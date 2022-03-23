Временное убежище в РФ за месяц получили более 1,2 тыс. жителей ДНР, ЛНР и Украины
Наибольшее их количество сейчас находится в Пензенской и Нижегородской областях. В пятёрку лидеров среди принимающих сторон также вошли Липецк, Рязань и Ростов-на-Дону.
Более 1,2 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины получили за месяц временное убежище на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.
"В период с 18 февраля по 16 марта 2022 года с заявлениями о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации обратились 1515 граждан Донецкой и Луганской народных республик и Украины, временное убежище было предоставлено 1204", — приводит ТАСС комментарий ведомства.
По количеству принятых беженцев из этого числа в лидерах оказалась Пензенская область, где убежище получили 149 человек. Далее следует Нижегородская (130), Липецкая (91), Рязанская (85) области. Пятёрку замыкает Ростовская область (78).
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной.
ТАСС / Эрик Романенко