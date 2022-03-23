Пушилин: ВС России и ДНР лишили украинские войска возможности проводить ротацию

По его словам, в настоящее время они также не могут подвозить своим бойцам боекомплекты и продовольствие.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) понесли серьёзные потери и утратили возможность пополнять свои ряды благодаря слаженным действиям военных России и Донецкой Народной Республики в ходе "Операции Z". Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы лишили [ВСУ] возможности подвозить боекомплекты, лишили возможности подвозить продовольствие, лишили возможности проводить какую-либо ротацию или восполнение тех подразделений противника, которые понесли потери", — сказал Пушилин.

Глава ДНР обратил особое внимание на то, что "Операция Z" на 23 марта продвигается с учётом ранее установленного замысла, согласно графику и плану.