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Опубликовано 23 марта 2022, 01:25

Временное убежище в РФ за месяц получили более 1,2 тыс. жителей ДНР, ЛНР и Украины

Наибольшее их количество сейчас находится в Пензенской и Нижегородской областях. В пятёрку лидеров среди принимающих сторон также вошли Липецк, Рязань и Ростов-на-Дону.

Более 1,2 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины получили за месяц временное убежище на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"В период с 18 февраля по 16 марта 2022 года с заявлениями о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации обратились 1515 граждан Донецкой и Луганской народных республик и Украины, временное убежище было предоставлено 1204", — приводит ТАСС комментарий ведомства.

По количеству принятых беженцев из этого числа в лидерах оказалась Пензенская область, где убежище получили 149 человек. Далее следует Нижегородская (130), Липецкая (91), Рязанская (85) области. Пятёрку замыкает Ростовская область (78).

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Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной.

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ТАСС / Эрик Романенко

Артем Порвин
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