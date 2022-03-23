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Опубликовано 23 марта 2022, 14:13

Конгрессвумен Грин — об "Операции Z": Украина "дотыкалась в медведя"

Американский политик убеждена, что в происходящем виновны также администрация президента США Джо Байдена и демократическое руководство страны при Бараке Обаме.

Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин назвала успешной российскую "Операцию Z" на Украине. В ходе интервью для BKP Politics она отметила, что по телевидению преподносят всё не так.

"Россия очень успешна... несмотря на то что по телевидению говорят противоположное... Украина только и делала, что "тыкала медведя", под которым я имею в виду Россию... И правда в том, что Украина не может победить в этой ситуации", — сказала конгрессвумен.

Грин отметила, что Киев постоянно раздражал Москву риторикой и внешнеполитическими действиями, в то время как Запад накачивал страну оружием. Конгрессвумен также уверена, что ответственность за происходящие сейчас события несёт не только администрация президента Джо Байдена, но и предыдущее демократическое руководство при Бараке Обаме.

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Ранее сенатор Климов назвал Украину тараном, который США используют против России. По его словам, Штаты потратили на моральное разложение Незалежной один миллиард долларов, а также продолжают накачивать её оружием.

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Pexels

Николь Вербер
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