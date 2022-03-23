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Опубликовано 23 марта 2022, 09:21

Пушилин: ВС России и ДНР лишили украинские войска возможности проводить ротацию

По его словам, в настоящее время они также не могут подвозить своим бойцам боекомплекты и продовольствие.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) понесли серьёзные потери и утратили возможность пополнять свои ряды благодаря слаженным действиям военных России и Донецкой Народной Республики в ходе "Операции Z". Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы лишили [ВСУ] возможности подвозить боекомплекты, лишили возможности подвозить продовольствие, лишили возможности проводить какую-либо ротацию или восполнение тех подразделений противника, которые понесли потери", — сказал Пушилин.

Глава ДНР обратил особое внимание на то, что "Операция Z" на 23 марта продвигается с учётом ранее установленного замысла, согласно графику и плану.

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Ранее Лайф сообщал, что Пушилин заявил о разгроме украинской бригады морской пехоты под Мариуполем. По словам главы ДНР, это значительно упростит продвижение военнослужащих Донбасса по отдельным районам этого города.

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VK / ДНР онлайн

Андрей Бражников
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