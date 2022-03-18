В Китае заявили, что США подставляют Европу и "созерцают огонь с противоположного берега"

Там призвали Америку серьёзно задуматься над первопричиной нынешнего кризиса с беженцами, а также о том, какую роль в ситуации на Украине она сыграла.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь считает, что США, изображая обеспокоенность проблемой беженцев в Европе из-за ситуации на Украине, лишь делают вид, а на деле же "созерцают огонь с противоположного берега".

"Можно сказать, что настоящей жертвой российско-украинского конфликта является Европа, в то время как США "созерцают огонь с противоположного берега", подставляя европейских союзников", — сказал он на брифинге.

Дипломат также напомнил, как вице-президент США Камала Харрис во время пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой рассмеялась после вопроса журналистов о приёме беженцев из Незалежной. Он отметил, что Америке необходимо серьёзно задуматься над первопричиной нынешнего кризиса с беженцами, а также о роли Вашингтона и НАТО в ситуации на Украине. Кроме того, Чжао Лицзянь выразил надежду, что Белый дом как можно скорее сформирует план по приёму беженцев и начнёт его реализовывать.