG 43UP75006LF. Фото © LG

Фото © Shutterstock Сколько вы готовы потратить на 4K телевизор? До 30 тысяч рублей 30–40 тысяч рублей Более 50 тысяч рублей

Авторы Евгений Жуков