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Опубликовано 23 марта 2022, 13:11

Совфед одобрил закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий

Документ даст военнослужащим, а также представителям силовых и федеральных структур право на получение мер социальной поддержки.

Совет Федерации единогласно одобрил закон о признании участников российской спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. За проголосовали 163 сенатора. Ранее документ приняли в трёх чтениях в Госдуме.

Закон даст военнослужащим, представителям силовых и федеральных структур, в том числе сотрудникам Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСБ и ФСО, право на получение мер социальной поддержки. Это дополнительные выплаты от государства, льготы при уплате налогов и оплате ЖКХ, льготный проезд на транспорте, санаторное и медицинское обслуживание.

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Напомним, документ на рассмотрение внесла "Единая Россия". Как отмечал секретарь генерального совета партии Андрей Турчак, те, кто сегодня рискует жизнью ради безопасности нашей страны, заслуживают поддержки и уважения со стороны общества и государства не только во время операции, но и после неё.

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ТАСС / Николай Тришин

Александра Вишнякова
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