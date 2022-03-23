В Москве уменьшилось число IT-мошенничеств с начала "Операции Z"

Как уточнили в правоохранительных органах, с 24 по 28 февраля подобного рода преступлений не было выявлено вовсе.

Начальник столичного главка полиции Олег Баранов заявил, что в Москве уменьшилось количество IT-мошенничеств после начала специальной военной "Операции Z" на Украине.

"С начала проведения военной специальной операции на территории Украины [зафиксировано] отсутствие регистрации по таким видам преступлений 95–97%", — сказал он на заседании Московской городской думы.

По словам Баранова, в основном около 80–85% звонков осуществлялись с территории Украины. При этом с 24 по 28 февраля подобного рода мошенничеств не было выявлено вовсе.