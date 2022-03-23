Временное убежище в РФ за месяц получили более 1,2 тыс. жителей ДНР, ЛНР и Украины

Наибольшее их количество сейчас находится в Пензенской и Нижегородской областях. В пятёрку лидеров среди принимающих сторон также вошли Липецк, Рязань и Ростов-на-Дону.

Более 1,2 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины получили за месяц временное убежище на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"В период с 18 февраля по 16 марта 2022 года с заявлениями о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации обратились 1515 граждан Донецкой и Луганской народных республик и Украины, временное убежище было предоставлено 1204", — приводит ТАСС комментарий ведомства.

По количеству принятых беженцев из этого числа в лидерах оказалась Пензенская область, где убежище получили 149 человек. Далее следует Нижегородская (130), Липецкая (91), Рязанская (85) области. Пятёрку замыкает Ростовская область (78).