Совфед одобрил закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий

Документ даст военнослужащим, а также представителям силовых и федеральных структур право на получение мер социальной поддержки.

Совет Федерации единогласно одобрил закон о признании участников российской спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. За проголосовали 163 сенатора. Ранее документ приняли в трёх чтениях в Госдуме.

Закон даст военнослужащим, представителям силовых и федеральных структур, в том числе сотрудникам Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСБ и ФСО, право на получение мер социальной поддержки. Это дополнительные выплаты от государства, льготы при уплате налогов и оплате ЖКХ, льготный проезд на транспорте, санаторное и медицинское обслуживание.