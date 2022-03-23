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Опубликовано 23 марта 2022, 10:14
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Песков переадресовал в Минск вопрос о возможности введения войск Белоруссии на Украину

Он отметил, что таких планов у российской стороны нет, но он не может говорить за администрацию республики.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал материал CNN о том, что Белоруссия якобы планирует ввести войска на Украину для помощи российским военным, подчеркнув, что данный вопрос целесообразнее будет переадресовать в администрацию президента Белоруссии.

"Что касается планов Белоруссии, мы с вами слышали заявление Александра Григорьевича Лукашенко об отсутствии таких планов, но я как пресс-секретарь президента России не могу говорить за Белоруссию всё-таки, рекомендую обратиться к моим коллегам в администрации президента Белоруссии", — ответил журналистам Дмитрий Песков.

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Ранее Лукашенко заявил, что Украина не должна быть плацдармом для нападения на Россию. По его мнению, ни в коем случае не должен расцветать нацизм или фашизм в соседней стране, который народ пережил в середине прошлого века.

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ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Виктория Дитрих
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