В Китае заявили, что США подставляют Европу и "созерцают огонь с противоположного берега"
Там призвали Америку серьёзно задуматься над первопричиной нынешнего кризиса с беженцами, а также о том, какую роль в ситуации на Украине она сыграла.
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь считает, что США, изображая обеспокоенность проблемой беженцев в Европе из-за ситуации на Украине, лишь делают вид, а на деле же "созерцают огонь с противоположного берега".
"Можно сказать, что настоящей жертвой российско-украинского конфликта является Европа, в то время как США "созерцают огонь с противоположного берега", подставляя европейских союзников", — сказал он на брифинге.
Дипломат также напомнил, как вице-президент США Камала Харрис во время пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой рассмеялась после вопроса журналистов о приёме беженцев из Незалежной. Он отметил, что Америке необходимо серьёзно задуматься над первопричиной нынешнего кризиса с беженцами, а также о роли Вашингтона и НАТО в ситуации на Украине. Кроме того, Чжао Лицзянь выразил надежду, что Белый дом как можно скорее сформирует план по приёму беженцев и начнёт его реализовывать.
Ранее Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщало, что с 24 февраля по 15 марта Украину покинули более трёх миллионов человек. В частности, в Польшу прибыло около 1,83 миллиона человек, в Румынию — почти 460 тысяч, в Молдавию — 337 тысяч, в Венгрию — 267 тысяч беженцев.
ТАСС / DPA / Wiktor Dabkowski