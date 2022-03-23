Эксперт Мартынов назвал итоги совещания Путина с правительством сенсационными

По мнению специалиста, в этой истерике европейские страны отвязывают те канаты, которыми опутывали российскую экономику начиная с 90-х годов.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов прокомментировал в беседе с Лайфом итоги совещания президента России Владимира Путина с Правительством РФ, отметив своё позитивное впечатление по результатам этого заседания.

"На нём обсуждались вопросы, которые вызывают тревогу у многих. И на многие вопросы участники этого совещания дали ответы. Самое сенсационное, конечно, это ведение торговли газом за рубли. И завтра или в ближайшее время всем, кому нужен российский газ, а в основном европейским странам, где цена бьёт все рекорды, для начала им придётся взять где-то рубли. И мы видим, как мгновенно среагировал валютный рынок. Рубль укрепился. И с точки зрения экономической это, конечно же, укрепление национальной валюты", — подчеркнул Алексей Мартынов.

По мнению собеседника Лайфа, в этой истерике европейские страны отвязывают те канаты, которыми опутывали российскую экономику начиная с 90-х годов. Специалист считает, что это один из таких знаковых моментов, когда РФ переходит во внешней торговле на рубли.

"Вообще очень позитивное впечатление по итогам этого совещания. И хорошо, что сегодня стали транслировать и каждый может его посмотреть. Это хорошая возможность борьбы со всей этой ложью, всеми манипулятивными технологиями", — заключил директор Института новейших государств.